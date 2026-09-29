Você realizou a enxertia de um pé de laranja, limão ou mexerica e esqueceu de retirar o plástico de proteção após a pega do broto? A permanência prolongada da fita de enxertia em galhos de citrus atua como um garrote sobre o tronco em crescimento, interrompendo a circulação de nutrientes e deixando o ramo extremamente fragilizado no ponto da cicatriz.
O que acontece quando a fita de enxertia não é removida a tempo?
A fita plástica transparente utilizada para fixar o garfo ao porta-enxerto é indispensável para evitar o ressecamento da união tecidual nos primeiros meses. No entanto, à medida que a planta se desenvolve e o galho engrossa em diâmetro, o plástico não se expande na mesma proporção. Isso gera um estrangulamento contínuo dos tecidos vasculares do xilema e do floema.
De acordo com parâmetros de propagação vegetal alinhados às recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas para manejo de mudas de citros, a constrição do tronco interrompe a descida da seiva elaborada para as raízes. Como consequência, o galho acima do aperto incha, cria uma fenda frágil no ponto do enxerto e acaba se partindo completamente ao enfrentar rajadas de vento moderadas.
Quais são os 3 pilares para salvar o galho enxertado do estrangulamento?
Garantir a consolidação do enxerto sem comprometer a estrutura mecânica da frutífera exige um acompanhamento atento do desenvolvimento do pomar. O manejo correto preserva a saúde do ramo produtivo.
Os três pilares fundamentais da manutenção da enxertia são:
Como remover a fita de enxertia e proteger o galho passo a passo?
O procedimento de retirada do plástico exige cautela para não arrancar a casca fina que envolve a região cicatrizada. A execução correta devolve a livre circulação de seiva para a copa da árvore.
As etapas para realizar a desobstrução e sustentação do enxerto são:
- Inspecione o local da enxertia após 60 dias para verificar se os tecidos da muda e do porta-enxerto já estão totalmente soldados.
- Utilize um estilete ou tesoura bem amolada e desinfetada com álcool para realizar o corte no plástico.
- Faça um único corte vertical superficial sobre a fita, no lado oposto ao ponto central do broto enxertado.
- Desenrole o plástico cuidadosamente com a ponta dos dedos, evitando puxar o filme de uma só vez para não descascar o tronco.
- Fixe uma estaca de bambu ou madeira ao lado do tronco e amarre o galho novo com fita de ráfia para garantir proteção contra o vento.
Como prevenir acidentes e perdas no pomar de citros?
A negligência no acompanhamento das enxertias é uma das maiores causas de insucesso em pomares domésticos e comerciais. Utilizar fitas biodegradáveis ou fotodegradáveis é uma excelente alternativa tecnológica, pois o material se decompõe naturalmente pela ação da luz solar antes que ocorra o sufocamento da planta.
Para conferir diretrizes sobre propagação vegetal, produção de mudas sadias e técnicas de fruticultura, acesse o portal da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. Inspecionar as mudas mensalmente garante que qualquer indício de afundamento do tronco pela fita seja corrigido imediatamente.
Qual é o impacto do manejo correto da fita na saúde da frutífera?
Para entender como a retirada da fita no momento exato influencia a longevidade e a capacidade produtiva da sua árvore, confira o comparativo na tabela a seguir:
|Manejo da fita
|Efeito na vascularização do galho
|Resistência mecânica ao vento
|Retirada em 60-90 dias Remoção no tempo correto de cicatrização
|Fluxo continuo de seiva e espessamento uniforme do tronco
|Alta
|Uso de fita fotodegradável Decomposição natural por radiação solar
|Rompimento autônomo sem risco de estrangulamento
|Alta
|Esquecimento por anos Permanência do plástico no galho
|Estrangulamento dos vasos, inchaço e necrose tecidual
|Crítica (Quebra fácil)
Por que o cuidado preventivo garante colheitas abundantes?
Adotar a rotina de revisar e retirar a fita de enxertia no prazo recomendado protege o investimento de tempo e dedicação no cultivo das suas frutíferas. Um corte simples no plástico evita a perda de galhos inteiros que já poderiam estar produzindo frutos suculentos.
O acompanhamento constante e o tutoramento correto dos galhos jovens asseguram que seu pé de citrus cresça forte, equilibrado e resistente às intempéries do clima.