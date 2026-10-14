Encontrar lagartixas dentro de casa sempre costuma indicar que o imóvel oferece insetos para alimentação e lugares adequados para abrigo. Esses pequenos répteis circulam pelas paredes, principalmente à noite, quando algumas lâmpadas atraem suas presas. A presença não é um presságio nem prova, por si só, de sujeira.

O que a presença de lagartixas dentro de casa costuma indicar?

Esses animais procuram ambientes que ofereçam condições de sobrevivência. Nas residências, encontram pequenos insetos, superfícies para escalar e frestas onde podem descansar. Quando aparecem com frequência no mesmo local, isso pode indicar a combinação de alimento disponível e abrigo próximo.

A lagartixa-doméstica-tropical é uma das espécies observadas em construções brasileiras. Também chamada de lagartixa-de-parede, costuma ter hábitos noturnos. Sua ocorrência em uma residência, entretanto, não permite concluir que exista uma infestação sem observar também outros sinais do ambiente.

O que a presença constante de lagartixas revela sobre a casa

Por que esses animais se concentram perto das lâmpadas?

Uma luz acesa durante a noite pode atrair mariposas, mosquitos e outros insetos voadores. Para um predador de insetos, esse ponto se torna um lugar favorável para caçar. Por isso, é comum observar pequenos répteis próximos a luminárias, portas e janelas iluminadas.

O Natural History Museum de Los Angeles identifica três condições associadas à presença de geckos em construções: luz, água e abrigo. A iluminação concentra presas, enquanto áreas úmidas e esconderijos oferecem recursos para permanecer nas proximidades da casa.

Quais locais da residência favorecem seu aparecimento?

Nem sempre o animal está procurando comida naquele instante. Durante o dia, pode se esconder em frestas protegidas, atrás de objetos e em espaços junto ao telhado. À noite, volta a circular em busca de alimento. O comportamento explica por que algumas paredes parecem receber visitas frequentes.

Entre as condições que favorecem a presença desses pequenos répteis, estão:

Insetos: mosquitos, mariposas e outras presas disponíveis perto das paredes.

mosquitos, mariposas e outras presas disponíveis perto das paredes. Iluminação: lâmpadas noturnas que concentram insetos voadores.

lâmpadas noturnas que concentram insetos voadores. Frestas: espaços junto a portas, telhados e revestimentos que servem de esconderijo.

espaços junto a portas, telhados e revestimentos que servem de esconderijo. Umidade: pontos com água e condições ambientais favoráveis.

pontos com água e condições ambientais favoráveis. Acesso: aberturas que permitem a passagem entre o exterior e os cômodos.

O que a presença constante de lagartixas revela sobre a casa

É preciso se preocupar ao encontrar uma lagartixa na parede?

Encontrar esse réptil normalmente não representa uma emergência. Ele costuma evitar pessoas e se alimentar de pequenos animais, participando do controle natural de insetos. Convém, porém, não manipulá-lo sem necessidade, respeitar a fauna e manter os espaços domésticos limpos para evitar acúmulo de resíduos.

A Prefeitura de Curitiba descreve esse animal como adaptado à convivência com construções humanas, onde captura insetos e aranhas. Em vez de usar venenos indiscriminadamente, vale observar as entradas e reduzir os fatores de atração, sem machucar o animal.

Como reduzir visitas frequentes sem prejudicar as lagartixas?

Se a presença incomodar, comece pelas condições do imóvel. Manter telas íntegras, vedar frestas acessíveis e evitar lâmpadas acesas sem necessidade pode diminuir o acesso de insetos e répteis. Também ajuda corrigir pontos de umidade e remover restos de comida que atraem insetos domésticos.

A presença constante desses animais costuma falar mais sobre recursos disponíveis do que sobre qualquer significado misterioso. Observar onde aparecem e o que encontram ali permite cuidar do ambiente com medidas simples. Assim, é possível manter a casa organizada e respeitar a função ecológica desses visitantes.