O derramamento acidental de molhos, sucos e refrigerantes na porta do refrigerador é uma causa frequente de falhas de vedação. O perfil de borracha que veda a geladeira, também conhecido como gaxeta magnética, sofre com o acúmulo de sujeira na calha inferior, o que compromete o isolamento térmico do eletrodoméstico.

Como os líquidos doces e restos de comida provocam o rasgo da gaxeta?

Quando derramamentos de líquidos com açúcar ou resíduos gordurosos escorrem pela face interna da porta, eles se depositam nas dobras sanfonadas do perfil inferior. Ao secar, o açúcar atua como um adesivo potente, grudando a borracha de vedação diretamente na lataria do gabinete.

Ao puxar a porta para abri-la, a força exercida puxa a borracha colada, gerando um estresse mecânico excessivo sobre o vinil flexível. Com a repetição do processo, o material elastomérico rasga ou se desprende do encaixe plástico da porta. Segundo orientações de eficiência energética da Empresa de Pesquisa Energética, a perda de estanqueidade no refrigerador eleva expressivamente o consumo de energia elétrica devido às trocas térmicas constantes.

Uma cola invisível de açúcar domina os segredos da deterioração de gaxetas magnéticas. Veja por que esse rasgo ocorre e o que o torna evitável.

Quais são os pilares para preservar a borracha de vedação da geladeira?

Manter a elasticidade e a limpeza das gaxetas prolonga a vida útil do compressor e evita a formação de gelo excessivo no congelador. O uso de produtos químicos agressivos, como água sanitária pura ou solventes, resseca o elastômero e acelera a degradação.

Os procedimentos essenciais para a conservação do perfil magnético incluem:

Como realizar a limpeza e recuperar a vedação colando ou ressecada?

Ao notar que a porta do refrigerador apresenta resistência pegajosa para abrir na parte inferior, é indispensável intervir antes que ocorra a ruptura do canal interno de ímã.

O passo a passo recomendado para resolver o problema de aderência e sujeira envolve:

Desligamento momentâneo do aparelho ou abertura cautelosa para não forçar o ponto colado

Uso de pano embebido em água morna sobre o ponto colado para amolecer os açúcares antes da tração

Passagem cuidadosa de uma haste flexível ou escova macia entre as dobras sanfonadas para remover resíduos de alimentos

Secagem completa com pano limpo para evitar o desenvolvimento de fungos e bolor escuro

Verificação de dobras amassadas, utilizando um secador de cabelo em temperatura branda a distância para devolver a forma original ao vinil flexível

Uma cola invisível de açúcar domina os segredos da deterioração de gaxetas magnéticas. Veja por que esse rasgo ocorre e o que o torna evitável.

O que ensina a manutenção prática da borracha da geladeira?

Para aprender técnicas simples de limpeza sem danificar a peça nem perder a capacidade de adesão do ímã magnético, assista a este vídeo do canal HumDiarista, que conta com mais de 130 mil visualizações, onde são apresentadas dicas de higienização do componente:

Como identificar quando é hora de substituir o perfil de vedação?

Alguns danos na borracha comprometem irremediavelmente o fechamento hermético do gabinete, exigindo a troca completa do componente.

A tabela a seguir compara as diferentes situações do estado do perfil e a indicação de manutenção correspondente:

Estado do perfil de borracha Impacto no funcionamento Ação recomendada Acúmulo de sujeira pegajosa Resíduos de alimentos e açúcar colando Dificuldade de abertura e risco de rasgar Limpeza com água morna Borracha deformada ou amassada Pequenas frestas na passagem de ar Entrada suave de umidade e formação de suor Ajuste térmico com secador Perfil rasgado ou ímã exposto Corte físico no canal magnético Entrada contínua de ar quente e alto consumo Substituição da gaxeta

Como garantir o isolamento térmico eficiente no dia a dia?

Adotar o hábito de limpar derramamentos escorridos no mesmo momento em que ocorrem previne a aderência indesejada. Para consultar diretrizes sobre o consumo consciente e selos de eficiência energética em aparelhos eletrodomésticos, acesse as informações do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia.

Cuidar adequadamente do perfil de borracha que veda a geladeira assegura a conservação correta dos alimentos, evita gastos excessivos na conta de luz e estende a durabilidade do equipamento por muitos anos.