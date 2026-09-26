Você abre a torneira e o jato sai torto, espirrando para os lados em vez de cair direto na pia. O problema não está na bica, mas na peça que fica na ponta dela. O aerador da torneira acumula uma crosta dura de calcário nos furinhos, e essa obstrução desvia o fluxo da água.

Por que o aerador acumula calcário?

O aerador é uma pequena peça com uma tela metálica e furinhos que misturam ar à água. Essa mistura reduz o consumo e suaviza o jato. Mas os furinhos são estreitos, e a água da torneira carrega minerais dissolvidos, principalmente cálcio e magnésio.

Quando a água passa pelo aerador e evapora, os minerais ficam para trás e formam uma crosta branca e dura, o calcário. Com o tempo, essa crosta fecha parte dos furinhos e o jato perde a uniformidade .

O aerador da torneira entope com calcário e o jato espalha para os lados. Entenda o problema e como limpar e prevenir a crosta

O que acontece quando o aerador entope?

A água encontra menos passagens para sair e é forçada pelos furos que ainda estão livres. A pressão se concentra nesses pontos e o jato sai torto. Além do desconforto, a água espirra para fora da pia e molha a bancada.

Os três estágios do problema são:

Quais sinais mostram que o aerador precisa de limpeza?

O problema avisa antes de o jato parar por completo. Os sinais aparecem no comportamento da água e no aspecto da peça. Reconhecê-los cedo evita a troca do aerador.

Os principais indícios de calcário no aerador são:

Jato de água torto ou espalhado para os lados .

Fluxo fraco mesmo com a torneira totalmente aberta.

Crosta branca visível nos furinhos ou na tela .

Água que espirra para fora da pia.

Manchas escuras ou esverdeadas na peça.

Como limpar o aerador da torneira?

Desrosqueie o aerador da ponta da torneira com a mão ou com uma chave apropriada. Na maioria dos modelos, a peça sai girando no sentido anti-horário. Coloque-a de molho em vinagre branco por 30 minutos a algumas horas. O vinagre dissolve o calcário sem agredir o metal .

Depois do molho, use uma escova de dentes velha para esfregar os furinhos e a tela. Se a crosta persistir, use um palito para desobstruir os furos individualmente. Enxágue bem e recoloque o aerador na torneira.

O aerador da torneira entope com calcário e o jato espalha para os lados. Entenda o problema e como limpar e prevenir a crosta

Como evitar que o calcário volte?

A prevenção é simples e depende de dois hábitos. A tabela abaixo resume as práticas:

Prática Efeito Recomendação Limpeza com vinagre A cada 2 ou 3 meses Dissolve o calcário antes de acumular Manutenção preventiva Secar a torneira após o uso Evita depósito mineral Reduz a formação de crosta Hábito simples Instalar filtro na entrada Água com muitos minerais Retém parte do cálcio Prevenção extra Ignorar o jato torto Sinal de entupimento Crosta endurece e entope de vez Nunca ignorar

Quando o aerador precisa ser substituído?

Se após a limpeza o jato continuar irregular, a tela pode estar danificada. A tabela abaixo orienta a decisão:

Situação Sinal observado Ação recomendada Calcário leve Crosta fina nos furos Jato levemente irregular Limpeza com vinagre resolve Calcário espesso Furos parcialmente fechados Jato torto e fluxo fraco Molho prolongado e escova Tela danificada Peça deformada ou enferrujada Jato irregular mesmo limpo Substituir o aerador

Por que o aerador é uma peça essencial da torneira?

O aerador mistura ar à água e reduz o consumo sem perder a sensação de vazão. O calcário que se acumula nos furinhos é o mesmo que endurece a água da torneira.

A manutenção preventiva, com limpeza a cada dois ou três meses, mantém o jato uniforme e a torneira funcionando como nova. O vinagre é o aliado mais barato e eficaz contra o calcário. Um aerador limpo dura anos e evita o desperdício de água que espirra para fora da pia.