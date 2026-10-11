Já sentiu aquele cheiro de queimado ao bater um suco? O vazamento no copo do liquidificador começa de forma silenciosa na base das lâminas. Quando a vedação de borracha resseca, o líquido desce diretamente para o rolamento metálico, gerando ferrugem que destrói o circuito elétrico.

Por que o líquido atinge o rolamento e estraga o motor?

O eixo de corte gira em alta rotação apoiado por uma bucha metálica e anéis de vedação. Com o uso constante e a lavagem agressiva, o elastômetro perde a flexibilidade natural, criando pequenas frestas por onde a água e os alimentos escoam durante o preparo.

Esse líquido corrosivo penetra no rolamento e gera óxido metálico, aumentando o atrito mecânico do eixo. Forçado a girar pesado, o motor sobreaquece, derrete o verniz isolante das bobinas internas e queima permanentemente o eletrodoméstico.

O segredo dos técnicos para trocar a borracha e blindar a base foi revelado. Veja o que causa o vazamento no copo do liquidificador

Como realizar a troca do conjunto de hélices corretamente?

A substituição da peça danificada resolve o problema na raiz e impede gastos maiores com a compra de um aparelho novo. O procedimento exige apenas atenção na hora de desrosquear a base inferior do recipiente. Os três passos práticos para efetuar a troca são:

O que acelera o desgaste da borracha de vedação?

Alguns hábitos diários na cozinha reduzem drasticamente a vida útil do anel protetor, forçando infiltrações antes do tempo esperado pela fabricante do eletrodoméstico. Os principais fatores a considerar no uso cotidiano são:

Deixar o copo submerso em água sanitária forte por períodos prolongados.

Bater ingredientes muito duros e congelados sem líquido suficiente para amortecer o impacto.

Lavar o conjunto em água fervente que deforma o anel elástico original.

Guardar o recipiente úmido e rosqueado incorretamente após a limpeza.

Por que ignorar o gotejamento danifica a base elétrica?

A negligência com pequenas gotas que caem na base do aparelho resulta em prejuízos graves. A umidade constante oxida os terminais da placa de circuito e corrói o induzido do motor.

Segundo orientações do Inmetro sobre segurança em equipamentos eletrodomésticos, infiltrações internas representam risco direto de curto-circuito e choque elétrico ao operador durante o manuseio na bancada da cozinha.

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Qual a melhor forma de repor o conjunto de corte?

A escolha correta das peças de reposição garante o funcionamento suave e prolonga a vida útil da sua jarra por vários anos sem novos transtornos hidráulicos. A comparação entre as opções de manutenção disponíveis no mercado aponta os seguintes resultados:

Tipo de reposição Desempenho mecânico Status de segurança Kit completo original Eixo, lâminas e anel de silicone novo Encaixe preciso sem folgas laterais e vedação total contra líquidos Ideal Apenas a borracha avulsa Anel elástico genérico compatível Resolve pequenos gotejamentos se o eixo metálico estiver intacto Atenção Uso de cola de silicone Vedação caseira com adesivo comum Solta com o atrito e contamina os alimentos preparados no copo Inviável

Como garantir a durabilidade do seu liquidificador após o reparo?

Verificar a base do copo antes de cada uso previne surpresas desagradáveis durante o preparo de vitaminas. Secar o fundo do recipiente com um pano limpo antes de encaixá-lo no liquidificador evita que qualquer umidade residual escorra para o motor.

Manter a manutenção preventiva em dia protege seu investimento doméstico e assegura refeições preparadas com total tranquilidade e eficiência na cozinha de casa.