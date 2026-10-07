Ao ligar o aparelho em dias quentes, você percebe que a tomada esquenta, o disjuntor desarma com frequência ou há cheiro de plástico queimado no ambiente? A fiação elétrica do ponto de alimentação precisa ser dimensionada corretamente para suportar a corrente exigida pelo compressor; caso contrário, o cabo sofre sobreaquecimento por resistência mecânica.

Por que a fiação esquenta quando a bitola é subdimensionada?

A passagem da corrente elétrica por um condutor gera calor proporcional à resistência do metal e à intensidade da corrente (fenômeno físico conhecido como Efeito Joule). Cabos elétricos possuem limites máximos de condução de corrente (medidos em ampères) que variam de acordo com sua seção transversal, expressa em milímetros quadrados (mm²).

Quando um ar-condicionado de alta potência (como modelos de 12.000, 18.000 ou 24.000 BTUs) é conectado a uma fiação fina de 1,5 mm² ou 2,5 mm², a quantidade de elétrons tentando passar pelo condutor ultrapassa a capacidade térmica do cobre. Essa restrição faz a temperatura do fio elevar rapidamente, derretendo o isolamento de PVC e expondo a estrutura a falhas graves.

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Quais são os principais riscos do sobreaquecimento na rede elétrica?

Manter um equipamento de alta potência operando sobre fiação subdimensionada coloca em risco a segurança do imóvel e a vida útil dos aparelhos. Os fatores de risco associados ao aquecimento da fiação elétrica incluem:

Como dimensionar e adequar o ponto elétrico para o ar-condicionado?

Garantir um circuito exclusivo com condutores e proteções calibradas elimina os riscos de derretimento e interrupções no funcionamento.

As etapas recomendadas para adequar a infraestrutura elétrica são:

Calcular a corrente nominal em ampères ($I = \frac{P}{V}$) dividindo a potência em Watts da máquina pela tensão da rede (127V ou 220V).

Instalar um circuito dedicado saindo diretamente do Quadro Geral de Distribuição (QGD) até o ponto do aparelho.

Selecionar a seção transversal dos cabos de cobre conforme a amperagem total e a distância do circuito.

Utilizar disjuntores termomagnéticos exclusivos calibrados especificamente para a capacidade de condução do cabo.

Garantir a conexão do condutor de proteção (fio terra) para evitar choques elétricos na carcaça da unidade externa.

Substituir tomadas comuns de 10A por tomadas industriais ou conectores adequados à corrente de pico da máquina.

Por que seguir as normas técnicas de instalações elétricas é vital?

Respeitar as diretrizes de engenharia elétrica protege o patrimônio e garante a eficiência do sistema de climatização. A certificação de cabos condutores e disjuntores quanto aos padrões de pureza do cobre é acompanhada pelo Inmetro, enquanto as normas para instalações elétricas de baixa tensão (NBR 5410) estão registradas na Associação Brasileira de Normas Técnicas.

De acordo com a NBR 5410, circuitos de força e aparelhos de alta potência não devem compartilhar conduítes ou tomadas com iluminação e usos gerais. A separação dos circuitos impede sobrecargas generalizadas na residência.

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Como comparar as bitolas de fio para cada potência de ar-condicionado?

Entender a relação entre capacidade de refrigeração e seção dos cabos auxilia no planejamento correto da fiação. A tabela abaixo apresenta as referências usuais de dimensionamento em redes de 220V:

Capacidade do aparelho (BTUs) Bitola mínima recomendada (220V) Disjuntor de proteção indicado 9.000 a 12.000 BTUs Uso residencial em quartos e escritórios Cabo flexível de 2,5 mm² Disjuntor DIN 16A a 20A 18.000 a 24.000 BTUs Uso em salas amplas e ambientes comerciais Cabo flexível de 4,0 mm² Disjuntor DIN 25A a 32A 30.000 BTUs ou superior Sistemas grandes e equipamentos Piso-Teto Cabo flexível de 6,0 mm² ou superior Disjuntor DIN 40A

Como garantir a segurança da rede elétrica na sua casa?

Para evitar acidentes e sobreaquecimento, contrate um eletricista qualificado para realizar a revisão dos pontos de força e nunca utilize extensões ou adaptadores (“benjamins”) na tomada do ar-condicionado. Verifique se o aperto dos parafusos nos bornes do disjuntor está firme para evitar o surgimento de maus contatos.

Manter a fiação elétrica dimensionada corretamente garante o funcionamento eficiente do seu ar-condicionado, trazendo conforto térmico sem colocar em risco a segurança do imóvel.