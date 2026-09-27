Em ambientes como salas integradas a cozinhas ou espaços com pouca ventilação, o filtro de ar do ar-condicionado tipo split aspira partículas de gordura suspensas no ar junto com a poeira ambiente. Com o tempo, essa mistura forma uma camada espessa, viscosa e altamente impermeável sobre a malha de náilon da evaporadora.
De acordo com padrões de qualidade do ar e diretrizes da Associação Brasileira de Normas Técnicas, o bloqueio físico do fluxo de ar impede a troca de calor ideal na serpentina, forçando o compressor a trabalhar por mais tempo e elevando significativamente o consumo de energia elétrica.
Quais são os principais problemas causados pela obstrução do sistema?
O bloqueio da passagem do ar na evaporadora acarreta diversos transtornos operacionais e riscos de danos ao equipamento. Os três pilares fundamentais para reconhecer e combater esse problema são:
Como realizar a higienização correta do filtro de ar?
Diferente da poeira comum, a camada gordurosa gruda com firmeza nas tramas do filtro, exigindo etapas específicas de limpeza para que a vazão de ar seja totalmente restabelecida:
- Desligue o equipamento da tomada ou disjuntor para garantir total segurança durante a manutenção.
- Abra o painel frontal do split e remova cuidadosamente as telas do filtro de ar.
- Deixe os filtros de molho por alguns minutos em água morna acompanhada de detergente neutro desengordurante.
- Utilize uma escova de cerdas macias para esfregar suavemente a malha, sem exercer força excessiva para não rasgar o tecido sintético.
- Enxágue em abundância e deixe secar completamente à sombra antes de reinstalar o conjunto na unidade interna.
Qual é o impacto da falta de manutenção no aparelho?
Manter o filtro obstruído por longos períodos sobrecarrega todo o sistema de climatização, aumentando os custos com energia e acelerando o desgaste dos componentes mecânicos.
|Efeito do bloqueio
|Impacto na unidade split
|Nível de severidade
|Restrição Severa de Ar Gordura impregna na malha sintética
|Redução drástica da capacidade de refrigeração do ambiente
|Crítico
|Esforço Contínuo do Compressor Equipamento não atinge a temperatura
|Aumento expressivo na conta de energia elétrica
|Atenção
|Formação de Gelo na Serpentina Falta de troca térmica de calor
|Risco de gotejamento interno e queima do motor do ventilador
|Crítico
Como garantir a durabilidade e eficiência do ar-condicionado?
Estabelecer uma rotina de checagem quinzenal ou mensal do filtro de ar, especialmente em ambientes integrados com áreas de cocção, previne o travamento térmico e preserva o rendimento do sistema. O cuidado periódico assegura um ar puro, reduz custos operacionais e prolonga a vida útil da sua unidade split.