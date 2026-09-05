Um pincel de cerdas duras, preso entre os dois lobos musculares da tromba, desliza milimetricamente sobre uma tela branca de algodão para traçar o contorno de uma árvore florida ou a silhueta de um animal. Nas arquibancadas de campos turísticos em Chiang Mai, na Tailândia, o público aplaude o que aparenta ser uma demonstração de sensibilidade estética refinada de um gigante da natureza.
Como os elefantes asiáticos são induzidos a pintar telas na Tailândia?
A tromba do elefante-asiático (Elephas maximus) abriga mais de 40.000 feixes musculares e dezenas de milhares de receptores táteis que conferem ao órgão uma sensibilidade extrema, capaz de recolher uma única semente no solo. Para segurar o pincel, contudo, o instrumento é encaixado à força no orifício nasal ou na ponta da tromba por meio de suportes de madeira apertados, que causam desconforto constante.
Durante a performance, o tratador, denominado mahout, posiciona-se em pé ao lado da cabeça do animal. Longe de ser um mero assistente passivo, ele crava as unhas, puxa a pele fina da base da orelha ou pressiona um gancho camuflado contra áreas hiperinervadas da cabeça para ditar a direção exata de cada linha.
O que é o ritual Phajaan e por que filhotes de dois anos são isolados?
Na natureza, os filhotes de elefante mamam até os 4 ou 5 anos de idade e as fêmeas permanecem na manada familiar durante toda a existência. No circuito do entretenimento tailandês, os animais são capturados ou separados da mãe aos 2 anos de idade, período em que a dependência emocional e nutricional ainda é absoluta.
Esse sequestro marca a deflagração do Phajaan, termo tailandês cuja tradução literal significa “esmagar o espírito”. O método tradicional milenar foi documentado pela ativista Sangduen “Lek” Chailert, fundadora da Save Elephant Foundation, como uma das práticas mais brutais de domesticação forçada do planeta.
Quais danos físicos e psicológicos o condicionamento por dor provoca nos elefantes?
O confinamento forçado prolongado e a dor física imposta no Phajaan geram cicatrizes anatômicas e neurológicas irreversíveis. Os treinadores privam o filhote de água, sono e alimento enquanto desferem golpes repetitivos nas partes mais macias do crânio, utilizando pedaços de bambu cravados de pregos e o ankus, o clássico gancho metálico dos condutores.
Com o passar dos anos, a repetição mecânica da pintura causa deformidades musculares e calosidades na extremidade da tromba. A permanência em pé sobre pisos de concreto duro durante as apresentações e nas horas em que ficam amarrados em baias provoca artrite crônica, necrose de solas plantares e fissuras profundas nas unhas.
|Aspecto do Desenvolvimento
|Vida Selvagem em Manada
|Cativeiro com Pintura Artística
|🍼 Desmame e convivência
|Entre 4 e 5 anos, com cuidados aloparentais contínuos
|Separado aos 2 anos por tração e isolamento solitário
|🌾 Uso funcional da tromba
|Manipulação de 150 kg de vegetação e comunicação tátil
|Imobilização de pincel sob tensão dolorosa contínua
|🧠 Estabilidade psicológica
|Comportamento social complexo e cooperação grupal
|Comportamento estereotipado e estresse crônico evidente
|🦶 Saúde osteoarticular
|Caminhadas diárias de até 15 quilômetros em solo macio
|Horas estáticas sobre lajes de cimento e acorrentamento
Como a organização World Animal Protection e Lek Chailert documentaram essa prática?
A denúncia formal sobre as etapas de adestramento de elefantes na Ásia ganhou força internacional através de relatórios sistemáticos da organização World Animal Protection. Em avaliações sucessivas sobre o bem-estar animal no Sudeste Asiático, a entidade catalogou que mais de 75% dos elefantes mantidos em cativeiro na Tailândia vivem sob condições severamente inadequadas de manejo.
Documentários investigativos e equipes de veterinários independentes registraram imagens do processo de quebra de filhotes em áreas remotas do interior tailandês. Os registros em vídeo mostram que animais submetidos à técnica entram em estado de letargia comatosa ou pânico extremo antes de cessarem qualquer resistência ativa.
Como a demanda do turismo internacional mantém o mercado de pinturas ativo?
As telas produzidas pelas trombas nas arenas de entretenimento são comercializadas logo após o encerramento de cada sessão. O turista desembolsa entre 30 dólares e mais de 150 dólares para adquirir um quadro estilizado, acreditando levar para casa o registro da genialidade e da calma de um animal supostamente tratado como divindade na cultura local.
A rentabilidade desse souvenir sustenta financeiramente os acampamentos turísticos, que compram filhotes de redes de tráfico ou reprodução forçada em fazendas particulares. Mesmo com o crescimento de campanhas de conscientização global, muitas agências de viagem continuam a promover tais apresentações sob o rótulo enganoso de “santuários ecológicos”.