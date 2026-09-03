Nas águas mornas que banham os recifes de Porto Seguro, no extremo sul baiano, redes e linhas de pesca passaram a içar um habitante indesejado. Entre garoupas e vermelhos, irrompem corpos listrados de marrom e branco, com longas nadadeiras em leque e espinhos dorsais eriçados carregados de peçonha.
Como o peixe-leão consegue engolir presas de até 70% do próprio tamanho?
O sucesso biológico do peixe-leão repousa sobre uma biomecânica predatória altamente especializada. Ao encurralar cardumes em frestas de corais, o animal abre suas amplas nadadeiras peitorais para bloquear rotas de fuga, criando uma barreira visual intransponível para pequenos vertebrados e crustáceos.
Quando a presa fica a poucos centímetros, o predador projeta a mandíbula tubular para a frente por meio de expansão orofaríngea rápida. Esse movimento gera uma pressão de sucção em milissegundos, puxando a água e o peixe diretamente para o estômago antes que a vítima esboce qualquer reação de escape.
Por que o peixe-leão se espalhou do Oceano Indo-Pacífico até a costa da Bahia?
Originário dos oceanos Índico e Pacífico, o peixe-leão alcançou o Oceano Atlântico após escapes e solturas acidentais ligadas ao aquarismo na costa da Flórida durante a década de 1990. Sem barreiras geográficas eficazes, a linhagem desceu pelo Mar do Caribe até penetrar as correntes marinhas da América do Sul.
Segundo relatórios da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Causa Animal (Semac) e órgãos estaduais, os primeiros registros contínuos no litoral brasileiro ocorreram em recifes profundos da foz do Amazonas e no arquipélago de Fernando de Noronha. Transportadas pelas correntes oceânicas e auxiliadas por plataformas marítimas, as larvas pelágicas venceram as barreiras térmicas e desceram rumo ao Sudeste e Nordeste.
De que maneira a invasão afeta os estoques pesqueiros e os recifes de coral?
O impacto do peixe-leão não se limita ao consumo direto de peixes comerciais. Ao devorar espécies herbívoras juvenis, como budiões e donzelas, o invasor elimina os animais responsáveis por pastar as macroalgas que competem por espaço e luz com os corais construtores de recifes.
Sem esses peixes limpadores, as algas proliferam sobre as colônias de corais, sufocando as estruturas calcárias e provocando a degradação generalizada do habitat. Esse colapso ambiental reduz drasticamente a produtividade da pesca artesanal de camarões, polvos e peixes nobres.
|Métrica Biológica e Operacional
|Impacto Observado no Litoral Brasileiro
|🐟 Taxa de predação ativa
|Até 20 peixes nativos engolidos em intervalos de 30 minutos
|📏 Proporção da presa
|Capaz de engolir presas com até 70% do comprimento do próprio corpo
|🪡 Estrutura de defesa
|18 espinhos venenosos (13 dorsais, 3 anais e 2 pélvicos)
|🥚 Capacidade reprodutiva
|Até 30.000 ovos liberados por fêmea a cada ciclo reprodutivo
|💰 Incentivo à captura
|R$ 10 pagos por unidade capturada em Porto Seguro (BA)
O que os registros de mergulho revelam sobre a colonização do litoral brasileiro?
Imagens subaquáticas registradas por cientistas e mergulhadores ao longo da costa mostram que o peixe-leão se adapta tanto a profundidades superiores a 100 metros quanto a piscinas naturais rasas visitadas por banhistas. Essa plasticidade ecológica dificulta a erradicação total por métodos tradicionais.
A coloração disruptiva do invasor funde-se com as formações rochosas e corais moles, tornando-o quase invisível até o instante do ataque. A identificação visual exige equipes treinadas equipadas com arpões de contenção e recipientes isolados para evitar picadas acidentais durante a subida à superfície.
Abaixo, um vídeo do Domingo Espetacular (YouTube) que aprofunda o avanço dessa espécie invasora na costa do país:
O que os dados do Instituto Chico Mendes apontam sobre as áreas marinhas protegidas?
Levantamentos conduzidos por pesquisadores vinculados ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e universidades públicas revelam que o peixe-leão já invadiu pelo menos 18 unidades de conservação marinhas no Brasil. O avanço inclui parques nacionais, reservas biológicas e áreas de proteção ambiental.
Cientistas estimam que cerca de 29 espécies de peixes endêmicos brasileiros — animais que só existem em pontos restritos da nossa costa — estão sob risco crítico de declínio populacional. Modelagens ecológicas indicam que a faixa de colonização potencial pode superar 3.500 quilômetros contínuos de litoral nos próximos anos.
Quais são os riscos do veneno do peixe-leão para pescadores e banhistas?
O peixe-leão possui 18 espinhos peçonhentos: 13 na nadadeira dorsal, 3 na nadadeira anal e 2 nas nadadeiras pélvicas. Cada raio ósseo é envolvido por um tecido glandular que se rompe com a pressão do contato, injetando toxinas proteicas diretamente na corrente sanguínea da vítima.
A picada desencadeia dor lancinante imediata, edema pronunciado, sudorese, náuseas e, em indivíduos sensíveis, taquicardia e convulsões. Como as toxinas são termolábeis (perdem a estrutura em temperaturas elevadas), o primeiro socorro consiste em imergir o membro afetado em água quente suportável (entre 43°C e 45°C) por cerca de 30 a 90 minutos até o atendimento médico.📖 Leia também: Mergulhadores capturam maior peixe-leão do mundo em Fernando de Noronha
A contenção permanente do peixe-leão no litoral sul da Bahia dependerá da continuidade dos monitoramentos científicos, da integração das comunidades pesqueiras e da viabilização do aproveitamento gastronômico da carne — que não contém veneno após a retirada segura dos espinhos —, transformando o combate à espécie invasora em renda local.