Ao esfregar o piso da cozinha ou a parede do banheiro, você nota que a cerâmica volta a brilhar rapidamente, mas a linha divisória entre as peças continua escura e encardida? O cimento do rejunte tradicional possui uma estrutura naturalmente porosa que funciona como uma esponja para a água suja do rodo, gordura corporal, restos de sabonete e fuligem. A mistura caseira de bicarbonato de sódio e água oxigenada gera uma reação efervescente e oxidante capaz de quebrar essa sujidade orgânica de dentro para fora, restaurando a cor original sem usar ácidos que destroem o revestimento.

Por que o rejunte cimentício encarde tão rápido e profundamente?

Diferente do rejunte epóxi ou acrílico (que possuem acabamento vitrificado e impermeável), o rejunte cimentício é formulado basicamente por cimento Portland, agregados minerais finos (areia) e pigmentos. Após a secagem e cura, a evaporação da água de amassamento deixa milhares de canais microscópicos abertos em sua matriz estrutural.

Essa rede de poros confere alta capilaridade ao material. Cada vez que você passa um pano úmido no chão ou toma banho, a água misturada com micropartículas de gordura e poeira é “sugada” para o interior dessas cavidades. Quando a água evapora, a sujeira fica ancorada nas profundezas do cimento. Esfregar a superfície com vassouras apenas lustra o topo da linha de rejunte, enquanto a base permanece preenchida pela sujeira impregnada, dando o aspecto permanentemente encardido.

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Quais são os principais prejuízos de tentar limpar rejuntes com ácidos?

A frustração com a sujeira profunda leva muitas pessoas a utilizarem produtos agressivos que limpam temporariamente, mas abreviam a vida útil do piso. Os fatores de risco associados ao uso de químicas severas (como limpa-pedras e ácido muriático) incluem:

Como limpar e expulsar a sujeira usando bicarbonato e água oxigenada?

Aplicar essa pasta efervescente utiliza o oxigênio para empurrar fisicamente a sujeira para a superfície, poupando esforço mecânico.

As etapas recomendadas para realizar a limpeza profunda do rejunte são:

Em um recipiente plástico, misturar **1 parte de água oxigenada líquida (volume 10 ou 20)** com **2 partes de bicarbonato de sódio em pó**.

Mexer até formar uma pasta grossa e consistente (semelhante a um glacê).

Aplicar a mistura diretamente sobre as linhas de rejunte encardidas utilizando uma escova de dentes velha ou um pincel pequeno.

Deixar a química agir livremente de **15 a 30 minutos**. Você notará uma leve espuma se formando na superfície.

Após o tempo de pausa, esfregar suavemente com a escova de dentes para soltar as placas de gordura oxidadas.

Remover a mistura com um pano umedecido em água quente e secar imediatamente com um pano de chão limpo.

Opcional: Para manchas pontuais severas, adicione algumas gotas de detergente neutro à pasta para aumentar o poder desengordurante.

Por que essa reação química não agride o acabamento do piso?

A união desses dois compostos proporciona uma limpeza baseada na alcalinidade e na oxidação controlada. O comportamento do peróxido de hidrogênio (água oxigenada) e do bicarbonato de sódio são amplamente estudados na físico-química, sendo os desengordurantes inofensivos preferidos na conservação de superfícies sensíveis.

O bicarbonato de sódio possui um pH alcalino que quebra (saponifica) as moléculas de gordura incrustadas. Simultaneamente, a água oxigenada atua como um agente oxidante, clareando o pigmento escuro deixado por fungos. A interação entre o pó alcalino e o peróxido acelera a decomposição da água oxigenada em água e gás oxigênio. As minúsculas bolhas de oxigênio geradas dentro dos poros do cimento expandem-se rapidamente, agindo como um “elevador” que empurra a sujeira amolecida para a superfície sem causar danos estruturais à argamassa.

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Como comparar as técnicas de limpeza para rejuntes cimentícios?

Conhecer o mecanismo de ação dos produtos de limpeza evita que você condene permanentemente a estética e a vedação do seu chão. A tabela abaixo detalha o comportamento das abordagens mais utilizadas em faxinas:

Produto / Método de Limpeza Ação química na sujeira retida Impacto na estrutura do rejunte Ácido Muriático / Limpa-Pedras Química pesada de alta acidez comercial Remove uma camada superficial dissolvendo a própria massa Destrói o cimento; causa buracos irreversíveis Cloro Ativo (Água Sanitária) Agente branqueador bactericida isolado Clareia manchas de fungos, mas não corta bem a gordura impregnada Uso contínuo causa amarelamento da resina Pasta de Bicarbonato + Água Oxigenada Saponificação, clareamento e efervescência Oxida e levanta as partículas pesadas fisicamente pelas bolhas de O2 Limpeza 100% segura; preserva a aderência das placas

Como manter as linhas do seu piso impecáveis?

Para evitar que a sujeira volte a se ancorar facilmente na porosidade do material, evite usar sabão em pó, desinfetantes oleosos ou muita cera na limpeza diária do chão, pois esses produtos formam filmes pegajosos. Considere também aplicar um selador líquido impermeabilizante específico para rejuntes cimentícios após a limpeza estar 100% seca, fechando os poros contra novas manchas.

Aplicar a ciência a favor da limpeza caseira com a pasta oxidante garante que o cimento do rejunte seja completamente higienizado de dentro para fora, devolvendo o aspecto de revestimento novo sem danificar a arquitetura da sua casa.