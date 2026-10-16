A “névoa” branca nos copos é a deposição de carbonato de cálcio (calcário) que ocorre quando o sal regenerador da máquina acaba, impedindo que a resina interna neutralize a dureza da água durante o ciclo de secagem térmica. Sem essa proteção, os minerais dissolvidos precipitam e aderem à superfície lisa do vidro.

Recomendações técnicas de fabricantes e normas de eletrodomésticos da ABNT indicam que a água dura com alto teor de minerais exige reposição constante de cloreto de sódio específico para manter o amaciador interno em pleno funcionamento.

A técnica de manutenção mais eficiente sobre por que os copos ficam com névoa branca

Como o sistema de resina e o sal evitam a opacidade?

O compartimento de resina troca os íons de cálcio e magnésio por sódio, retendo as impurezas antes que elas alcancem as louças. Quando o sal regenerador se esgota, o elemento perde a capacidade de limpeza e deixa o calcário livre para manchar os utensílios.

Manuais especializados em manutenção de linha branca destacam que o calor intenso da secagem final evapora as gotículas restantes, fixando definitivamente a camada opaca sobre o vidro.

Quais são os passos corretos para eliminar e prevenir as manchas?

Recuperar a transparência dos copos opacos exige procedimentos simples de limpeza ácida e a regularização dos insumos na máquina. A adoção de boas práticas evita novos danos aos utensílios.

Os principais cuidados recomendados incluem:

Abastecer regularmente o reservatório de sal regenerador localizado no fundo da cuba da máquina.

Realizar uma lavagem de manutenção utilizando vinagre branco ou limpador próprio para remover o calcário acumulado.

Ajustar o seletor de dureza da água no painel do aparelho conforme as características da rede pública local.

Garantir que o reservatório de abrilhantador esteja sempre cheio para facilitar o escoamento completo da água.

Evitar abrir a porta imediatamente após o término do ciclo para permitir a dissipação gradual do vapor.

A técnica de manutenção mais eficiente sobre por que os copos ficam com névoa branca

Como garantir o brilho prolongado das louças de vidro?

Manter o controle rigoroso dos produtos químicos utilizados em cada ciclo de lavagem assegura louças limpas e protegidas contra o desgaste prematuro. O cuidado preventivo preserva a durabilidade estética de todos os itens de vidro.

Inspecionar o indicador de sal do painel regularmente evita surpresas desagradáveis com manchas brancas indesejadas. Pequenas rotinas de manutenção garantem o funcionamento perfeito do equipamento.

Estado do sistema Condição da água Aspecto dos copos Sal regenerador cheio Resina 100% ativa Totalmente amaciada Cristalinos e brilhantes Nível de sal baixo Saturação parcial Dureza residual moderada Leves manchas opacas Sal esgotado Resina inativa Água dura concentrada Névoa branca densa

Como concluir a manutenção e restaurar os utensílios?

Garantir o uso correto dos produtos indicados pelo fabricante assegura que as louças mantenham o aspecto de novas por muito mais tempo. A atenção aos detalhes operacionais otimiza o desempenho geral do eletrodoméstico.

Adotar procedimentos simples de controle de insumos simplifica a rotina doméstica e eleva a eficiência da lavagem automática. Cuidar da máquina de lavar louça garante resultados impecáveis em todas as refeições.