Você vai passar uma camisa branca ou um lençol claro e, de repente, o ferro a vapor dá um estalo e espirra uma água amarelada ou marrom cheia de pequenos grãos escuros? Esse problema comum é provocado pelo acúmulo e pela calcificação de minerais presentes na água da torneira, que encrostam no reservatório e bloqueiam os dutos de saída de vapor.

Por que o reservatório do ferro acumula resíduos minerais e água marrom?

A água que sai da torneira contém sais minerais dissolvidos, como cálcio, magnésio e ferro. Quando a água entra na câmara de aquecimento do ferro e evapora rapidamente para gerar o vapor, esses minerais não evaporam. Em vez disso, eles se cristalizam e formam uma crosta rígida conhecida como calcário ou “tartarato”.

Com o aquecimento repetido e a falta de higienização, essa crosta mineral sofre reação química com o calor intenso e com a umidade residual do reservatório, oxidando e adquirindo uma tonalidade marrom ou ferrugem. Quando a pressão do vapor aumenta, esses depósitos se soltam das paredes internas e são expelidos com força junto com a água condensada diretamente sobre o tecido das roupas.

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Quais são os principais prejuízos causados pela calcificação?

O acúmulo mineral no sistema do ferro traz transtornos que vão além de manchar as peças durante a passagem.

Os principais problemas gerados pelos resíduos calcificados no ferro a vapor são:

Como descalcificar e desobstruir o ferro a vapor com segurança?

Para desobstruir a câmara interna e eliminar a sujeira acumulada sem danificar os componentes internos do aparelho, siga este procedimento de limpeza:

Consulte o manual do seu eletrodoméstico e verifique se o modelo possui a função integrada de autolimpeza ( Self-Clean ou Calc-Clean ).

ou ). Se houver a função autolimpeza, encha o reservatório com água limpa, ligue o ferro na temperatura máxima, aguarde aquecer e acione o botão sobre uma pia, chacoalhando suavemente para expelir o vapor com a sujeira.

Caso o ferro não tenha essa função, prepare uma solução limpadora com partes iguais de água filtrada e vinagre branco de álcool (se permitido pelo fabricante).

Coloque a solução no reservatório até a metade da capacidade, ligue o ferro na posição vertical na temperatura máxima e aguarde esquentar por alguns minutos.

Com o ferro quente e posicionado na horizontal sobre a pia, acione repetidamente o botão de disparo de vapor até que a água saia totalmente limpa.

Esvazie o reservatório, encha com água pura filtrada e repita o disparo de vapor para remover todo o resíduo do vinagre.

Com um cotonete ou escova macia levemente umedecida, limpe delicadamente a parte externa dos orifícios da base.

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Comparativo de tipos de água para uso no reservatório

A escolha do tipo de água utilizada para encher o reservatório é o fator principal que determina o tempo de vida útil da vedação e da câmara do eletrodoméstico.

Veja a comparação técnica entre os tipos de água utilizados no aparelho:

Tipo de água Concentração mineral Risco de calcificação Água da torneira (sem filtro) Água comum da rede de abastecimento Alta concentração de sais e cloro Alto risco de crostas Água filtrada ou fervida Filtro doméstico de carvão ou vela Concentração reduzida de resíduos sólidos Risco moderado Água desmineralizada / Destilada Isenta de sais minerais dissolvidos Zero ou baixíssima carga mineral Mínima calcificação Mistura 50% torneira + 50% destilada Proporção recomendada por fabricantes Carga equilibrada para o aparelho Ideal para manutenção

Como evitar novas incrustações no ferro a vapor?

Para prevenir o acúmulo de sujeira e manter seu ferro a vapor sempre limpo, adquira o hábito de esvaziar completamente o reservatório de água ao finalizar cada sessão de passagem de roupas. Deixar água parada no interior do aparelho acelera a proliferação de resíduos minerais e a oxidação dos componentes internos.

Mantenha a base sempre limpa, evite usar essências perfumadas ou amaciantes diretamente no reservatório — pois eles queimam no interior da câmara — e consulte as orientações dos fabricantes nos portais de suporte do Inmetro para garantir o manuseio seguro de seus eletrodomésticos.