Resumo 🐟 Captura recorde: Quase 500 exemplares foram retirados do mar de Porto Seguro em apenas 30 dias durante força-tarefa municipal. ⚡ Voracidade extrema: Um único indivíduo consegue devorar até 20 peixes nativos em 30 minutos, engolindo presas com até 70% do seu próprio tamanho. 🪡 Defesa química: O animal carrega 18 espinhos venenosos com toxinas neuromusculares que causam dor intensa e convulsões em humanos. 🌊 Reprodução descontrolada: Sem predadores naturais no Atlântico Sul, cada fêmea libera até 30 mil ovos por ciclo reprodutivo.

Nas águas mornas que banham os recifes de Porto Seguro, no extremo sul baiano, redes e linhas de pesca passaram a içar um habitante indesejado. Entre garoupas e vermelhos, irrompem corpos listrados de marrom e branco, com longas nadadeiras em leque e espinhos dorsais eriçados carregados de peçonha.

Como o peixe-leão consegue engolir presas de até 70% do próprio tamanho?

O sucesso biológico do peixe-leão repousa sobre uma biomecânica predatória altamente especializada. Ao encurralar cardumes em frestas de corais, o animal abre suas amplas nadadeiras peitorais para bloquear rotas de fuga, criando uma barreira visual intransponível para pequenos vertebrados e crustáceos.

Quando a presa fica a poucos centímetros, o predador projeta a mandíbula tubular para a frente por meio de expansão orofaríngea rápida. Esse movimento gera uma pressão de sucção em milissegundos, puxando a água e o peixe diretamente para o estômago antes que a vítima esboce qualquer reação de escape.

Da aproximação silenciosa e sucção instantânea à contenção manual em recifes brasileiros — Créditos: Imagem gerada por IA

Por que o peixe-leão se espalhou do Oceano Indo-Pacífico até a costa da Bahia?

Originário dos oceanos Índico e Pacífico, o peixe-leão alcançou o Oceano Atlântico após escapes e solturas acidentais ligadas ao aquarismo na costa da Flórida durante a década de 1990. Sem barreiras geográficas eficazes, a linhagem desceu pelo Mar do Caribe até penetrar as correntes marinhas da América do Sul.

Segundo relatórios da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Causa Animal (Semac) e órgãos estaduais, os primeiros registros contínuos no litoral brasileiro ocorreram em recifes profundos da foz do Amazonas e no arquipélago de Fernando de Noronha. Transportadas pelas correntes oceânicas e auxiliadas por plataformas marítimas, as larvas pelágicas venceram as barreiras térmicas e desceram rumo ao Sudeste e Nordeste.

Fatores que Tornam o Peixe-Leão uma Praga Marinha 🪸 DESEQUILÍBRIO TRÓFICO Ausência de Predadores No Atlântico Sul, garoupas e tubarões não atacam a espécie devido à camuflagem e aos espinhos venenosos intactos. 🥚 SUPERPOPULAÇÃO 30 Mil Ovos por Desova As fêmeas desovam bolsas gelatinosas flutuantes a cada poucos dias, permitindo que as correntes espalhem os ovos por centenas de quilômetros. 🎯 CAÇA IMPLACÁVEL Sucção Ultrarrápida O animal ingere animais com até 70% do seu próprio tamanho e consome presas juvenis cruciais para o equilíbrio dos corais.

De que maneira a invasão afeta os estoques pesqueiros e os recifes de coral?

O impacto do peixe-leão não se limita ao consumo direto de peixes comerciais. Ao devorar espécies herbívoras juvenis, como budiões e donzelas, o invasor elimina os animais responsáveis por pastar as macroalgas que competem por espaço e luz com os corais construtores de recifes.

Sem esses peixes limpadores, as algas proliferam sobre as colônias de corais, sufocando as estruturas calcárias e provocando a degradação generalizada do habitat. Esse colapso ambiental reduz drasticamente a produtividade da pesca artesanal de camarões, polvos e peixes nobres.

Métrica Biológica e Operacional Impacto Observado no Litoral Brasileiro 🐟 Taxa de predação ativa Até 20 peixes nativos engolidos em intervalos de 30 minutos 📏 Proporção da presa Capaz de engolir presas com até 70% do comprimento do próprio corpo 🪡 Estrutura de defesa 18 espinhos venenosos (13 dorsais, 3 anais e 2 pélvicos) 🥚 Capacidade reprodutiva Até 30.000 ovos liberados por fêmea a cada ciclo reprodutivo 💰 Incentivo à captura R$ 10 pagos por unidade capturada em Porto Seguro (BA)

O que os registros de mergulho revelam sobre a colonização do litoral brasileiro?

Imagens subaquáticas registradas por cientistas e mergulhadores ao longo da costa mostram que o peixe-leão se adapta tanto a profundidades superiores a 100 metros quanto a piscinas naturais rasas visitadas por banhistas. Essa plasticidade ecológica dificulta a erradicação total por métodos tradicionais.

A coloração disruptiva do invasor funde-se com as formações rochosas e corais moles, tornando-o quase invisível até o instante do ataque. A identificação visual exige equipes treinadas equipadas com arpões de contenção e recipientes isolados para evitar picadas acidentais durante a subida à superfície.

Abaixo, um vídeo do Domingo Espetacular (YouTube) que aprofunda o avanço dessa espécie invasora na costa do país:

O que os dados do Instituto Chico Mendes apontam sobre as áreas marinhas protegidas?

Levantamentos conduzidos por pesquisadores vinculados ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e universidades públicas revelam que o peixe-leão já invadiu pelo menos 18 unidades de conservação marinhas no Brasil. O avanço inclui parques nacionais, reservas biológicas e áreas de proteção ambiental.

Cientistas estimam que cerca de 29 espécies de peixes endêmicos brasileiros — animais que só existem em pontos restritos da nossa costa — estão sob risco crítico de declínio populacional. Modelagens ecológicas indicam que a faixa de colonização potencial pode superar 3.500 quilômetros contínuos de litoral nos próximos anos.

Força-tarefa em Porto Seguro mobiliza pescadores para recolher centenas de exemplares do predador — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são os riscos do veneno do peixe-leão para pescadores e banhistas?

O peixe-leão possui 18 espinhos peçonhentos: 13 na nadadeira dorsal, 3 na nadadeira anal e 2 nas nadadeiras pélvicas. Cada raio ósseo é envolvido por um tecido glandular que se rompe com a pressão do contato, injetando toxinas proteicas diretamente na corrente sanguínea da vítima.

A picada desencadeia dor lancinante imediata, edema pronunciado, sudorese, náuseas e, em indivíduos sensíveis, taquicardia e convulsões. Como as toxinas são termolábeis (perdem a estrutura em temperaturas elevadas), o primeiro socorro consiste em imergir o membro afetado em água quente suportável (entre 43°C e 45°C) por cerca de 30 a 90 minutos até o atendimento médico.

A contenção permanente do peixe-leão no litoral sul da Bahia dependerá da continuidade dos monitoramentos científicos, da integração das comunidades pesqueiras e da viabilização do aproveitamento gastronômico da carne — que não contém veneno após a retirada segura dos espinhos —, transformando o combate à espécie invasora em renda local.