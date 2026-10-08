Ao passar uma camisa branca ou uma peça de roupa delicada, você já foi surpreendido por gotículas de água amarelada ou farelos marrons expelidos pelos furos da base do ferro? O uso frequente de água com alto teor de sais no reservatório de água faz com que cálcio e magnésio se cristalizem na câmara de aquecimento, entupindo as saídas e sujando os tecidos.

Por que o reservatório e a câmara de vapor acumulam resíduos calcificados?

A água da torneira contém minerais dissolvidos. Quando a água entra na câmara de aquecimento interna do ferro, ela evapora instantaneamente para gerar o vapor. No entanto, os sais minerais não evaporam: eles permanecem depositados nas paredes da câmara e nos canais do reservatório.

Com os ciclos sucessivos de aquecimento e resfriamento, esses minerais formam uma crosta dura de calcário (conhecida como *tartaroto* ou *incrustação*). Além de bloquear os micro-orifícios da base metálica, essa crosta acumula óxidos e resíduos queimados. Quando o botão de jato extra de vapor é acionado, a pressão solta pedaços dessa placa mineral, misturando-os com a água estagnada e cuspindo uma lama marrom que mancha as roupas irreversivelmente.

A melhor opção de reservatório de água da região nacional para ferros a vapor modernos

Quais são os principais prejuízos do acúmulo de calcário no ferro?

Negligenciar a limpeza do reservatório reduz a vida útil do eletrodoméstico e estraga peças do seu vestuário. Os fatores de risco e transtornos associados às incrustações no ferro a vapor incluem:

Como descalcificar e limpar o reservatório do ferro a vapor?

Efetuar o processo de auto-limpeza e descalcificação caseira elimina os depósitos minerais sem danificar o revestimento interno. As etapas recomendadas para higienizar e desobstruir o ferro a vapor são:

Consultar o manual do aparelho para verificar se o modelo possui botão de **auto-limpeza (Self-Clean)** e segui-lo.

Preencher metade do reservatório com uma solução de partes iguais de **água desmineralizada/filtrada** e **vinagre de álcool branco**.

Ligar o ferro na temperatura máxima (posição algodão/linho) e aguardar aquecer completamente até a luz piloto apagar.

Segurar o ferro na posição horizontal sobre uma pia ou tanque e acionar repetidamente o botão de vapor/auto-limpeza.

Sacudir levemente o ferro para que a solução desincrustante force a saída das placas calcárias e da água marrom pelos orifícios da base.

Esvaziar a solução restante, encher o reservatório com água limpa pura e repetir o processo de disparo de vapor para enxaguar os canais.

Utilizar um palito de dente de madeira ou haste flexível com algodão umedecido para limpar delicadamente os orifícios externos da base.

Esvaziar completamente o reservatório de água após cada uso, guardando o ferro sempre na posição vertical.

Por que o uso de água adequada e o esvaziamento previnem crostas?

Adotar hábitos simples de manutenção evita o acúmulo de sais e prolonga a eficiência do seu eletrodoméstico. A conformidade técnica e os padrões de segurança para aparelhos eletrotérmicos residenciais são supervisionados pelo Inmetro, enquanto as especificações sobre durabilidade e desempenho de ferros de passar (NBR IEC 60311) são normatizadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas.

Deixar água parada dentro do reservatório por dias estimula a oxidação das partes metálicas internas e a formação de algas microscópicas que se queimam ao aquecer, gerando a incômoda cor marrom no líquido.

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Como comparar a qualidade da água utilizada no ferro a vapor?

Entender a procedência da água utilizada ajuda a evitar a formação de incrustações dentro do reservatório. A tabela abaixo apresenta os tipos de água e o impacto no reservatório do ferro:

Tipo de água utilizada Acúmulo de calcário e minerais Recomendação para o reservatório Água da Torneira (Dura/Mineralizada) Água comum encanada da rede pública Alto acúmulo de cálcio, cloro e magnésio nos canais Exige descalcificação frequente Água Desmineralizada ou Destilada Isenta de sais minerais e impurezas Nulo; não deixa resíduos calcificados na câmara Ideal (pode ser misturada 50/50 com a torneira) Água Perfumada Comercial com Óleos Misturas aromáticas para passar roupas Gera crostas queimadas e decola a câmara por goma Contraindicada dentro do reservatório

Como manter o seu ferro a vapor limpo e sem manchas?

Para manter o ferro funcionando perfeitamente, esvazie o **reservatório de água** logo após terminar de passar as roupas e acione o vapor por alguns segundos para secar os canais internos. Se na sua região a água for muito dura (rica em minerais), utilize uma mistura de metade água desmineralizada e metade água da torneira.

Higienizar periodicamente o reservatório previne a sujeira marrom, garante um jato de vapor potente e protege suas roupas favoritas contra manchas indesejadas.