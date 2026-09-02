Resumo 🌊 Origem histórica: Lançada pelo veleiro alemão Paula em 12 de junho de 1886 no Oceano Índico. 🧪 Experimento oceanográfico: Parte de um programa de 69 anos liderado pelo Observatório Naval Alemão para mapear correntes marítimas globais. 📜 Recorde certificado: Permaneceu à deriva e soterrada por 131 anos e 223 dias, superando o antigo recorde mundial de 108 anos. 🔍 Perícia cruzada: Autenticada pelo Western Australian Museum e pela Agência Federal Marítima e Hidrográfica da Alemanha via diário de bordo original.

Diferente de contos náuticos de náufragos desesperados, o bilhete resgatado integrava um rigoroso experimento científico do século 19. A folha impressa em papel resistente continha caligrafia gótica meticulosa, especificando a data, a rota de navegação e as coordenadas exatas da embarcação no momento em que o vidro foi arremessado às ondas.

Como o Observatório Naval Alemão utilizava garrafas para mapear o movimento dos oceanos?

Entre os anos de 1864 e 1933, o Observatório Naval Alemão (Deutsche Seewarte), sob direção do geofísico Georg von Neumayer, lançou milhares de garrafas ao mar a partir de rotas comerciais ao redor do globo. O objetivo consistia em traçar a velocidade e a direção das correntes oceânicas superficiais para otimizar as viagens da marinha mercante e encurtar o tempo de travessia intercontinental.

Os capitães recebiam formulários padronizados com instruções em múltiplos idiomas. Cada capitão registrava o nome do navio, a data, a latitude, a longitude e o porto de partida e destino. No verso da folha, havia uma solicitação formal para que quem encontrasse a garrafa anotasse o dia e o local exato do resgate, devolvendo o documento ao observatório em Hamburgo ou ao consulado alemão mais próximo.

Especialistas em arqueologia marítima periciaram a integridade do frasco e o documento recuperado — Créditos: Imagem gerada por IA

Por que o veleiro Paula navegava pelas águas remotas do Oceano Índico em 1886?

O veleiro mercante alemão de três mastros Paula fazia a rota entre Cardiff, no País de Gales, e o porto de Macassar, nas antigas Índias Orientais Holandesas (atual território da Indonésia). Em 12 de junho de 1886, a embarcação cortava o Oceano Índico a 32°49′ de latitude Sul e 105°25′ de longitude Leste, quando o capitão ordenou o lançamento da garrafa durante a travessia de águas abertas.

Ao analisar a peça histórica, o arqueólogo marítimo Ross Anderson, do Western Australian Museum, constatou que o recipiente utilizado era uma garrafa clássica de gim holandês (genever), fabricada pela destilaria Daniel Visser & Zonen na cidade de Schiedam. O formato retangular e o vidro grosso e pesado eram ideais para suportar a pressão hidrostática e a violência das arrebentações costeiras.

Elementos Centrais do Registro Oceanográfico de 1886 🏺 Estrutura Física Frasco de gim holandês Vidro verde-oliva soprado da Daniel Visser & Zonen, com paredes espessas e base quadrada estável. 🧭 Trajetória Marítima Deriva de 950 quilômetros Deslocamento contínuo sob ação das correntes do Oceano Índico até a deposição nas areias costeiras. 🖋️ Documento Histórico Bilhete de 200 x 153 mm Manuscrito original com coordenadas preenchidas pelo capitão do veleiro Paula e amarrado com fio têxtil.

Como um papel conseguiu resistir por mais de um século sem a tampa da garrafa?

Um dos aspectos que mais intrigou os peritos foi o fato de a garrafa ter sido encontrada sem a rolha de cortiça original. A análise geológica e ambiental revelou que o objeto chegou à praia poucos meses ou anos após o lançamento, sendo rapidamente sepultado pelo avanço das dunas costeiras da Ilha Wedge.

A areia fina e úmida preencheu o terço inferior do frasco, criando um leito de sustentação que manteve o rolo de papel compactado no topo interno, isolado de trocas gasosas severas. As camadas sucessivas de sedimentos formaram um microambiente de umidade estável e baixa oxigenação, protegendo a celulose e a tinta ferrogálica contra a degradação solar e a ação de fungos aeróbicos.

Experimento Oceanográfico / Mensagem Tempo de Deriva / Dados Verificados 📜 Veleiro Paula (Deutsche Seewarte, 1886) 131 anos e 223 dias (deriva de ~950 km até Wedge Island) 🌊 Experimento George Parker Bidder (Reino Unido, 1906) 108 anos e 138 dias (achada na ilha de Amrum em 2015) ⚓ Total do Programa Alemão de Deriva (1864–1933) 663 garrafas recuperadas e registradas em arquivos oficiais

Como a família australiana identificou o manuscrito e conduziu os primeiros cuidados?

Em janeiro de 2018, a australiana Tonya Illman caminhava pelas dunas quando avistou a garrafa estilizada e decidiu recolhê-la como enfeite para sua estante. Ao entregá-la aos familiares, sua nora notou um cilindro escuro que parecia um charuto antigo; ao despejarem a areia úmida, revelou-se o papel enrolado e atado por um cordão fino.

Para não rasgar as fibras saturadas de umidade, a família levou o documento para casa e o colocou no forno em potência mínima por cerca de cinco minutos. Assim que a umidade evaporou, conseguiram desenrolar o bilhete de 200 x 153 mm e visualizar os campos impressos em alemão com as marcações numéricas de 1886.

Abaixo, um vídeo do canal Kym Illman (YouTube) que registra o relato direto da descoberta e o processo de identificação do artefato:

Qual é o valor histórico desse achado para os estudos de circulação oceânica?

Das milhares de garrafas arremessadas durante o programa oceanográfico da Deutsche Seewarte, exatamente 662 haviam sido recuperadas até o encerramento das contagens em 1934. O artefato encontrado em Wedge Island tornou-se o 663º exemplar do projeto a retornar aos arquivos científicos mundiais.

A rota descrita pela garrafa confirma os padrões de circulação de ventos de oeste e correntes superficiais do Oceano Índico meridional mapeados há mais de um século. O bilhete e a garrafa foram cedidos por empréstimo ao Western Australian Museum, em Fremantle, permanecendo sob custódia de conservação pública como testemunho da evolução dos métodos de observação climática e náutica do planeta.

A confirmação pelo Guinness World Records consolidou a marca de 131 anos e 223 dias de intervalo entre o descarte e o resgate, transformando um experimento rotineiro de navegação do século 19 em um dos mais preservados elos materiais entre o início da oceanografia moderna e a atualidade.