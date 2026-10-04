Você vai passar uma camisa branca ou um lençol claro e, de repente, o ferro a vapor dá um estalo e espirra uma água amarelada ou marrom cheia de pequenos grãos escuros? Esse problema comum é provocado pelo acúmulo e pela calcificação de minerais presentes na água da torneira, que encrostam no reservatório e bloqueiam os dutos de saída de vapor.
Por que o reservatório do ferro acumula resíduos minerais e água marrom?
A água que sai da torneira contém sais minerais dissolvidos, como cálcio, magnésio e ferro. Quando a água entra na câmara de aquecimento do ferro e evapora rapidamente para gerar o vapor, esses minerais não evaporam. Em vez disso, eles se cristalizam e formam uma crosta rígida conhecida como calcário ou “tartarato”.
Com o aquecimento repetido e a falta de higienização, essa crosta mineral sofre reação química com o calor intenso e com a umidade residual do reservatório, oxidando e adquirindo uma tonalidade marrom ou ferrugem. Quando a pressão do vapor aumenta, esses depósitos se soltam das paredes internas e são expelidos com força junto com a água condensada diretamente sobre o tecido das roupas.
Quais são os principais prejuízos causados pela calcificação?
O acúmulo mineral no sistema do ferro traz transtornos que vão além de manchar as peças durante a passagem.
Os principais problemas gerados pelos resíduos calcificados no ferro a vapor são:
Como descalcificar e desobstruir o ferro a vapor com segurança?
Para desobstruir a câmara interna e eliminar a sujeira acumulada sem danificar os componentes internos do aparelho, siga este procedimento de limpeza:
- Consulte o manual do seu eletrodoméstico e verifique se o modelo possui a função integrada de autolimpeza (Self-Clean ou Calc-Clean).
- Se houver a função autolimpeza, encha o reservatório com água limpa, ligue o ferro na temperatura máxima, aguarde aquecer e acione o botão sobre uma pia, chacoalhando suavemente para expelir o vapor com a sujeira.
- Caso o ferro não tenha essa função, prepare uma solução limpadora com partes iguais de água filtrada e vinagre branco de álcool (se permitido pelo fabricante).
- Coloque a solução no reservatório até a metade da capacidade, ligue o ferro na posição vertical na temperatura máxima e aguarde esquentar por alguns minutos.
- Com o ferro quente e posicionado na horizontal sobre a pia, acione repetidamente o botão de disparo de vapor até que a água saia totalmente limpa.
- Esvazie o reservatório, encha com água pura filtrada e repita o disparo de vapor para remover todo o resíduo do vinagre.
- Com um cotonete ou escova macia levemente umedecida, limpe delicadamente a parte externa dos orifícios da base.
Comparativo de tipos de água para uso no reservatório
A escolha do tipo de água utilizada para encher o reservatório é o fator principal que determina o tempo de vida útil da vedação e da câmara do eletrodoméstico.
Veja a comparação técnica entre os tipos de água utilizados no aparelho:
|Tipo de água
|Concentração mineral
|Risco de calcificação
|Água da torneira (sem filtro) Água comum da rede de abastecimento
|Alta concentração de sais e cloro
|Alto risco de crostas
|Água filtrada ou fervida Filtro doméstico de carvão ou vela
|Concentração reduzida de resíduos sólidos
|Risco moderado
|Água desmineralizada / Destilada Isenta de sais minerais dissolvidos
|Zero ou baixíssima carga mineral
|Mínima calcificação
|Mistura 50% torneira + 50% destilada Proporção recomendada por fabricantes
|Carga equilibrada para o aparelho
|Ideal para manutenção
Como evitar novas incrustações no ferro a vapor?
Para prevenir o acúmulo de sujeira e manter seu ferro a vapor sempre limpo, adquira o hábito de esvaziar completamente o reservatório de água ao finalizar cada sessão de passagem de roupas. Deixar água parada no interior do aparelho acelera a proliferação de resíduos minerais e a oxidação dos componentes internos.
Mantenha a base sempre limpa, evite usar essências perfumadas ou amaciantes diretamente no reservatório — pois eles queimam no interior da câmara — e consulte as orientações dos fabricantes nos portais de suporte do Inmetro para garantir o manuseio seguro de seus eletrodomésticos.