Ao assar uma receita, percebeu que o painel frontal e as peças do painel do fogão ficaram quentes demais ao toque? A fita de vedação de borracha colada ao redor da porta do forno do fogão rasga com o calor excessivo, fazendo o calor escapar e aquecer os botões plásticos, além de gastar mais gás ou energia elétrica.

Por que a borracha de vedação do forno resseca e rasga?

O perfil de vedação do forno é fabricado em silicone ou borracha nitrílica de alta resistência térmica. No entanto, a exposição diária a temperaturas acima de 200°C, combinada com resíduos de gordura e vapores de alimentos, provoca o ressecamento gradual do polímero.

Com o tempo, o material perde a elasticidade original, torna-se quebradiço e começa a rachar nos cantos de dobra. Ao puxar a porta do forno para abrir, o atrito seco faz com que o perfil rasgue ou se descola da calha de fixação, criando frestas para a passagem do ar quente.

A melhor opção de silicone da região nacional para colar vedações de fornos domésticos

Quais são os riscos do vazamento de calor do forno?

O escape contínuo da massa de ar aquecido afeta tanto a eficiência culinária quanto a durabilidade dos componentes eletrônicos e plásticos da parte frontal do fogão.

Os três principais problemas causados pela perda da vedação hermética são:

Como substituir a borracha de vedação do forno do fogão?

Fazer a troca da borracha danificada é um procedimento simples que devolve o isolamento térmico ideal ao eletrodoméstico. A maioria dos modelos utiliza borrachas fixadas por ganchos nos cantos ou encaixadas em uma canaleta sob pressão.

Siga o passo a passo para realizar a substituição da borracha de vedação:

Aguarde o forno esfriar completamente e desligue o aparelho da tomada ou feche o registro de gás.

Desencaixe os ganchos metálicos dos quatro cantos ou puxe a borracha antiga da calha.

Limpe bem a borda do forno com pano úmido e desengordurante para remover resíduos acumulados.

Posicione a nova borracha original do modelo, fixando os ganchos nos furos correspondentes das extremidades.

Certifique-se de que a vedação ficou alinhada sem dobras ou esticada em excesso.

Feche a porta e verifique visualmente se não restaram frestas ao redor do batente.

Quando a vedação precisa de cola de silicone de alta temperatura?

Alguns modelos de fogões possuem guarnições coladas em vez de presas por presilhas. Se a sua fita de borracha não possuir ganchos de fixação, será necessário utilizar um silicone acético especial para altas temperaturas (geralmente de cor vermelha ou preta), capaz de suportar picos de até 300°C.

Aplique um filete contínuo na calha limpa, posicione a borracha mantendo uma pressão leve por alguns minutos e aguarde o tempo de cura do fabricante (geralmente 24 horas) antes de acender o forno novamente.

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Qual o impacto de vedações danificadas em diferentes tipos de aparelhos?

O tipo de energia utilizado pelo fogão determina o nível de prejuízo e o risco envolvido quando o calor escapa pela frente da porta. Aparelhos com painéis eletrônicos sensíveis sofrem danos graves no circuito interno.

Abaixo, veja a comparação entre o comportamento de diferentes tipos de fornos:

Tipo de forno Efeito do vazamento de ar Nível de risco elétrico/térmico Forno a gás convencional Aquecimento por queimador inferior Aquecimento do painel e derretimento dos botões Risco moderado Forno elétrico de embutir Resistências superiores e inferiores Superaquecimento da marcenaria e perda de eficiência Risco alto de danos móveis Forno digital com painel touch Placa eletrônica na parte superior Queima da placa de comando pelo vapor quente Risco alto de queima

Como preservar a borracha do forno e evitar que ressaca rápido?

Para garantir que a fita de vedação de borracha mantenha sua elasticidade e dure por mais tempo, limpe os respingos de molho e gordura logo após o uso do forno. Os critérios de desempenho térmico e segurança para fogões a gás e elétricos seguem os regulamentos técnicos estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas para aparelhos eletrodomésticos.

Nunca utilize esponjas de aço ou produtos químicos abrasivos sobre a guarnição de silicone. Lavar suavemente com pano e detergente neutro evita a degradação precoce e protege os botões do fogão contra o calor excessivo.