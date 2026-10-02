O rejunte do piso da garagem tradicional sofre forte agressão mecânica decorrente do atrito e do peso dos pneus dos veículos. O movimento de manobra e a rolagem contínua esfarelam a camada cimentícia superficial, abrindo canaletas profundas que acumulam poeira, sujeira trazida da rua e respingos de óleo do motor.
Como o atrito do pneu e os produtos químicos corroem a junta cimentícia?
Os rejungamentos convencionais são compostos por cimento Portland e agregados minerais finos, formando uma estrutura porosa. Quando o pneu quente do veículo estaciona sobre a junta, a borracha exerce uma força de torção e atrito abrasivo no momento das manobras de esterçamento.
Adicionalmente, os hidrocarbonetos presentes no óleo de motor e no fluido de freio penetram nos poros do cimento. Segundo conceitos de química dos materiais na Wikipédia, os compostos orgânicos dos óleos atacam as ligações de hidratação do cimento, acelerando a perda de coesão do material e formando valas escuras difíceis de limpar.
Quais são os pilares para garantir juntas de dilatação duráveis na garagem?
Recuperar as juntas degradadas exige substituir o rejunte rígido por formulações de alta resistência mecânica e impermeabilidade química.
Os três pilares dessa tecnologia são:
Como refazer o rejuntamento da garagem passo a passo?
Aplicar o produto correto na junta de garagem garante facilidade na lavagem e elimina o acúmulo de crostas pretas sob os pneus do veículo.
As etapas para a substituição técnica do rejunte incluem:
- Raspar o rejunte esfarelado com um cortador de junta até atingir uma profundidade mínima de 3 mm a 5 mm.
- Aspirar a poeira e lavar a calha com detergente desengordurante para eliminar resquícios de óleo antigo.
- Aguardar a secagem completa da fresta para evitar o aprisionamento de umidade sob o novo material.
- Misturar os componentes da resina epóxi ou acrílica resinada conforme o tempo de aplicação recomendado.
- Preencher as juntas com espátula de borracha e remover o excesso com esponja úmida antes da cura final.
Como prevenir infiltrações e descolamento do piso cerâmico?
Canaletas abertas no rejuntamento permitem que a água de lavagem e as chuvas penetrem abaixo do piso, atingindo a argamassa colante. Sob a pressão do tráfego de veículos pesados, a água represada sob a cerâmica causa o descolamento e a quebra das placas.
A norma NBR 13753 da Associação Brasileira de Normas Técnicas estabelece que áreas sujeitas a cargas móveis elevadas devem utilizar argamassas e rejuntes de alta aderência e impermeabilidade. O uso de rejuntes epóxi ou selantes de poliuretano atende a essas exigências de durabilidade.
Qual é o rejunte mais indicado para pisos sujeitos ao tráfego de veículos?
A escolha da composição química do rejuntamento determina a resistência da garagem contra manchas de graxa e desgaste por pneus.
A tabela a seguir compara as principais opções de rejunte para áreas de garagem:
|Tipo de rejunte
|Resistência ao atrito mecânico de pneus
|Impermeabilidade contra óleos
|Rejunte Cimentício Comum Base de cimento Portland e areia fina
|Desgasta e esfarela rapidamente
|Nula (Poroso e absorvente)
|Rejunte Acrílico Monocomponente Resina acrílica pronta para uso
|Boa resistência para tráfego leve
|Média
|Rejunte Epóxi Bicondicionado Resina epóxi de alta densidade
|Máxima resistência mecânica à abrasão
|Total (Inerte a químicos)
Como manter o piso da garagem limpo e conservado?
Substituir rejuntes cimentícios degradados por resinas epóxi elimina o acúmulo de terra e fluidos automotivos nas frestas. A manutenção adequada do rejunte do piso da garagem protege o revestimento cerâmico contra trincas, facilita a varrição diária e mantém o ambiente limpo.