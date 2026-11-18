Uma infusão de hortelã deixa um aroma herbal leve na cozinha. Coloque as folhas em água quente, espere o cheiro aparecer e deixe a tigela sobre uma bancada limpa e livre. A dica funciona melhor perto de onde você costuma ficar, quando o pano de pia e o lixo já foram recolhidos.

Como preparar a infusão de hortelã?

Enxágue algumas folhas e coloque-as em uma tigela que suporte calor. Cubra com água quente e espere alguns minutos. Você pode rasgar as folhas maiores com as mãos antes de colocá-las na água. Assim fica fácil perceber o perfume enquanto o líquido ainda está morno.

Apoie a tigela em uma superfície firme, longe da borda e fora do alcance de crianças e animais. Ao preparar pela primeira vez, comece com uma tigela pequena. A ideia é sentir o aroma de perto, sem espalhar o líquido pela bancada, por tecidos ou pelo piso.

Hortelã para perfumar a casa

A hortelã vem depois que a origem do cheiro sai

Na cozinha, comece pelo que costuma concentrar odor. Um pano de pia guardado ainda molhado, o fundo da lixeira e os resíduos perto do ralo merecem atenção. Troque ou lave o pano, esvazie a lixeira e retire os resíduos antes de colocar a tigela de hortelã.

Nas superfícies laváveis, água e detergente podem ajudar a remover gordura e sujeira. Use a quantidade indicada para o material e faça o enxágue quando o rótulo orientar. Se o piso estiver pegajoso depois de seco, verifique se ficaram resíduos de detergente antes de aplicar mais produto.

Onde colocar a tigela para aproveitar o aroma?

Pense no lugar em que você vai sentir o cheiro. Uma ponta livre da bancada pode funcionar melhor do que o fundo da cozinha. Mantenha a tigela afastada da área em que você corta alimentos ou lava a louça para não precisar removê-la a cada tarefa.

A escolha também muda com a rotina da casa. A infusão perde intensidade à medida que esfria, por isso vale prepará-la perto do momento em que você vai aproveitar o ambiente. Estas são três formas de encaixar a dica no dia:

Na cozinha. Prepare depois de guardar a louça e limpar a bancada. Escolha um apoio longe da pia e da área de preparo.

Prepare depois de guardar a louça e limpar a bancada. Escolha um apoio longe da pia e da área de preparo. Perto da mesa. Se a ideia é sentir o aroma ao sentar, use uma bancada próxima que ninguém precise atravessar com pratos ou panelas.

Se a ideia é sentir o aroma ao sentar, use uma bancada próxima que ninguém precise atravessar com pratos ou panelas. Em um ambiente integrado. Experimente usar a tigela perto de onde você fica. Em espaços amplos, a fragrância tende a ser percebida mais perto do recipiente.

Hortelã para perfumar a casa

A tigela pode sair quando a água esfriar

Faça só a quantidade que pretende usar naquele momento. Quando o cheiro diminuir, descarte a água e as folhas e lave a tigela. Preparar uma porção nova em outro dia evita deixar um recipiente esquecido na bancada.

Na hora de descartar, retire as folhas com uma peneira ou colher antes de despejar a água na pia. Depois de lavada, a mesma tigela pode voltar ao armário. O preparo cabe na rotina sem exigir um frasco ou borrifador a mais.

Quando vale usar um desinfetante?

Segundo os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, água e sabão ou detergente bastam para a limpeza de rotina. Se alguém estiver doente, pode fazer sentido desinfetar certas superfícies após limpá-las. Confira a indicação e o tempo de contato no rótulo.

A infusão serve para perfumar. A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos orienta a usar desinfetantes conforme o rótulo e evitar misturas sem indicação expressa. Prepare a hortelã à parte, só com folhas e água.

O cheiro que volta indica onde olhar

Se o odor ruim volta quando a hortelã esfria, procure onde ele está mais forte. Um pote com resíduos no fundo da lixeira, a esponja que fica sempre úmida ou uma bandeja esquecida perto do fogão podem passar despercebidos na limpeza rápida.

Resolva o que encontrar antes de preparar outra tigela. Quando a cozinha já está limpa e arejada, dá para notar a diferença que algumas folhas fazem enquanto você termina de guardar a louça ou senta para tomar um café.