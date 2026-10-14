Encontrar lagartixas dentro de casa sempre costuma indicar que o imóvel oferece insetos para alimentação e lugares adequados para abrigo. Esses pequenos répteis circulam pelas paredes, principalmente à noite, quando algumas lâmpadas atraem suas presas. A presença não é um presságio nem prova, por si só, de sujeira.
O que a presença de lagartixas dentro de casa costuma indicar?
Esses animais procuram ambientes que ofereçam condições de sobrevivência. Nas residências, encontram pequenos insetos, superfícies para escalar e frestas onde podem descansar. Quando aparecem com frequência no mesmo local, isso pode indicar a combinação de alimento disponível e abrigo próximo.
A lagartixa-doméstica-tropical é uma das espécies observadas em construções brasileiras. Também chamada de lagartixa-de-parede, costuma ter hábitos noturnos. Sua ocorrência em uma residência, entretanto, não permite concluir que exista uma infestação sem observar também outros sinais do ambiente.
Por que esses animais se concentram perto das lâmpadas?
Uma luz acesa durante a noite pode atrair mariposas, mosquitos e outros insetos voadores. Para um predador de insetos, esse ponto se torna um lugar favorável para caçar. Por isso, é comum observar pequenos répteis próximos a luminárias, portas e janelas iluminadas.
O Natural History Museum de Los Angeles identifica três condições associadas à presença de geckos em construções: luz, água e abrigo. A iluminação concentra presas, enquanto áreas úmidas e esconderijos oferecem recursos para permanecer nas proximidades da casa.
Quais locais da residência favorecem seu aparecimento?
Nem sempre o animal está procurando comida naquele instante. Durante o dia, pode se esconder em frestas protegidas, atrás de objetos e em espaços junto ao telhado. À noite, volta a circular em busca de alimento. O comportamento explica por que algumas paredes parecem receber visitas frequentes.
Entre as condições que favorecem a presença desses pequenos répteis, estão:
- Insetos: mosquitos, mariposas e outras presas disponíveis perto das paredes.
- Iluminação: lâmpadas noturnas que concentram insetos voadores.
- Frestas: espaços junto a portas, telhados e revestimentos que servem de esconderijo.
- Umidade: pontos com água e condições ambientais favoráveis.
- Acesso: aberturas que permitem a passagem entre o exterior e os cômodos.
É preciso se preocupar ao encontrar uma lagartixa na parede?
Encontrar esse réptil normalmente não representa uma emergência. Ele costuma evitar pessoas e se alimentar de pequenos animais, participando do controle natural de insetos. Convém, porém, não manipulá-lo sem necessidade, respeitar a fauna e manter os espaços domésticos limpos para evitar acúmulo de resíduos.
A Prefeitura de Curitiba descreve esse animal como adaptado à convivência com construções humanas, onde captura insetos e aranhas. Em vez de usar venenos indiscriminadamente, vale observar as entradas e reduzir os fatores de atração, sem machucar o animal.
Como reduzir visitas frequentes sem prejudicar as lagartixas?
Se a presença incomodar, comece pelas condições do imóvel. Manter telas íntegras, vedar frestas acessíveis e evitar lâmpadas acesas sem necessidade pode diminuir o acesso de insetos e répteis. Também ajuda corrigir pontos de umidade e remover restos de comida que atraem insetos domésticos.
A presença constante desses animais costuma falar mais sobre recursos disponíveis do que sobre qualquer significado misterioso. Observar onde aparecem e o que encontram ali permite cuidar do ambiente com medidas simples. Assim, é possível manter a casa organizada e respeitar a função ecológica desses visitantes.