Realizar a rega nas folhas nos horários de pico de radiação solar expõe a vegetação a riscos severos de estresse térmico e queimaduras. Quando as gotículas de água permanecem na superfície foliar sob luz solar direta e intensa, elas agem como pequenas lentes convergentes, focando os raios solares em pontos concentrados da epiderme da folha.

De acordo com publicações técnicas da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), a elevação drástica da temperatura nesses pontos focais causa o rompimento celular, resultando em manchas redondas, secas e amareladas ou amarronzadas.

Um estresse térmico silencioso por radiação direta domina a vegetação em segredo. Veja por que esse comportamento virou tendência e o que o torna único.

Quais são os principais fatores que aumentam o risco de queimadura foliar?

O efeito de lente é especialmente nocivo em plantas com folhas pilosas (que retêm as gotas suspensas sem encostar diretamente na superfície) e em dias de vento calmo. Os três pilares fundamentais para evitar esse dano são:

Como molhar o jardim sem comprometer a saúde das plantas?

Adotar técnicas de irrigação adequadas garante a absorção eficiente de água pelo sistema radicular e evita danos estéticos e fisiológicos na parte aérea. Siga as principais recomendações técnicas:

Priorize a rega matinal para que a umidade residual do solo seja aproveitada ao longo do dia durante a fotossíntese.

Utilize regadores com bico direcionador para aplicar a água rente à base da planta, sem atingir a copa.

Evite o choque térmico irrigando com água em temperatura ambiente, especialmente quando o vaso estiver aquecido pelo sol.

Remova manualmente folhas que apresentem lesões graves ou necrosadas para evitar a entrada de fungos oportunistas.

Um estresse térmico silencioso por radiação direta domina a vegetação em segredo. Veja por que esse comportamento virou tendência e o que o torna único.

Qual é o impacto do choque térmico e do efeito de lente na folhagem?

A combinação de alta temperatura nas folhas com o foco de luz gerado pelas gotas destrói a clorofila local, reduz a área fotossintética e favorece o surgimento de patógenos.

Tipo de vegetal / folha Consequência da rega ao sol Nível de risco Folhas pilosas (ex: violetas) Gotas retidas pelos pelos vegetais Efeito de lente acentuado com manchas circulares profundas Crítico Folhas lisas e largas Escorrimento rápido da água Choque térmico e queimaduras pontuais nas bordas Atenção Suculentas e cactos Camada protetora cerosa Risco de apodrecimento do miolo sob calor forte Controlado

Como manter a irrigação saudável e sem queimaduras?

Planejar os horários da rega e evitar a aspersão direta sobre a copa em momentos de radiação intensa preserva a beleza e a imunidade do jardim. Ajustes simples na rotina de cultivo garantem um desenvolvimento forte, verdor contínuo e folhas livres de manchas focais.