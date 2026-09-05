Resumo 🐘 Ilusão artística: O animal não expressa criatividade visual espontânea; cada pincelada obedece à pressão exercida na pele sensível de sua orelha. ⛓️ Ritual Phajaan: Filhotes são arrancados de suas mães aos 2 anos de vida para passarem por semanas de imobilização forçada e privação sensorial. 🔨 Instrumentos de coerção: Varas de bambu equipadas com pregos oxidados e ganchos de ferro perfuram terminações nervosas para moldar a obediência. 🧠 Trauma perene: O isolamento precoce e as punições físicas resultam em distúrbios de estresse pós-traumático e movimentos repetitivos estereotipados.

Um pincel de cerdas duras, preso entre os dois lobos musculares da tromba, desliza milimetricamente sobre uma tela branca de algodão para traçar o contorno de uma árvore florida ou a silhueta de um animal. Nas arquibancadas de campos turísticos em Chiang Mai, na Tailândia, o público aplaude o que aparenta ser uma demonstração de sensibilidade estética refinada de um gigante da natureza.

Como os elefantes asiáticos são induzidos a pintar telas na Tailândia?

A tromba do elefante-asiático (Elephas maximus) abriga mais de 40.000 feixes musculares e dezenas de milhares de receptores táteis que conferem ao órgão uma sensibilidade extrema, capaz de recolher uma única semente no solo. Para segurar o pincel, contudo, o instrumento é encaixado à força no orifício nasal ou na ponta da tromba por meio de suportes de madeira apertados, que causam desconforto constante.

Durante a performance, o tratador, denominado mahout, posiciona-se em pé ao lado da cabeça do animal. Longe de ser um mero assistente passivo, ele crava as unhas, puxa a pele fina da base da orelha ou pressiona um gancho camuflado contra áreas hiperinervadas da cabeça para ditar a direção exata de cada linha.

Linha do tempo do condicionamento: confinamento inicial no caixote, repetição motora forçada e exibição final ao público — Créditos: Imagem gerada por IA

O que é o ritual Phajaan e por que filhotes de dois anos são isolados?

Na natureza, os filhotes de elefante mamam até os 4 ou 5 anos de idade e as fêmeas permanecem na manada familiar durante toda a existência. No circuito do entretenimento tailandês, os animais são capturados ou separados da mãe aos 2 anos de idade, período em que a dependência emocional e nutricional ainda é absoluta.

Esse sequestro marca a deflagração do Phajaan, termo tailandês cuja tradução literal significa “esmagar o espírito”. O método tradicional milenar foi documentado pela ativista Sangduen “Lek” Chailert, fundadora da Save Elephant Foundation, como uma das práticas mais brutais de domesticação forçada do planeta.

Os Pilares do Treinamento Coercitivo 🪵 CONFINAMENTO EXTREMO O Crush Box O animal permanece imobilizado em caixotes de madeira estreitos durante 7 dias seguidos, sem espaço para reclinar a cabeça ou deitar. 📍 AGRESSÃO PONTUAL Bambus com Pregos Varas longas equipadas com pregos de aço perfuram a pele auricular e a região temporal para induzir terror e submissão imediata. ⚠️ MEMÓRIA AVERSIVA O Gancho Ankus Uma foice de ferro pontiaguda acompanha toda a vida do indivíduo adulto, garantindo obediência por simples proximidade visual.

Quais danos físicos e psicológicos o condicionamento por dor provoca nos elefantes?

O confinamento forçado prolongado e a dor física imposta no Phajaan geram cicatrizes anatômicas e neurológicas irreversíveis. Os treinadores privam o filhote de água, sono e alimento enquanto desferem golpes repetitivos nas partes mais macias do crânio, utilizando pedaços de bambu cravados de pregos e o ankus, o clássico gancho metálico dos condutores.

Com o passar dos anos, a repetição mecânica da pintura causa deformidades musculares e calosidades na extremidade da tromba. A permanência em pé sobre pisos de concreto duro durante as apresentações e nas horas em que ficam amarrados em baias provoca artrite crônica, necrose de solas plantares e fissuras profundas nas unhas.

Aspecto do Desenvolvimento Vida Selvagem em Manada Cativeiro com Pintura Artística 🍼 Desmame e convivência Entre 4 e 5 anos, com cuidados aloparentais contínuos Separado aos 2 anos por tração e isolamento solitário 🌾 Uso funcional da tromba Manipulação de 150 kg de vegetação e comunicação tátil Imobilização de pincel sob tensão dolorosa contínua 🧠 Estabilidade psicológica Comportamento social complexo e cooperação grupal Comportamento estereotipado e estresse crônico evidente 🦶 Saúde osteoarticular Caminhadas diárias de até 15 quilômetros em solo macio Horas estáticas sobre lajes de cimento e acorrentamento

Como a organização World Animal Protection e Lek Chailert documentaram essa prática?

A denúncia formal sobre as etapas de adestramento de elefantes na Ásia ganhou força internacional através de relatórios sistemáticos da organização World Animal Protection. Em avaliações sucessivas sobre o bem-estar animal no Sudeste Asiático, a entidade catalogou que mais de 75% dos elefantes mantidos em cativeiro na Tailândia vivem sob condições severamente inadequadas de manejo.

Documentários investigativos e equipes de veterinários independentes registraram imagens do processo de quebra de filhotes em áreas remotas do interior tailandês. Os registros em vídeo mostram que animais submetidos à técnica entram em estado de letargia comatosa ou pânico extremo antes de cessarem qualquer resistência ativa.

Pesquisadora avalia marcas deixadas por ferramentas de coerção na cartilagem auricular de elefante resgatado — Créditos: Imagem gerada por IA

Como a demanda do turismo internacional mantém o mercado de pinturas ativo?

As telas produzidas pelas trombas nas arenas de entretenimento são comercializadas logo após o encerramento de cada sessão. O turista desembolsa entre 30 dólares e mais de 150 dólares para adquirir um quadro estilizado, acreditando levar para casa o registro da genialidade e da calma de um animal supostamente tratado como divindade na cultura local.

A rentabilidade desse souvenir sustenta financeiramente os acampamentos turísticos, que compram filhotes de redes de tráfico ou reprodução forçada em fazendas particulares. Mesmo com o crescimento de campanhas de conscientização global, muitas agências de viagem continuam a promover tais apresentações sob o rótulo enganoso de “santuários ecológicos”.