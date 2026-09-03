Resumo 📍 Localização: Estrutura soterrada a 700 metros sob o leito marinho, a 130 km da costa de Yorkshire. 💥 O impacto: Asteroide de 160 metros atingiu o fundo raso a mais de 54.000 km/h há 43 a 46 milhões de anos. 🌊 Megatsunami: Colapso de uma coluna de água e rocha de 1,5 km ergueu ondas superiores a 100 metros. 🔬 Prova definitiva: Cristais de quartzo de choque identificados em amostras de poço confirmaram a hipótese extraterrestre.

A cerca de 700 metros abaixo do fundo do Mar do Norte, a 130 quilômetros da costa britânica de Yorkshire, repousa uma cicatriz geológica circular de 3,2 quilômetros de diâmetro aberta pelo impacto de uma rocha espacial de 160 metros.

Como o impacto de um bólido de 160 metros perfurou a lâmina d’água e a crosta marinha?

Modelagens computacionais desenvolvidas por pesquisadores do Imperial College London indicam que o bólido rochoso, com aproximadamente 160 metros de diâmetro, cruzou a atmosfera terrestre em trajetória de ângulo raso, vindo da direção oeste, a uma velocidade estimada em 15 quilômetros por segundo.

Ao penetrar a coluna de água rasa do antigo mar europeu, o asteroide vaporizou a lâmina líquida em frações de segundo e descarregou gigawatts de energia contra as camadas de giz e sedimentos consolidados. A detonação instantânea escavou uma bacia profunda, deformando rochas vizinhas em falhas circulares em degraus.

Simulação do megatsunami gerado pelo colapso de água e rochas na abertura da Cratera Silverpit — Créditos: Imagem gerada por IA

Por que a comunidade científica rejeitou a hipótese do asteroide durante mais de duas décadas?

A estrutura submersa, denominada Cratera Silverpit, foi documentada pela primeira vez em 2002 pelos geocientistas Simon Stewart e Philip Allen a partir de mapas de exploração da indústria energética. Desde o anúncio, a formação desencadeou uma das controvérsias mais longas da geologia marinha moderna.

Como o subsolo do Mar do Norte abriga os espessos evaporitos da formação permiana Zechstein, muitos geólogos sustentavam que a bacia havia se formado por dissolução de sal subterrâneo ou por colapso térmico vulcânico, sem qualquer intervenção de corpos espaciais.

A dúvida era tão profunda que, em 2009, durante um encontro formal na Geological Society of London, a maioria dos membros votou contra a origem por impacto. O impasse só começou a ruir quando a equipe do Dr. Uisdean Nicholson, sedimentologista da Heriot-Watt University, localizou evidências físicas irrefutáveis de choque hiperveloz.

Três pilares da confirmação geológica da Cratera Silverpit 🔬 MINERALOGIA Quartzo deformado Grãos minerais revelam lamelas planas formadas sob pressões de até 13 gigapascais. 🛰️ GEOFÍSICA SÍSMICA Varredura em 3D Mapeamento revelou anéis concêntricos perfeitos e crateras secundárias de ejeção. ⏱️ BIOESTRATIGRAFIA Datação de fósseis Microrganismos marinhos nos sedimentos fixaram o impacto entre 43 e 46 milhões de anos.

Qual foi o alcance do megatsunami de 100 metros provocado pelo colapso da coluna de impacto?

A ejeção resultante da colisão lançou uma coluna colossal de fragmentos rochosos e água superaquecida a cerca de 1,5 quilômetro de altitude. Ao atingir o ápice gravitacional minutos depois, todo esse volume despencou violentamente sobre o mar circundante.

O colapso da massa arremessada gerou um megatsunami com frentes de onda superiores a 100 metros de altura. As massas de água se propagaram em círculos concêntricos de alta energia pelo canal marítimo raso que conectava as bacias pré-históricas da Europa Ocidental.

Parâmetro do Evento Medição Registrada 📏 Diâmetro da cratera central 3,2 quilômetros 🪨 Tamanho estimado do asteroide Aproximadamente 160 metros de largura ⏳ Época geológica do choque Entre 43 e 46 milhões de anos atrás (Eoceno Médio) ⬇️ Profundidade atual sob o leito Cerca de 700 metros abaixo dos sedimentos marinhos 🌊 Altura máxima do megatsunami Superior a 100 metros

O que os novos modelos tridimensionais revelam sobre a preservação da bacia submarina?

Os levantamentos sísmicos tridimensionais conduzidos pela parceria Northern Endurance Partnership para armazenamento subterrâneo de carbono forneceram a primeira visão contínua de alta definição da estrutura. As imagens mapearam não apenas a depressão principal, mas também depressões circulares menores, de 50 a 150 metros de diâmetro, ao redor da borda.

Essas pequenas depressões correspondem a crateras secundárias geradas pelo impacto de blocos de rocha ejetados durante a explosão inicial. No ambiente continental terrestre, tais estruturas desaparecem rapidamente pela erosão da chuva e do vento; sob o leito do mar, a rápida sedimentação de lamas marinhas preservou os traços intactos por milhões de anos.

Abaixo, um vídeo do canal The Shadow Archive (YouTube) que aprofunda o tema:

Como os cristais de quartzo de choque comprovaram a origem cósmica da formação?

A prova mineralógica conclusiva veio do reexame de fragmentos de rocha perfurados em um poço petrolífero desativado na região. O sedimentologista Dr. Uisdean Nicholson e o especialista em microfósseis Dr. Tom Dunkley Jones, da University of Birmingham, analisaram amostras extraídas na mesma cota de profundidade do leito da cratera.

Sob a lâmina de microscópio, os pesquisadores identificaram grãos de quartzo e feldspato apresentando lamelas de deformação plana (as chamadas planar deformation features). Essas redes microscópicas de fratura só se formam quando a estrutura cristalina do mineral é comprimida a pressões hipervelozes entre 10 e 13 gigapascais.

Pesquisador examinando testemunhos de rocha perfurados para identificar evidências do impacto — Créditos: Imagem gerada por IA

Por que o estudo de impactos intermediários no oceano melhora a defesa planetária?

Atualmente, a ciência reconhece cerca de 200 crateras de impacto em terra firme, mas apenas cerca de 33 estruturas marinhas foram confirmadas em todo o planeta, em razão da constante reciclagem tectônica dos fundos oceânicos. Silverpit se junta a locais como a cratera Nadir, na África Ocidental, e a colossal Chicxulub, no México.

Corpos celestes na faixa de 160 metros não geram extinções em escala global, mas possuem energia suficiente para desestruturar ecossistemas litorâneos inteiros através de megatsunamis. O mapeamento detalhado de crateras marinhas permite calibrar simulações hidrodinâmicas para avaliar o impacto real de bólidos de escala média que atingem oceanos.

Preservada sob centenas de metros de sedimentos marinhos há mais de 43 milhões de anos, a Cratera Silverpit consolida-se como um dos registros mais nítidos de colisões oceânicas no planeta, transformando dados do leito do Mar do Norte em chave fundamental para compreender a história geológica da Terra.