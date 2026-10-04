Você nota poeira acumulada na entrada do hall, correntes de ar frio sob a folha da porta ou insetos entrando no ambiente? O perfil de borracha colado na base inferior da porta de entrada da casa resseca e rasga com o atrito diário contra o piso, deixando passar poeira e vento e reduzindo o conforto térmico e a higiene da residência.

Por que a borracha de vedação inferior resseca e se rompe?

O perfil de vedação instalado na parte inferior das portas fica exposto continuamente a fatores ambientais agressivos. Na porta de entrada, a peça sofre com a ação direta da radiação solar (raios UV), oscilações de temperatura, umidade e produtos de limpeza aplicados no piso.

Com o tempo, os óleos plastificantes do elastômero evaporam, tornando a borracha rígida e quebradiça. Somado a isso, o atrito constante contra a soleira ou o piso cerâmico a cada abertura e fechamento gera um esforço de cisalhamento. Sem a flexibilidade original, a tira de borracha trinca, descola do adesivo e acaba se rasgando por completo.

O que muda na vedação em 2026 e como trocar a borracha rasgada da porta de entrada

Quais são os problemas causados pela falha na vedação da porta?

A perda do perfil de vedação na base da folha cria uma fresta livre que compromete a eficiência da barreira protetora do imóvel. Os três principais transtornos causados pelo desgaste da borracha inferior são:

Como remover a borracha antiga e instalar a nova vedação?

Substituir a vedação inferior desgastada por um modelo novo recupera o isolamento da entrada e protege a base do móvel ou folha de madeira contra umidade.

Siga o passo a passo para realizar a troca e a regulagem correta do veda-porta:

Remova a tira de borracha antiga e raspe os restos de cola ou fita adesiva impregnados na madeira ou metal.

Limpe a superfície da base da porta utilizando álcool isopropílico para eliminar gordura e poeira.

Meça a largura exata da porta com uma fita métrica e corte o novo perfil de vedação no tamanho correto usando um estilete ou tesoura amolada.

Apresente o perfil na porta fechada para definir a altura ideal: a borracha deve apenas encostar suavemente no piso, sem dobrar excessivamente.

Retire a película de proteção do adesivo do veda-porta e pressione firmemente o perfil do centro para as pontas por alguns segundos.

Para portas com pisos irregulares ou sob exposição à chuva, prefira modelos parafusados com calha em alumínio.

Aguarde 24 horas antes de fazer limpezas úmidas na região para garantir a máxima fixação da fita adesiva.

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Qual é o melhor tipo de vedação inferior para a porta de entrada?

No mercado existem diferentes tipos de perfis e materiais de vedação, cada um recomendado para um nível específico de tráfego, tipo de piso e exposição do ambiente.

Abaixo, veja a comparação técnica dos principais veda-portas residenciais:

Modelo de veda-porta Indicação de ambiente Resistência ao atrito Fita de borracha / silicone adesiva Fixação direta por fita dupla face Portas internas e halls protegidos Resistência média Perfil de alumínio com escova de náilon Cerdas flexíveis de alta densidade Pisos irregulares e rústicos Alta durabilidade Perfil de alumínio com lâmina de EPDM Parafusado na base da folha Portas externas sujeitas à chuva e sol Excelente estanqueidade Veda-porta automático mecânico Retrável, recolhe ao abrir a porta Ambientes de alto padrão e pisos delicados Sem atrito no piso

Como aumentar a durabilidade do perfil de vedação?

Para evitar que a vedação da porta de entrada da casa rasgue precocemente, verifique regularmente se as dobradiças da porta não estão arriadas ou soltas. Os critérios de desempenho, vedação e estanqueidade ao ar e água em esquadrias habitacionais são definidos pelas normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas.

Ajustar a altura da borracha para que ela apenas toque a soleira sem arrastar com força reduz o desgaste por fricção, mantendo sua casa limpa, protegida e isolada por muito mais tempo.