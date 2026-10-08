Ao passar uma camisa branca ou uma peça de roupa delicada, você já foi surpreendido por gotículas de água amarelada ou farelos marrons expelidos pelos furos da base do ferro? O uso frequente de água com alto teor de sais no reservatório de água faz com que cálcio e magnésio se cristalizem na câmara de aquecimento, entupindo as saídas e sujando os tecidos.
Por que o reservatório e a câmara de vapor acumulam resíduos calcificados?
A água da torneira contém minerais dissolvidos. Quando a água entra na câmara de aquecimento interna do ferro, ela evapora instantaneamente para gerar o vapor. No entanto, os sais minerais não evaporam: eles permanecem depositados nas paredes da câmara e nos canais do reservatório.
Com os ciclos sucessivos de aquecimento e resfriamento, esses minerais formam uma crosta dura de calcário (conhecida como *tartaroto* ou *incrustação*). Além de bloquear os micro-orifícios da base metálica, essa crosta acumula óxidos e resíduos queimados. Quando o botão de jato extra de vapor é acionado, a pressão solta pedaços dessa placa mineral, misturando-os com a água estagnada e cuspindo uma lama marrom que mancha as roupas irreversivelmente.
Quais são os principais prejuízos do acúmulo de calcário no ferro?
Negligenciar a limpeza do reservatório reduz a vida útil do eletrodoméstico e estraga peças do seu vestuário. Os fatores de risco e transtornos associados às incrustações no ferro a vapor incluem:
Como descalcificar e limpar o reservatório do ferro a vapor?
Efetuar o processo de auto-limpeza e descalcificação caseira elimina os depósitos minerais sem danificar o revestimento interno. As etapas recomendadas para higienizar e desobstruir o ferro a vapor são:
- Consultar o manual do aparelho para verificar se o modelo possui botão de **auto-limpeza (Self-Clean)** e segui-lo.
- Preencher metade do reservatório com uma solução de partes iguais de **água desmineralizada/filtrada** e **vinagre de álcool branco**.
- Ligar o ferro na temperatura máxima (posição algodão/linho) e aguardar aquecer completamente até a luz piloto apagar.
- Segurar o ferro na posição horizontal sobre uma pia ou tanque e acionar repetidamente o botão de vapor/auto-limpeza.
- Sacudir levemente o ferro para que a solução desincrustante force a saída das placas calcárias e da água marrom pelos orifícios da base.
- Esvaziar a solução restante, encher o reservatório com água limpa pura e repetir o processo de disparo de vapor para enxaguar os canais.
- Utilizar um palito de dente de madeira ou haste flexível com algodão umedecido para limpar delicadamente os orifícios externos da base.
- Esvaziar completamente o reservatório de água após cada uso, guardando o ferro sempre na posição vertical.
Por que o uso de água adequada e o esvaziamento previnem crostas?
Adotar hábitos simples de manutenção evita o acúmulo de sais e prolonga a eficiência do seu eletrodoméstico. A conformidade técnica e os padrões de segurança para aparelhos eletrotérmicos residenciais são supervisionados pelo Inmetro, enquanto as especificações sobre durabilidade e desempenho de ferros de passar (NBR IEC 60311) são normatizadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas.
Deixar água parada dentro do reservatório por dias estimula a oxidação das partes metálicas internas e a formação de algas microscópicas que se queimam ao aquecer, gerando a incômoda cor marrom no líquido.
Como comparar a qualidade da água utilizada no ferro a vapor?
Entender a procedência da água utilizada ajuda a evitar a formação de incrustações dentro do reservatório. A tabela abaixo apresenta os tipos de água e o impacto no reservatório do ferro:
|Tipo de água utilizada
|Acúmulo de calcário e minerais
|Recomendação para o reservatório
|Água da Torneira (Dura/Mineralizada) Água comum encanada da rede pública
|Alto acúmulo de cálcio, cloro e magnésio nos canais
|Exige descalcificação frequente
|Água Desmineralizada ou Destilada Isenta de sais minerais e impurezas
|Nulo; não deixa resíduos calcificados na câmara
|Ideal (pode ser misturada 50/50 com a torneira)
|Água Perfumada Comercial com Óleos Misturas aromáticas para passar roupas
|Gera crostas queimadas e decola a câmara por goma
|Contraindicada dentro do reservatório
Como manter o seu ferro a vapor limpo e sem manchas?
Para manter o ferro funcionando perfeitamente, esvazie o **reservatório de água** logo após terminar de passar as roupas e acione o vapor por alguns segundos para secar os canais internos. Se na sua região a água for muito dura (rica em minerais), utilize uma mistura de metade água desmineralizada e metade água da torneira.
Higienizar periodicamente o reservatório previne a sujeira marrom, garante um jato de vapor potente e protege suas roupas favoritas contra manchas indesejadas.