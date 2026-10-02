O uso de adubos químicos concentrados em dias de sol forte e calor intenso eleva a pressão osmótica na terra, queimando as raízes e desidratando a folhagem. Para evitar a perda de lavouras e jardins por plasmolise hídrica, a fertilização deve ser ajustada para horários amenos e com solo devidamente irrigado.

Como o calor e os sais do fertilizante afetam a pressão osmótica da terra?

Os fertilizantes sintéticos são formados por sais altamente solúveis que se dissolvem na umidade do solo para liberar nutrientes. Quando o sol forte evapora a água da terra rapidamente, a concentração salina no entorno do sistema radicular atinge níveis extremamente elevados.

Esse excesso de sais faz com que a solução do solo fique mais concentrada que o interior das células vegetais. Por meio da osmose, a água em vez de entrar na planta é sugada das raízes para o solo, provocando a rápida desidratação dos tecidos e o colapso do vegetal.

Você sabe por que os adubos químicos concentrados usados sob sol forte desidratam o solo e queimam a folhagem? Veja o segredo por trás do choque osmótico

Quais são os sintomas visíveis da queima por excesso de fertilização?

A elevação da pressão salina no solo manifesta sinais claros tanto na parte subterrânea quanto nas folhas. O diagnóstico precoce do estresse hídrico induzido ajuda a adotar medidas emergenciais de lavagem do solo antes da morte do vegetal.

Os três principais sinais de queima salina na vegetação são:

Qual é o horário e o clima correto para aplicar a adubação?

A aplicação de insumos deve ocorrer sempre nas horas mais frias do dia, como o início da manhã ou o final da tarde. Evitar o pico de radiação solar impede a evaporação rápida da água do substrato e reduz o choque térmico e químico.

Adicionalmente, o solo deve estar previamente irrigado antes de receber a adubação. Aplicar fertilizantes granulares ou líquidos sobre a terra seca potencializa o efeito de queima, pois os sais entram em contato direto com a raiz sem diluição prévia.

Irrogar o solo algumas horas antes da aplicação do adubo.

Dar preferência aos dias nublados ou ao final da tarde.

Dividir as doses recomendadas em mais aplicações ao longo do ano.

Diluir adubos foliares em proporções maiores de água durante o verão.

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Como prevenir a salinização do solo nas estações mais quentes?

O manejo adequado inclui a escolha de fontes nutricionais de menor índice salino durante o verão. Consultar as recomendações agronômicas publicadas pela Embrapa orienta sobre o parcelamento ideal de nutrientes segundo a cultura.

A tabela a seguir apresenta os métodos de fertilização e suas respectivas margens de segurança no calor:

Tipo de adubação Comportamento no calor Risco osmótico Adubo mineral granulado seco Aplicação direta ao solo seco Liberação rápida e alta concentração salina Alto Fertirrigação diluída Nutrientes dissolvidos na água Absorção facilitada com distribuição uniforme Moderado Adubação orgânica compostada Matéria orgânica de liberação lenta Retém umidade e libera nutrientes gradualmente Baixo

O que fazer se a planta já estiver sofrendo de queima salina?

Ao notar os primeiros sintomas de toxicidade salina, a irrigação abundante por lixiviação é a medida mais urgente. Regar o solo intensamente ajuda a lavar o excesso de sais acumulados na zona das raízes, empurrando a concentração para camadas mais profundas.

Suspender totalmente o uso de adubos químicos concentrados por pelo menos 30 dias permite que a planta regenere suas raízes. Cobrir o solo com palhada seca também ajuda a manter a temperatura amena e a umidade constante durante os dias quentes.