Resumo executivo 🏔️ Bateria nas montanhas O sistema aproveita a gravidade e dois lagos alpinos para armazenar e gerar eletricidade conforme a demanda. ⚡ Potência de 900 MW Seis turbinas reversíveis iniciam a geração em menos de 5 minutos durante os picos de consumo. ⛏️ Caverna a 600 m de profundidade Escavação subterrânea gigante esconde a casa de força no interior da rocha e preserva a paisagem. 🔋 Capacidade de 20 milhões de kWh Guarda uma quantidade de energia equivalente à carga simultânea de 400 mil baterias elétricas.

No coração dos Alpes suíços, a usina de Nant de Drance funciona como uma bateria gigante capaz de abastecer milhões de casas ao bombear e soltar água entre dois lagos situados em altitudes diferentes.

Por que a água bombeada entre lagos funciona como uma bateria gigante?

Você já tentou empurrar água morro acima para soltá-la depois na hora de girar um moinho? O princípio da usina reversível é exatamente esse: guardar energia mecânica na forma de altura antes de transformá-la em eletricidade.

Quando há sobra de eletricidade na rede, as bombas empurram a água do lago inferior de Emosson para o reservatório superior de Vieux Emosson, vencendo um desnivelamento de 369 metros. Esse processo de armazenar energia potencial gravitacional alcança eficiência de 80%, superando baterias químicas industriais.

O sistema bombeia água para o reservatório superior e libera o fluxo posteriormente para movimentar as turbinas — Créditos: Imagem gerada por IA

Quais são as dimensões da megaestrutura escavada na rocha alpina?

A construção da usina exigiu a escavação de 17 quilômetros de galerias subterrâneas e a elevação de uma barragem existente em plena altitude para suportar o volume de armazenamento.

Capacidade instalada de 900 MW: seis turbinas-bombas Francis de 150 MW cada ajustam o fluxo de água em apenas 100 segundos.

Profundidade da caverna principal: situada a 600 metros sob a rocha, protegida contra avalanches e intempéries extremas.

situada a 600 metros sob a rocha, protegida contra avalanches e intempéries extremas. Dimensões da casa de força: salão escavado com 194 metros de comprimento, 32 metros de largura e 52 metros de altura.

salão escavado com 194 metros de comprimento, 32 metros de largura e 52 metros de altura. Elevação da barragem de Vieux Emosson: topo erguido em 21,5 metros para aumentar a capacidade do lago superior em 30%.

topo erguido em 21,5 metros para aumentar a capacidade do lago superior em 30%. Volume útil de água: 25 milhões de metros cúbicos disponíveis para circulação contínua entre as represas.

Como a usina subterrânea responde às oscilações da rede em minutos?

Em momentos de alta produção solar ao meio-dia, o excesso de eletricidade aciona os motores da usina subterrânea. A água é aspirada do reservatório inferior e injetada no reservatório superior por condutos forçados verticais.

Quando a noite chega e o consumo urbano atinge o pico, o fluxo é invertido imediatamente: a água despenca pelos condutos e aciona as turbinas em velocidade máxima. Assim, a rede elétrica permanece estável sem necessidade de acionar termelétricas poluidoras.

Sistema de Armazenamento Eficiência Global Vida Útil Estimada 💧 Usina Reversível (Nant de Drance) 75% a 80% Acima de 80 anos 🔋 Baterias Industriais de Lítio 85% a 90% 10 a 15 anos

Quais normas de engenharia regem a segurança de usinas subterrâneas?

A construção de estruturas cavernosas subterrâneas obedece às diretrizes geotécnicas da International Tunnelling and Underground Space Association (ITA) e aos critérios de segurança em barragens da ICOLD. Essas normas estabelecem o controle rígido das deformações no maciço rochoso.

Engenheiros aplicam redes de extensômetros e piezômetros para registrar variações de pressão na rocha. Esse monitoramento permanente garante que o salão escavado resista com folga às cargas hidráulicas sem risco de instabilidade.

As turbinas reversíveis transformam a energia da água em eletricidade quando a rede precisa de geração — Créditos: Imagem gerada por IA

Quando consultar um especialista em infraestrutura e geotecnia?

O planejamento de escavações profundas, estruturas de contenção ou drenagem pesada necessita de consultoria técnica prestada por um engenheiro geotécnico ou engenheiro hídrico. Esses especialistas analisam as características do solo e a dinâmica das águas subterrâneas.

Executar obras de grande porte sem ensaios geológicos coloca em risco a integridade de fundações vizinhas. A realização de sondagens diretas e modelagens computacionais é o único caminho para viabilizar projetos com segurança estrutural absoluta.