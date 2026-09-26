Você fecha a portinhola do armário e ela fica desnivelada em relação à porta vizinha. A folga entre elas não é mais uniforme, e a porta parece “caída”. A dobradiça invisível perdeu a calibração com o abre e fecha diário. A mola interna que mantém a porta alinhada foi cedendo aos poucos, e os parafusos de regulagem se deslocaram com a vibração do uso.
Por que a mola da dobradiça perde a calibração?
As dobradiças invisíveis, também chamadas de europeias, usam uma mola interna para manter a portinhola fechada e alinhada. Essa mola trabalha sob tensão a cada abertura e fechamento. Com o tempo, o metal sofre fadiga e a força da mola diminui.
Além da fadiga da mola, os parafusos de regulagem se movimentam com a vibração. A madeira do armário também reage à umidade e à temperatura, alterando levemente as dimensões e desalinhando a porta. O resultado é uma portinhola que não fecha mais rente e fica desalinhada em relação às outras.
O que acontece quando a dobradiça descalibra?
A portinhola perde o alinhamento em um ou mais eixos. Ela pode ficar mais alta ou mais baixa que a vizinha, criar uma folga excessiva na lateral ou ficar saliente em relação ao corpo do armário. Em casos mais avançados, a porta começa a raspar na estrutura ou a não fechar por completo.
Os três sintomas da descalibração são:
Quais sinais mostram que a dobradiça precisa de ajuste?
O problema avisa antes de a porta travar. Os sinais aparecem no alinhamento e no comportamento da portinhola. Reconhecê-los cedo evita a troca da dobradiça.
Os principais indícios de descalibração são:
- Porta desnivelada em relação à vizinha.
- Folga irregular entre as portas ou com o corpo do armário.
- Porta que fica saliente ou muito afundada.
- Raspagem da porta na estrutura ao fechar.
- Porta que não fecha por completo ou fica “bamba”.
Como ajustar a dobradiça invisível?
O ajuste é feito por três parafusos que controlam eixos diferentes. Use uma chave de fenda manual, nunca uma parafusadeira elétrica, para não espanar os parafusos. Faça giros de um quarto de volta e teste o fechamento após cada ajuste.
A tabela abaixo resume a função de cada parafuso:
|Eixo
|Função
|Ação recomendada
|Vertical Altura da porta
|Sobe ou desce a portinhola
|Girar parafuso superior
|Horizontal Folga lateral
|Aproxima ou afasta a porta do centro
|Girar parafuso lateral
|Profundidade Alinhamento frontal
|Puxa ou empurra a porta contra o armário
|Girar parafuso traseiro
Quando a dobradiça precisa ser substituída?
Se o ajuste não devolver o alinhamento, a mola pode ter perdido a força definitivamente. A tabela abaixo orienta a decisão:
|Situação
|Sinal observado
|Ação recomendada
|Desalinhamento leve Porta torta por uso
|Fresta ou altura desigual
|Ajuste dos três parafusos resolve
|Mola fraca Porta não fecha sozinha
|Ajuste no limite e ainda frouxo
|Substituir a dobradiça
|Amortecedor vazando Óleo visível no copo
|Porta bate ao fechar
|Trocar a peça
Por que o ajuste periódico evita a troca da dobradiça?
A dobradiça invisível foi projetada para ser ajustável. A mola interna perde força com o tempo, mas os parafusos de regulagem permitem compensar esse desgaste.
A manutenção preventiva, com uma checagem a cada seis meses, mantém as portas alinhadas e prolonga a vida útil do armário. O ajuste é simples e não exige ferramentas especiais. Ignorar a portinhola desalinhada só aumenta o desgaste da mola e acelera a troca da peça.