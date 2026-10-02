O uso de adubos químicos concentrados em dias de sol forte e calor intenso eleva a pressão osmótica na terra, queimando as raízes e desidratando a folhagem. Para evitar a perda de lavouras e jardins por plasmolise hídrica, a fertilização deve ser ajustada para horários amenos e com solo devidamente irrigado.
Como o calor e os sais do fertilizante afetam a pressão osmótica da terra?
Os fertilizantes sintéticos são formados por sais altamente solúveis que se dissolvem na umidade do solo para liberar nutrientes. Quando o sol forte evapora a água da terra rapidamente, a concentração salina no entorno do sistema radicular atinge níveis extremamente elevados.
Esse excesso de sais faz com que a solução do solo fique mais concentrada que o interior das células vegetais. Por meio da osmose, a água em vez de entrar na planta é sugada das raízes para o solo, provocando a rápida desidratação dos tecidos e o colapso do vegetal.
Quais são os sintomas visíveis da queima por excesso de fertilização?
A elevação da pressão salina no solo manifesta sinais claros tanto na parte subterrânea quanto nas folhas. O diagnóstico precoce do estresse hídrico induzido ajuda a adotar medidas emergenciais de lavagem do solo antes da morte do vegetal.
Os três principais sinais de queima salina na vegetação são:
Qual é o horário e o clima correto para aplicar a adubação?
A aplicação de insumos deve ocorrer sempre nas horas mais frias do dia, como o início da manhã ou o final da tarde. Evitar o pico de radiação solar impede a evaporação rápida da água do substrato e reduz o choque térmico e químico.
Adicionalmente, o solo deve estar previamente irrigado antes de receber a adubação. Aplicar fertilizantes granulares ou líquidos sobre a terra seca potencializa o efeito de queima, pois os sais entram em contato direto com a raiz sem diluição prévia.
- Irrogar o solo algumas horas antes da aplicação do adubo.
- Dar preferência aos dias nublados ou ao final da tarde.
- Dividir as doses recomendadas em mais aplicações ao longo do ano.
- Diluir adubos foliares em proporções maiores de água durante o verão.
Como prevenir a salinização do solo nas estações mais quentes?
O manejo adequado inclui a escolha de fontes nutricionais de menor índice salino durante o verão. Consultar as recomendações agronômicas publicadas pela Embrapa orienta sobre o parcelamento ideal de nutrientes segundo a cultura.
A tabela a seguir apresenta os métodos de fertilização e suas respectivas margens de segurança no calor:
|Tipo de adubação
|Comportamento no calor
|Risco osmótico
|Adubo mineral granulado seco Aplicação direta ao solo seco
|Liberação rápida e alta concentração salina
|Alto
|Fertirrigação diluída Nutrientes dissolvidos na água
|Absorção facilitada com distribuição uniforme
|Moderado
|Adubação orgânica compostada Matéria orgânica de liberação lenta
|Retém umidade e libera nutrientes gradualmente
|Baixo
O que fazer se a planta já estiver sofrendo de queima salina?
Ao notar os primeiros sintomas de toxicidade salina, a irrigação abundante por lixiviação é a medida mais urgente. Regar o solo intensamente ajuda a lavar o excesso de sais acumulados na zona das raízes, empurrando a concentração para camadas mais profundas.
Suspender totalmente o uso de adubos químicos concentrados por pelo menos 30 dias permite que a planta regenere suas raízes. Cobrir o solo com palhada seca também ajuda a manter a temperatura amena e a umidade constante durante os dias quentes.