O rejunte do box fica exposto diariamente ao fluxo contínuo de água quente e ao uso de produtos de limpeza com formulações ácidas ou à base de cloro rugoso. Com o tempo, esses agentes químicos reagem com o cimentício do acabamento, causando uma erosão gradual que compromete a integridade da vedação entre os azulejos.

Segundo orientações técnicas de assentamento da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a degradação da camada superficial abre microfissuras imperceptíveis a olho nu, por onde a umidade penetra e atinge a alvenaria interna.

Um vazamento silencioso por frestas na cerâmica domina a alvenaria em segredo. Veja por que esse comportamento virou tendência e o que o torna único.

Quais são os danos causados pela infiltração na parede vizinha?

A água que escorre pelas frestas desgastadas do revestimento é absorvida pelo tijolo e pelo reboco, caminhando por capilaridade até os cômodos adjacentes. Os três pilares fundamentais para identificar e tratar essa manifestação patológica são:

Como realizar o reparo correto para estancar a umidade?

Para interromper a infiltração de forma definitiva, não basta aplicar uma nova camada sobre o material antigo. É necessário seguir um procedimento técnico adequado para garantir a aderência do novo produto:

Raspagem profunda do rejunte danificado com um raspador apropriado para remover todo o material esfarelado e contaminado.

Higienização e secagem total do local antes da aplicação do novo material para evitar o aprisionamento de umidade.

Aplicação de rejunte epóxi ou acrílico de alta performance, indicados para áreas em contato constante com água e sabão.

Respeito ao tempo de cura indicado pelo fabricante antes de liberar o uso do chuveiro novamente.

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Quais os sinais visíveis de infiltração na parede vizinha?

A umidade que atravessa a parede do banheiro costuma dar sinais claros no ambiente ao lado antes de causar um dano estrutural maior.

Estágio do dano Sintoma na parede vizinha Nível de urgência Infiltração inicial Tinta descascando ou estufada Manchas amareladas e formação de bolhas na pintura Atenção Umidade persistente Proliferação de fungos Surgimento de mofo preto e cheiro forte de bolor Crítico Erosão profunda Degradação do reboco Esfarelamento da massa e descolamento de rodapés Crítico

Como prevenir a degradação do rejunte no dia a dia?

A escolha de materiais impermeáveis associada ao uso de produtos de limpeza adequados evita a necessidade de reformas constantes. Manter as juntas do rejunte do box limpas e secas garante a proteção da alvenaria e evita transtornos com o cômodo vizinho.