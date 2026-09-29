Você realizou a enxertia de um pé de laranja, limão ou mexerica e esqueceu de retirar o plástico de proteção após a pega do broto? A permanência prolongada da fita de enxertia em galhos de citrus atua como um garrote sobre o tronco em crescimento, interrompendo a circulação de nutrientes e deixando o ramo extremamente fragilizado no ponto da cicatriz.

O que acontece quando a fita de enxertia não é removida a tempo?

A fita plástica transparente utilizada para fixar o garfo ao porta-enxerto é indispensável para evitar o ressecamento da união tecidual nos primeiros meses. No entanto, à medida que a planta se desenvolve e o galho engrossa em diâmetro, o plástico não se expande na mesma proporção. Isso gera um estrangulamento contínuo dos tecidos vasculares do xilema e do floema.

De acordo com parâmetros de propagação vegetal alinhados às recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas para manejo de mudas de citros, a constrição do tronco interrompe a descida da seiva elaborada para as raízes. Como consequência, o galho acima do aperto incha, cria uma fenda frágil no ponto do enxerto e acaba se partindo completamente ao enfrentar rajadas de vento moderadas.

Como otimizar a manutenção corretiva em plantas frutíferas aplicando princípios de cicatrização vascular e tutoramento de ramos

Quais são os 3 pilares para salvar o galho enxertado do estrangulamento?

Garantir a consolidação do enxerto sem comprometer a estrutura mecânica da frutífera exige um acompanhamento atento do desenvolvimento do pomar. O manejo correto preserva a saúde do ramo produtivo.

Os três pilares fundamentais da manutenção da enxertia são:

Como remover a fita de enxertia e proteger o galho passo a passo?

O procedimento de retirada do plástico exige cautela para não arrancar a casca fina que envolve a região cicatrizada. A execução correta devolve a livre circulação de seiva para a copa da árvore.

As etapas para realizar a desobstrução e sustentação do enxerto são:

Inspecione o local da enxertia após 60 dias para verificar se os tecidos da muda e do porta-enxerto já estão totalmente soldados.

Utilize um estilete ou tesoura bem amolada e desinfetada com álcool para realizar o corte no plástico.

Faça um único corte vertical superficial sobre a fita, no lado oposto ao ponto central do broto enxertado.

Desenrole o plástico cuidadosamente com a ponta dos dedos, evitando puxar o filme de uma só vez para não descascar o tronco.

Fixe uma estaca de bambu ou madeira ao lado do tronco e amarre o galho novo com fita de ráfia para garantir proteção contra o vento.

Como prevenir acidentes e perdas no pomar de citros?

A negligência no acompanhamento das enxertias é uma das maiores causas de insucesso em pomares domésticos e comerciais. Utilizar fitas biodegradáveis ou fotodegradáveis é uma excelente alternativa tecnológica, pois o material se decompõe naturalmente pela ação da luz solar antes que ocorra o sufocamento da planta.

Para conferir diretrizes sobre propagação vegetal, produção de mudas sadias e técnicas de fruticultura, acesse o portal da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. Inspecionar as mudas mensalmente garante que qualquer indício de afundamento do tronco pela fita seja corrigido imediatamente.

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Qual é o impacto do manejo correto da fita na saúde da frutífera?

Para entender como a retirada da fita no momento exato influencia a longevidade e a capacidade produtiva da sua árvore, confira o comparativo na tabela a seguir:

Manejo da fita Efeito na vascularização do galho Resistência mecânica ao vento Retirada em 60-90 dias Remoção no tempo correto de cicatrização Fluxo continuo de seiva e espessamento uniforme do tronco Alta Uso de fita fotodegradável Decomposição natural por radiação solar Rompimento autônomo sem risco de estrangulamento Alta Esquecimento por anos Permanência do plástico no galho Estrangulamento dos vasos, inchaço e necrose tecidual Crítica (Quebra fácil)

Por que o cuidado preventivo garante colheitas abundantes?

Adotar a rotina de revisar e retirar a fita de enxertia no prazo recomendado protege o investimento de tempo e dedicação no cultivo das suas frutíferas. Um corte simples no plástico evita a perda de galhos inteiros que já poderiam estar produzindo frutos suculentos.

O acompanhamento constante e o tutoramento correto dos galhos jovens asseguram que seu pé de citrus cresça forte, equilibrado e resistente às intempéries do clima.