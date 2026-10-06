Ao abrir ou fechar o fechamento da varanda ou a divisória do ambiente, você sente que a folha está pesada, dando solavancos ou fazendo um ruído metálico incômodo? O trilho inferior das portas de correr de vidro em varandas ou divisórias acumula detritos, areia e poeira que travam o sistema de rolagem e desgastam precocemente as roldanas de apoio.

Por que o trilho inferior torna-se um acumulador de sujeira?

Por estarem posicionadas em áreas de transição entre ambientes internos e externos (como sacadas e varandas gourmet), as portas de vidro ficam expostas ao vento, à chuva, à fuligem da rua e à poeira trazida nos sapatos. A própria calha da roldana possui aberturas que facilitam a entrada desses resíduos sólidos.

Quando a poeira e os grãos de areia se misturam com respingos de água ou com lubrificantes inadequados (como óleos e graxas comuns), forma-se uma pasta abrasiva no interior do trilho de alumínio. Conforme a porta desliza, as roldanas passam por cima dessa sujeira sob o peso do vidro temperado, marcando e deformando a pista de rolamento.

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Quais são as consequências da falta de manutenção no trilho?

Ignorar a resistência no deslizar da folha de vidro traz prejuízos mecânicos e riscos de segurança para os moradores. Os três principais problemas causados pelo travamento do sistema de rolagem são:

Como limpar e fazer a manutenção correta do trilho inferior?

Manter o canal inferior limpo garante o deslizamento suave das folhas e multiplica a durabilidade das roldanas de cromo e polímero.

Siga o passo a passo para higienizar e lubrificar o sistema de rolagem:

Aspire todo o pó, areia e detritos do canal do trilho com o bocal fino do aspirador de pó.

Com uma escova de dentes macia ou pincel de cerdas rígidas, esfregue os cantos e os furos de drenagem de água.

Passe um pano umedecido em água e detergente neutro por toda a pista de rolamento para remover a graxa impregnada.

Seque completamente o perfil de alumínio com um pano limpo de microfibra ou papel toalha.

Aplique **spray de silicone seco** nos trilhos e na cavidade das roldanas (evite óleos minerais, desengripantes líquidos ou graxas, pois eles atraem poeira).

Abra e feche as folhas de vidro algumas vezes para espalhar o silicone seco de forma uniforme.

Faça essa limpeza detalhada no mínimo uma vez por mês em portas expostas ao ambiente externo.

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Comparativo de lubrificantes e produtos para trilhos de porta de vidro

A escolha do produto correto de lubrificação é o fator determinante para evitar que o trilho se torne um “ímã” de sujeira.

Veja o comparativo entre as opções de lubrificantes para esquadrias de alumínio:

Tipo de produto Comportamento com a poeira Recomendação para esquadrias Spray de Silicone Seco Película protetora sem oleosidade Não retém sujeira e Repele a umidade Ideal para uso contínuo Grafite em Pó Lubrificante seco mineral Não retém sujeira, mas pode manchar o alumínio claro Apenas em caixilhos escuros Óleo Desengripante / Graxa Lubrificante líquido viscoso Cria pasta abrasiva ao misturar com areia Contraindicado em trilhos

Como prevenir falhas no fechamento de sacadas e portas?

Para garantir a segurança e o bom desempenho das portas de correr de vidro, verifique periodicamente se os furos de drenagem na calha do trilho não estão obstruídos por folhas ou insetos mortos. As especificações de segurança e os requisitos de desempenho para vidros temperados e esquadrias residenciais seguem as diretrizes técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas.

Realizar a limpeza periódica e trocar as roldanas desgastadas por modelos com rolamento blindado em aço inox garante o deslizamento leve, silencioso e seguro do fechamento da sua varanda.