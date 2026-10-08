Ao assar uma receita no forno, você reparou que o painel frontal fica extremamente quente ao toque ou que os manípulos plásticos estão amolecendo e amarelando? O perfil de borracha de vedação que contorna a porta do forno sofre desgaste térmico acelerado, abrindo rasgos por onde o ar superaquecido escapa diretamente em direção aos botões do fogão.
Por que o calor excessivo rasga a borracha e afeta os botões?
A gaxeta de vedação do forno é feita de silicone elastomerico projetado para suportar altas temperaturas. No entanto, o uso frequente em temperaturas elevadas (acima de 200 °C), somado à gordura de assados e aos produtos de limpeza abrasivos, resseca o material ao longo do tempo.
A base inferior da porta é o ponto mais crítico, pois sofre atrito constante no movimento de abrir e fechar, além de receber o calor direto dos queimadores inferiores. Quando o perfil de borracha racha ou se descola da calha metálica, abre-se uma fresta. Como o ar quente tende a subir por convecção natural, uma névoa de calor intenso escapa pela frente do forno e atinge diretamente o painel de controle, “cozinhando” os botões plásticos, derretendo interruptores de acendimento automático e danificando a fiação interna.
Quais são os principais prejuízos da fuga de calor do forno?
Manter a porta do forno com a vedação danificada reduz a eficiência do eletrodoméstico e gera riscos de queimaduras domésticas. Os fatores de risco associados ao rasgo no perfil de borracha do forno incluem:
Como trocar a borracha de vedação do forno do fogão?
Substituir a gaxeta rasgada é um procedimento simples que devolve o isolamento térmico original do aparelho. As etapas recomendadas para realizar a substituição da vedação são:
- Certificar-se de que o fogão esteja totalmente frio e com o registro de gás fechado antes de iniciar o reparo.
- Identificar o sistema de fixação da borracha: modelos com ganchos metálicos nos cantos ou modelos encaixados/colados em canaletas.
- Desenganchar ou puxar o perfil de borracha antigo, descartando a peça danificada.
- Limpar o vinco ou canaleta metálica da porta utilizando pano umedecido em água morna e desengordurante neutro para remover gordura e crostas queimadas.
- Adquirir uma nova borracha de vedação original ou compatível com a marca e modelo do seu fogão (comprimento e tipo de trava corretos).
- Encaixar os ganchos metálicos da nova borracha nos orifícios das extremidades da cavidade do forno ou pressionar a aba dentro da canaleta.
- Fechar a porta do forno e verificar visualmente se a borracha cria uma vedação uniforme sem folgas em todo o perímetro.
Por que a vedação perfeita garante eficiência e segurança no fogão?
Manter o isolamento térmico adequado reduz o desperdício de gás e previne acidentes por aquecimento de superfícies externas. As normas de segurança para aparelhos a gás de uso doméstico e limites de temperatura nos manípulos são fiscalizadas pelo Inmetro, enquanto os requisitos de desempenho e eficiência energética de fornos (NBR 13723) são normatizados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas.
A retenção do ar quente no interior da cavidade garante que o termostato ou o queimador trabalhe na potência correta, assando os alimentos de maneira homogênea e mantendo a estrutura externa do móvel e do painel frias.
Como comparar a durabilidade dos tipos de vedação para fornos?
Conhecer o material e os cuidados com o perfil de vedação ajuda a prolongar a vida útil da peça no seu eletrodoméstico. A tabela abaixo detalha o comportamento dos tipos de borrachas para portas de forno:
|Tipo de borracha / vedação
|Resistência térmica e mecânica
|Comportamento com o tempo
|Borracha de Silicone Vulcanizado (Original) Perfil de alta densidade com ganchos de fixação
|Suporta até 300 °C sem perder a elasticidade original
|Alta durabilidade e excelente vedação
|Gaxeta Universal Paralela Silicone genérico para corte e adaptação
|Resistência intermediária; pode perder a pressão nos cantos
|Exige atenção ao corte para não folgar
|Borracha Ressecada / Rasgada Peça antiga desgastada pelo calor e gordura
|Nula; permite a saída de ar quente pelas frestas
|Danifica o painel e os botões do fogão
Como manter o forno e a vedação do fogão sempre perfeitos?
Para prolongar a vida útil da gaxeta de silicone, evite aplicar produtos limpa-forno corrosivos (à base de soda cáustica) diretamente sobre a borracha. Limpe a área apenas com pano macio, sabão neutro e água morna após o uso do aparelho.
Substituir o **perfil de borracha** danificado evita a fuga de calor, economiza gás e protege os botões e o painel do seu fogão contra o derretimento.