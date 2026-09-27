O acabamento de silicone aplicado na junção entre a bancada de granito, mármore ou inox e o revestimento da parede tem a função essencial de impermeabilizar a fresta. No entanto, a exposição constante à água, o uso de detergentes desengordurantes agressivos e falhas na aplicação inicial (como aplicar o selante sobre superfícies úmidas ou engorduradas) fazem com que o cordão de silicone perca a elasticidade e descole das bordas.

Conforme especificações da Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre estanqueidade em áreas molhadas, o descolamento cria uma microfresta onde a água da lavagem de louças infiltra constantemente, carregando partículas de alimentos e gordura para trás da bancada e do armário planejado.

Uma perda silenciosa da rosca por movimento contínuo domina o painel em segredo. Veja por que esse comportamento virou tendência e o que o torna único.

Quais são as consequências do acúmulo de água e sujeira por trás da fresta?

A falha na vedação do balcão não é apenas um problema estético; ela desencadeia estragos estruturais e problemas sanitários no ambiente de preparação de alimentos. Os três pilares fundamentais para compreender esse risco são:

Como refazer a vedação do silicone corretamente passo a passo?

Aplicar uma camada nova de produto por cima do silicone antigo não funciona, pois a gordura e o mofo impedem a aderência do novo selante. Siga as etapas adequadas para um conserto duradouro:

Remova todo o cordão antigo utilizando um estilete ou raspador plástico, cuidando para não riscar a pedra ou o revestimento.

Limpe a fresta minuciosamente com álcool isopropílico ou detergente neutro para remover gorduras, sabão e resíduos de mofo.

Seque completamente o local utilizando um pano limpo e, se necessário, um secador de cabelo para eliminar a umidade profunda da fresta.

Aplique fita de mascaramento acima e abaixo do vão para delimitar o traço e garantir um acabamento reto e profissional.

Aplique o acabamento de silicone (de preferência neutro com proteção fungicida) com pistola aplicadora de forma contínua.

(de preferência neutro com proteção fungicida) com pistola aplicadora de forma contínua. Alise o cordão com uma espátula para silicone ou com o dedo umedecido em água com sabão, e remova as fitas crepe antes da cura inicial.

Uma perda silenciosa da rosca por movimento contínuo domina o painel em segredo. Veja por que esse comportamento virou tendência e o que o torna único.

Qual é a diferença dos materiais usados na vedação de bancadas?

Escolher o tipo correto de selante faz toda a diferença para evitar que o problema do descolamento se repita em poucos meses.

Tipo de produto Desempenho na pia da cozinha Grau de indicação Silicone Neutro / Acético com Antifungo Flexível, impermeável e resistente a bolor Excelente vedação, acompanha dilatações térmicas sem rasgar Ideal Selante de Poliuretano (PU34/PU40) Alta adesão e resistência mecânica Ótima vedação, porém pode amarelar com o tempo na cor branca Recomendado Massa Acrílica / Rejunte Comum Material rígido sem elasticidade Trinca e esfarela rapidamente com a vibração e torção da pia Inadequado

Como prolongar a vida útil da vedação da pia?

Evitar esfregar buchas de aço diretamente sobre o cordão de vedação, manter a bancada seca após o uso prolongado e não jogar água fervente direto na borda do acabamento de silicone garantem uma barreira protetora eficiente por muito mais tempo. A manutenção preventiva previne infiltrações severas e mantém a higiene impecável na sua cozinha.