Ao fechar a porta do guarda-roupa ou do armário da cozinha, você nota que ela fica entreaberta, raspando na base ou desalinhada em relação às outras? A mola reguladora das dobradiças invisíveis (também conhecidas como dobradiças de caneco) pode perder a pressão mecânica e o alinhamento original se a porta for forçada ou se o excesso de peso nas prateleiras internas deformar a caixa do móvel.

Por que o excesso de peso afeta a mola e o alinhamento da dobradiça?

As dobradiças invisíveis de embutir possuem um mecanismo interno articulado composto por uma mola de pressão de aço, responsável por manter a porta firmemente fechada (efeito *click*), e parafusos de regulagem fina tridimensional (altura, profundidade e cobertura).

Quando as prateleiras internas recebem carga acima do limite suportado, a estrutura de MDF ou MDP do móvel sofre uma deflexão (arqueamento). Esse pequeno deslocamento da caixa do armário força o ângulo de abertura das portas. Além disso, pendurar organizadores pesados na própria folha da porta ou forçá-la ao fechar com o armário hiperlotado submete o braço de articulação da dobradiça a um esforço de torção contínuo.

A melhor opção de dobradiça de caneco da região nacional para armários de MDF resistentes

Quais são as consequências da falta de regulagem nas dobradiças?

Deixar o sistema de dobradiças desalinhado e sem pressão gera impactos que vão além do desconforto visual no acabamento do móvel. Os três principais problemas causados pela perda de pressão nas dobradiças são:

Como regular e alinhar as dobradiças invisíveis do armário?

Na maioria dos casos, não é preciso trocar a dobradiça imediatamente; um ajuste fino nos parafusos de regulagem tridimensional resolve o desalinhamento.

Siga o passo a passo para reapertar e alinhar a porta do seu móvel:

Reduza o excesso de carga nas prateleiras internas para permitir que o corpo do armário retorne à sua geometria correta.

Abra a porta e identifique os dois parafusos presentes no braço de cada uma das dobradiças invisíveis .

. Regulagem lateral (cobertura): Gire o parafuso frontal (mais próximo da porta) para mover a folha para a esquerda ou direita, ajustando a fresta entre as portas.

Gire o parafuso frontal (mais próximo da porta) para mover a folha para a esquerda ou direita, ajustando a fresta entre as portas. Regulagem de profundidade: Solte levemente o parafuso traseiro para mover a porta para frente ou para trás, garantindo que a vedação encoste no corpo do armário.

Solte levemente o parafuso traseiro para mover a porta para frente ou para trás, garantindo que a vedação encoste no corpo do armário. Regulagem de altura: Afrouxe ligeiramente os parafusos de fixação do calço na lateral do móvel, ajuste a altura da porta e aperte novamente.

Afrouxe ligeiramente os parafusos de fixação do calço na lateral do móvel, ajuste a altura da porta e aperte novamente. Verifique se os parafusos de fixação do caneco (na folha da porta) estão bem firmes.

Caso a mola tenha se partido ou o calço esteja espanado, faça a substituição da dobradiça por um modelo de mesmo diâmetro de caneco (geralmente 26mm ou 35mm) e com amortecedor incorporado (*soft close*).

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Comparativo dos tipos de dobradiças de caneco para móveis

Entender a diferença entre os modelos de dobradiças invisíveis ajuda a escolher a peça ideal na hora da substituição ou projeto do móvel. Veja a comparação técnica entre as opções de dobradiças de embutir:

Modelo de dobradiça Recurso de amortecimento Resistência a ciclos e carga Dobradiça Mola Tradicional Mecanismo simples de fechamento rápido Sem amortecedor (pode bater a porta) Resistência média Dobradiça com Amortecedor (*Piston*) Pistão hidráulico integrado no braço Fechamento suave e silencioso (*soft close*) Alta durabilidade e conforto Dobradiça Click (Engate Rápido) Remoção da porta sem desparafusar o calço Disponível com ou sem amortecedor Excelente para manutenção

Como prolongar a vida útil das dobradiças do seu móvel?

Para evitar que as dobradiças invisíveis percam a regulagem, distribua o peso dos objetos no interior do armário de forma uniforme, evitando concentrar itens pesados no centro das prateleiras ou pendurar sacolas na parte interna da porta. Requisitos de ensaios mecânicos e desempenho para ferragens de móveis seguem os padrões definidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas.

Fazer o reaperto preventivo dos parafusos de regulagem uma vez ao ano garante que suas portas fiquem sempre alinhadas, leves e funcionando em perfeitas condições.