Em ambientes como salas integradas a cozinhas ou espaços com pouca ventilação, o filtro de ar do ar-condicionado tipo split aspira partículas de gordura suspensas no ar junto com a poeira ambiente. Com o tempo, essa mistura forma uma camada espessa, viscosa e altamente impermeável sobre a malha de náilon da evaporadora.

De acordo com padrões de qualidade do ar e diretrizes da Associação Brasileira de Normas Técnicas, o bloqueio físico do fluxo de ar impede a troca de calor ideal na serpentina, forçando o compressor a trabalhar por mais tempo e elevando significativamente o consumo de energia elétrica.

Um consumo excessivo de energia por restrição de fluxo domina o equipamento em segredo. Veja por que esse comportamento virou tendência e o que o torna único.

Quais são os principais problemas causados pela obstrução do sistema?

O bloqueio da passagem do ar na evaporadora acarreta diversos transtornos operacionais e riscos de danos ao equipamento. Os três pilares fundamentais para reconhecer e combater esse problema são:

Como realizar a higienização correta do filtro de ar?

Diferente da poeira comum, a camada gordurosa gruda com firmeza nas tramas do filtro, exigindo etapas específicas de limpeza para que a vazão de ar seja totalmente restabelecida:

Desligue o equipamento da tomada ou disjuntor para garantir total segurança durante a manutenção.

Abra o painel frontal do split e remova cuidadosamente as telas do filtro de ar .

. Deixe os filtros de molho por alguns minutos em água morna acompanhada de detergente neutro desengordurante.

Utilize uma escova de cerdas macias para esfregar suavemente a malha, sem exercer força excessiva para não rasgar o tecido sintético.

Enxágue em abundância e deixe secar completamente à sombra antes de reinstalar o conjunto na unidade interna.

Um consumo excessivo de energia por restrição de fluxo domina o equipamento em segredo. Veja por que esse comportamento virou tendência e o que o torna único.

Qual é o impacto da falta de manutenção no aparelho?

Manter o filtro obstruído por longos períodos sobrecarrega todo o sistema de climatização, aumentando os custos com energia e acelerando o desgaste dos componentes mecânicos.

Efeito do bloqueio Impacto na unidade split Nível de severidade Restrição Severa de Ar Gordura impregna na malha sintética Redução drástica da capacidade de refrigeração do ambiente Crítico Esforço Contínuo do Compressor Equipamento não atinge a temperatura Aumento expressivo na conta de energia elétrica Atenção Formação de Gelo na Serpentina Falta de troca térmica de calor Risco de gotejamento interno e queima do motor do ventilador Crítico

Como garantir a durabilidade e eficiência do ar-condicionado?

Estabelecer uma rotina de checagem quinzenal ou mensal do filtro de ar, especialmente em ambientes integrados com áreas de cocção, previne o travamento térmico e preserva o rendimento do sistema. O cuidado periódico assegura um ar puro, reduz custos operacionais e prolonga a vida útil da sua unidade split.