A “névoa” branca nos copos é a deposição de carbonato de cálcio (calcário) que ocorre quando o sal regenerador da máquina acaba, impedindo que a resina interna neutralize a dureza da água durante o ciclo de secagem térmica. Sem essa proteção, os minerais dissolvidos precipitam e aderem à superfície lisa do vidro.
Recomendações técnicas de fabricantes e normas de eletrodomésticos da ABNT indicam que a água dura com alto teor de minerais exige reposição constante de cloreto de sódio específico para manter o amaciador interno em pleno funcionamento.
Como o sistema de resina e o sal evitam a opacidade?
O compartimento de resina troca os íons de cálcio e magnésio por sódio, retendo as impurezas antes que elas alcancem as louças. Quando o sal regenerador se esgota, o elemento perde a capacidade de limpeza e deixa o calcário livre para manchar os utensílios.
Manuais especializados em manutenção de linha branca destacam que o calor intenso da secagem final evapora as gotículas restantes, fixando definitivamente a camada opaca sobre o vidro.
Quais são os passos corretos para eliminar e prevenir as manchas?
Recuperar a transparência dos copos opacos exige procedimentos simples de limpeza ácida e a regularização dos insumos na máquina. A adoção de boas práticas evita novos danos aos utensílios.
Os principais cuidados recomendados incluem:
- Abastecer regularmente o reservatório de sal regenerador localizado no fundo da cuba da máquina.
- Realizar uma lavagem de manutenção utilizando vinagre branco ou limpador próprio para remover o calcário acumulado.
- Ajustar o seletor de dureza da água no painel do aparelho conforme as características da rede pública local.
- Garantir que o reservatório de abrilhantador esteja sempre cheio para facilitar o escoamento completo da água.
- Evitar abrir a porta imediatamente após o término do ciclo para permitir a dissipação gradual do vapor.
Como garantir o brilho prolongado das louças de vidro?
Manter o controle rigoroso dos produtos químicos utilizados em cada ciclo de lavagem assegura louças limpas e protegidas contra o desgaste prematuro. O cuidado preventivo preserva a durabilidade estética de todos os itens de vidro.
Inspecionar o indicador de sal do painel regularmente evita surpresas desagradáveis com manchas brancas indesejadas. Pequenas rotinas de manutenção garantem o funcionamento perfeito do equipamento.
|Estado do sistema
|Condição da água
|Aspecto dos copos
|Sal regenerador cheio Resina 100% ativa
|Totalmente amaciada
|Cristalinos e brilhantes
|Nível de sal baixo Saturação parcial
|Dureza residual moderada
|Leves manchas opacas
|Sal esgotado Resina inativa
|Água dura concentrada
|Névoa branca densa
Como concluir a manutenção e restaurar os utensílios?
Garantir o uso correto dos produtos indicados pelo fabricante assegura que as louças mantenham o aspecto de novas por muito mais tempo. A atenção aos detalhes operacionais otimiza o desempenho geral do eletrodoméstico.
Adotar procedimentos simples de controle de insumos simplifica a rotina doméstica e eleva a eficiência da lavagem automática. Cuidar da máquina de lavar louça garante resultados impecáveis em todas as refeições.