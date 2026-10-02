O rejunte do piso da garagem tradicional sofre forte agressão mecânica decorrente do atrito e do peso dos pneus dos veículos. O movimento de manobra e a rolagem contínua esfarelam a camada cimentícia superficial, abrindo canaletas profundas que acumulam poeira, sujeira trazida da rua e respingos de óleo do motor.

Como o atrito do pneu e os produtos químicos corroem a junta cimentícia?

Os rejungamentos convencionais são compostos por cimento Portland e agregados minerais finos, formando uma estrutura porosa. Quando o pneu quente do veículo estaciona sobre a junta, a borracha exerce uma força de torção e atrito abrasivo no momento das manobras de esterçamento.

Adicionalmente, os hidrocarbonetos presentes no óleo de motor e no fluido de freio penetram nos poros do cimento. Segundo conceitos de química dos materiais na Wikipédia, os compostos orgânicos dos óleos atacam as ligações de hidratação do cimento, acelerando a perda de coesão do material e formando valas escuras difíceis de limpar.

O erro imperceptível na escolha da argamassa que quase sempre esfarela com o peso do carro e destrói o revestimento do piso

Quais são os pilares para garantir juntas de dilatação duráveis na garagem?

Recuperar as juntas degradadas exige substituir o rejunte rígido por formulações de alta resistência mecânica e impermeabilidade química.

Os três pilares dessa tecnologia são:

Como refazer o rejuntamento da garagem passo a passo?

Aplicar o produto correto na junta de garagem garante facilidade na lavagem e elimina o acúmulo de crostas pretas sob os pneus do veículo.

As etapas para a substituição técnica do rejunte incluem:

Raspar o rejunte esfarelado com um cortador de junta até atingir uma profundidade mínima de 3 mm a 5 mm.

Aspirar a poeira e lavar a calha com detergente desengordurante para eliminar resquícios de óleo antigo.

Aguardar a secagem completa da fresta para evitar o aprisionamento de umidade sob o novo material.

Misturar os componentes da resina epóxi ou acrílica resinada conforme o tempo de aplicação recomendado.

Preencher as juntas com espátula de borracha e remover o excesso com esponja úmida antes da cura final.

Como prevenir infiltrações e descolamento do piso cerâmico?

Canaletas abertas no rejuntamento permitem que a água de lavagem e as chuvas penetrem abaixo do piso, atingindo a argamassa colante. Sob a pressão do tráfego de veículos pesados, a água represada sob a cerâmica causa o descolamento e a quebra das placas.

A norma NBR 13753 da Associação Brasileira de Normas Técnicas estabelece que áreas sujeitas a cargas móveis elevadas devem utilizar argamassas e rejuntes de alta aderência e impermeabilidade. O uso de rejuntes epóxi ou selantes de poliuretano atende a essas exigências de durabilidade.

O erro imperceptível na escolha da argamassa que quase sempre esfarela com o peso do carro e destrói o revestimento do piso

Qual é o rejunte mais indicado para pisos sujeitos ao tráfego de veículos?

A escolha da composição química do rejuntamento determina a resistência da garagem contra manchas de graxa e desgaste por pneus.

A tabela a seguir compara as principais opções de rejunte para áreas de garagem:

Tipo de rejunte Resistência ao atrito mecânico de pneus Impermeabilidade contra óleos Rejunte Cimentício Comum Base de cimento Portland e areia fina Desgasta e esfarela rapidamente Nula (Poroso e absorvente) Rejunte Acrílico Monocomponente Resina acrílica pronta para uso Boa resistência para tráfego leve Média Rejunte Epóxi Bicondicionado Resina epóxi de alta densidade Máxima resistência mecânica à abrasão Total (Inerte a químicos)

Como manter o piso da garagem limpo e conservado?

Substituir rejuntes cimentícios degradados por resinas epóxi elimina o acúmulo de terra e fluidos automotivos nas frestas. A manutenção adequada do rejunte do piso da garagem protege o revestimento cerâmico contra trincas, facilita a varrição diária e mantém o ambiente limpo.