O rejunte do box fica exposto diariamente ao fluxo contínuo de água quente e ao uso de produtos de limpeza com formulações ácidas ou à base de cloro rugoso. Com o tempo, esses agentes químicos reagem com o cimentício do acabamento, causando uma erosão gradual que compromete a integridade da vedação entre os azulejos.
Segundo orientações técnicas de assentamento da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a degradação da camada superficial abre microfissuras imperceptíveis a olho nu, por onde a umidade penetra e atinge a alvenaria interna.
Quais são os danos causados pela infiltração na parede vizinha?
A água que escorre pelas frestas desgastadas do revestimento é absorvida pelo tijolo e pelo reboco, caminhando por capilaridade até os cômodos adjacentes. Os três pilares fundamentais para identificar e tratar essa manifestação patológica são:
Como realizar o reparo correto para estancar a umidade?
Para interromper a infiltração de forma definitiva, não basta aplicar uma nova camada sobre o material antigo. É necessário seguir um procedimento técnico adequado para garantir a aderência do novo produto:
- Raspagem profunda do rejunte danificado com um raspador apropriado para remover todo o material esfarelado e contaminado.
- Higienização e secagem total do local antes da aplicação do novo material para evitar o aprisionamento de umidade.
- Aplicação de rejunte epóxi ou acrílico de alta performance, indicados para áreas em contato constante com água e sabão.
- Respeito ao tempo de cura indicado pelo fabricante antes de liberar o uso do chuveiro novamente.
Quais os sinais visíveis de infiltração na parede vizinha?
A umidade que atravessa a parede do banheiro costuma dar sinais claros no ambiente ao lado antes de causar um dano estrutural maior.
|Estágio do dano
|Sintoma na parede vizinha
|Nível de urgência
|Infiltração inicial Tinta descascando ou estufada
|Manchas amareladas e formação de bolhas na pintura
|Atenção
|Umidade persistente Proliferação de fungos
|Surgimento de mofo preto e cheiro forte de bolor
|Crítico
|Erosão profunda Degradação do reboco
|Esfarelamento da massa e descolamento de rodapés
|Crítico
Como prevenir a degradação do rejunte no dia a dia?
A escolha de materiais impermeáveis associada ao uso de produtos de limpeza adequados evita a necessidade de reformas constantes. Manter as juntas do rejunte do box limpas e secas garante a proteção da alvenaria e evita transtornos com o cômodo vizinho.