Ao instalar ou limpar o fogão de piso e o cooktop na cozinha, a atenção costuma se voltar para os queimadores e acendedores elétricos. No entanto, o cabo flexível de alimentação de gás possui um prazo de validade impresso na própria mangueira e o seu ressecamento gradual pode causar vazamentos invisíveis e altamente perigosos para a segurança da residência.

Por que o cabo flexível de gás perde a resistência e resseca?

Seja em modelos de borracha nitrílica revestida com trança de latão/aço inox ou em mangueiras plásticas normatizadas para GLP e Gás Natural (GN), os polímeros sintéticos sofrem degradação contínua devido à exposição ao calor do forno, ao gordura da cozinha e ao contato direto com o gás combustível.

Com o passar dos anos, o material elastomérico perde seus óleos plastificantes, tornando-se rígido, quebradiço e ressecado. Ao mover o fogão para limpeza ou sofrer as microvibrações do uso diário, o cabo flexível ressecado ganha microfissuras internas que permitem o escape do gás sob pressão, criando um ambiente propício para intoxicações e explosões.

A melhor opção de tubo metálico da região nacional para instalações de gás encanado

Quais são os principais riscos de usar uma mangueira de gás vencida?

Ignorar a data de validade impressa ao longo da extensão do cabo flexível coloca em risco a integridade física dos moradores e o patrimônio do imóvel. Os três principais perigos provocados pelo ressecamento do cabo de gás são:

Como checar a validade e substituir o cabo flexível de gás com segurança?

Realizar a verificação periódica da tubulação de gás é uma medida simples de prevenção que garante a tranquilidade da sua casa. Siga o passo a passo para inspecionar e trocar a mangueira de alimentação de gás:

Com uma lanterna, localize a gravação gravada ao longo do cabo flexível de alimentação de gás (a norma exige a indicação da data de fabricação ou do ano limite de validade).

(a norma exige a indicação da data de fabricação ou do ano limite de validade). Verifique se o cabo está dentro do prazo máximo de uso (a maioria das mangueiras normatizadas possui validade de **5 anos** a partir da data de fabricação).

Caso o prazo tenha expirado ou a mangueira apresente rigidez, dobras ou manchas escuras, feche imediatamente o registro do botijão ou da central de gás encanado.

Escolha o modelo de reposição adequado: utilize tubos flexíveis metálicos em malha de inox para locais com alta temperatura (atrás do forno do fogão).

Utilize anéis vedantes novos e fita veda-rosca apropriada para gás (teflon amarelo/especial) nas conexões roscadas.

Aperte as abraçadeiras de metal ou as porcas do flexível com a chave correta sem esmagar o conector.

Após finalizar o aperto, aplique espuma de sabão com uma esponja nas conexões e abra o registro de gás para fazer o **teste estanqueidade**: se surgirem bolhas, há vazamento e o aperto deve ser ajustado.

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Comparativo de modelos de tubos e cabos flexíveis para gás

A escolha do tipo correto de cabo de alimentação depende do tipo de equipamento (fogão de piso ou cooktop) e da temperatura do local de instalação. Veja a comparação técnica entre os cabos de alimentação de gás disponíveis no mercado:

Tipo de cabo flexível Resistência mecânica e térmica Indicação de uso Mangueira Plástica de PVC com Tarja Amarela Modelo econômico com abraçadeiras Baixa resistência ao calor do forno (máx. 50°C) Apenas botijão longe do calor Tubo Flexível de Borracha com Trança de Inox Borracha nitrílica revestida com liga metálica Alta resistência mecânica e boa tolerância ao calor Fogões de piso e cooktops Tubo Flexível Metálico Sanfonado em Inox Totalmente metálico com conexões rosqueadas Máxima resistência térmica e mecânica (não queima) Gás encanado e cooktops embutidos

Como garantir a instalação segura do seu sistema de gás?

Nunca passe o cabo flexível de alimentação de gás por trás do forno de piso se a mangueira for plástica simples, pois o calor irradiado acelera o derretimento do material. As exigências técnicas de fabricação, os ensaios de pressão e os procedimentos de instalação segura seguem as normas regulamentadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas e pelo Inmetro.

Substituir o cabo flexível a cada 5 anos e trocar o regulador de pressão (click do botijão) no mesmo período garante a proteção da sua família e o funcionamento perfeito da cozinha.