Resumo 🌊 Espécie esquecida: O petrel-de-magenta (Pterodroma magentae) permaneceu 111 anos sem avistamentos confirmados até ser redescoberto em 1978. 🪵 Nidificação subterrânea: O animal escava túneis de 1 a 3 metros no solo florestal e deposita apenas 1 único ovo a cada temporada reprodutiva. 🛡️ Refúgio cercado: O santuário de Sweetwater ergueu uma barreira contra mamíferos invasores e estabeleceu uma colônia secundária segura. 📡 Controle tecnológico: Microchips subcutâneos e leitores automáticos registram as idas e vindas dos adultos nas tocas sem manipulação humana invasiva.

Nas profundezas das florestas de turfa da remota Ilha Chatham, a 800 quilômetros da costa da Nova Zelândia, uma ave oceânica de plumagem escura e hábitos noturnos protagonizou um dos resgates biológicos mais improváveis do planeta: após passar 111 anos sem qualquer registro vivo, o tāiko reapareceu e hoje funda uma nova colônia livre de ameaças terrestres.

Como o tāiko consegue escavar tocas de até 3 metros sob raízes de samambaias?

Diferente da maioria das aves marinhas que nidificam em penhascos nus, o tāiko avança até cinco quilômetros terra adentro para escavar galerias no solo turfoso. Com peso oscilando entre 400 e 580 gramas, a ave utiliza a ponta afiada do bico curvo de 32 milímetros e as patas palmadas para abrir túneis subterrâneos que variam de 1 a 3 metros de extensão.

No fundo desse túnel, protegido da oscilação térmica externa, o casal constrói uma câmara forrada com gravetos secos e folhas. Como integrante da ordem dos procelariiformes, a ave conta com narinas tubulares situadas no topo da maxila superior, que abrigam glândulas de sal capazes de filtrar a água do mar ingerida e operam como verdadeiras usinas de dessalinização miniaturizadas.

Fases do manejo técnico que permitiram a formação da nova colônia reprodutiva — Créditos: Imagem gerada por IA

Por que a expedição de David Crockett demorou duas décadas para reencontrar o petrel-de-magenta?

O único exemplar científico do petrel-de-magenta conhecido no mundo ocidental havia sido recolhido no mar em 22 de julho de 1867, a bordo da corveta de guerra italiana Magenta. Durante mais de um século, esse espécime preservado em museu representou o único vestígio tangível da ave, já que as colônias históricas haviam evaporado da memória humana após a introdução de mamíferos predadores europeus.

Intrigado por antigos relatos orais dos colonos e nativos moriori, o ornitólogo neozelandês David Crockett organizou uma série de buscas em terreno hostil a partir do início da década de 1970. Aliado aos proprietários de terras locais Manuel Tuanui e Evelyn Tuanui, Crockett montou holofotes em uma crista isolada do vale do Tuku, esperando interceptar eventuais aves que voassem do oceano para o interior da floresta.

Pilares da Sobrevivência do Tāiko 🧭 Morfologia Pelágica Narinas Tubulares Estruturas nasais proeminentes excretam sal marinho e farejam compostos de alimento sobre as correntes oceânicas a dezenas de quilômetros. 🕳️ Nidificação Oculta Túneis Profundos Galerias subterrâneas de até 3 metros mantêm o filhote isolado do vento e de predadores alados enquanto os pais caçam no oceano aberto. 🔊 Engenharia Ecológica Atração Acústica Alto-falantes noturnos reproduzem chamados sociais gravados para conduzir as aves marinhas diretamente às tocas protegidas de Sweetwater.

Como a anatomia adaptada ao mar transforma o solo florestal em armadilha para o tāiko?

As asas compridas e afiadas do tāiko conferem agilidade impecável sobre as ondas do Pacífico Sul, mas suas patas traseiras curtas e posicionadas muito atrás no corpo dificultam os passos em terra firme. No piso plano da floresta, a ave não consegue correr para alcançar sustentação de decolagem.

Para levantar voo, o animal precisa escalar troncos inclinados de árvores nativas ou samambaias-gigantes com o auxílio do bico recurvado e das unhas, comportando-se como um alpinista improvável até atingir um galho elevado de onde possa se lançar no vácuo do vento. Na descida noturna, a ave frequentemente colide contra a folhagem e despenca direto no chão.

Parâmetro Biológico e Conservacionista Registro Verificado ⏳ Período sem avistamento comprovado 111 anos (entre 1867 e 1978) ⚖️ Massa corporal do adulto 400 a 580 gramas 📏 Profundidade das tocas subterrâneas 1 a 3 metros de extensão 🥚 Taxa de postura por casal 1 único ovo por temporada anual 🐤 Filhotes translocados para o cercado Cerca de 60 aves manejadas para Sweetwater 🌍 População total estimada Menos de 200 indivíduos na natureza

Como as tocas artificiais e os alto-falantes atraem novos casais de tāiko em Sweetwater?

O maior desafio para recuperar a espécie residia na filopatria extrema das aves marinhas: filhotes memorizam o aroma e o relevo exato de sua toca natal logo antes de alçar o primeiro voo oceânico. Para quebrar a cadeia de predação que atingia o vale do Tuku, o Chatham Island Taiko Trust construiu uma cerca à prova de predadores no santuário de Sweetwater, projetada com malha milimétrica enterrada no solo e abas superiores curvadas para impedir a escalada de felinos e roedores.

Entre 2007 e os anos seguintes, os pesquisadores transferiram cerca de 60 filhotes das tocas selvagens para caixas de nidificação artificiais de madeira instaladas dentro do cercado seguro, alimentando-os manualmente com sardinhas até atingirem o empenamento completo [00:01:28]. Paralelamente, um sistema sonoro movido a painéis solares passou a transmitir chamados sociais pré-gravados durante as noites de vento sul [00:02:50], atraindo indivíduos que cruzavam o litoral e incentivando-os a inspecionar as novas galerias protegidas.

Abaixo, um vídeo do canal Department of Conservation (YouTube) que aprofunda o tema:

Quais evidências de anilhamento e chips eletrônicos comprovam a formação da colônia segura?

A eficácia da translocação exigiu anos de paciência, já que os petrels passam de três a cinco anos vagando pelo mar aberto antes de retornar à terra firme para a primeira corte. O ponto de virada biológico ocorreu quando os primeiros indivíduos identificados com anilhas de metal retornaram à área de Sweetwater, escolhendo as tocas artificiais como residência reprodutiva definitiva.

Para acompanhar a dinâmica dos casais sem invadir os túneis subterrâneos, a equipe científica implantou etiquetas transpondentes passivas conhecidas como PIT tags sob a pele de cada filhote e adulto capturado. Pequenas antenas circulares instaladas na entrada das tocas registram a passagem dos animais dia e noite, gerando leituras que catalogam a identidade do indivíduo e a frequência com que alimentam suas crias.

Com os primeiros jovens nascidos no perímetro seguro de Sweetwater já regressando das águas frias do Pacífico para escavar suas próprias tocas ao lado de seus pares, a ave que permaneceu mais de um século como mera anotação histórica em museus agora fixa pegadas firmes e contínuas na turfa viva das Ilhas Chatham.