Você abre a torneira e o jato sai torto, espirrando para os lados em vez de cair direto na pia. O problema não está na bica, mas na peça que fica na ponta dela. O aerador da torneira acumula uma crosta dura de calcário nos furinhos, e essa obstrução desvia o fluxo da água.
Por que o aerador acumula calcário?
O aerador é uma pequena peça com uma tela metálica e furinhos que misturam ar à água. Essa mistura reduz o consumo e suaviza o jato. Mas os furinhos são estreitos, e a água da torneira carrega minerais dissolvidos, principalmente cálcio e magnésio.
Quando a água passa pelo aerador e evapora, os minerais ficam para trás e formam uma crosta branca e dura, o calcário. Com o tempo, essa crosta fecha parte dos furinhos e o jato perde a uniformidade .
O que acontece quando o aerador entope?
A água encontra menos passagens para sair e é forçada pelos furos que ainda estão livres. A pressão se concentra nesses pontos e o jato sai torto. Além do desconforto, a água espirra para fora da pia e molha a bancada.
Os três estágios do problema são:
Quais sinais mostram que o aerador precisa de limpeza?
O problema avisa antes de o jato parar por completo. Os sinais aparecem no comportamento da água e no aspecto da peça. Reconhecê-los cedo evita a troca do aerador.
Os principais indícios de calcário no aerador são:
- Jato de água torto ou espalhado para os lados .
- Fluxo fraco mesmo com a torneira totalmente aberta.
- Crosta branca visível nos furinhos ou na tela .
- Água que espirra para fora da pia.
- Manchas escuras ou esverdeadas na peça.
Como limpar o aerador da torneira?
Desrosqueie o aerador da ponta da torneira com a mão ou com uma chave apropriada. Na maioria dos modelos, a peça sai girando no sentido anti-horário. Coloque-a de molho em vinagre branco por 30 minutos a algumas horas. O vinagre dissolve o calcário sem agredir o metal .
Depois do molho, use uma escova de dentes velha para esfregar os furinhos e a tela. Se a crosta persistir, use um palito para desobstruir os furos individualmente. Enxágue bem e recoloque o aerador na torneira.
Como evitar que o calcário volte?
A prevenção é simples e depende de dois hábitos. A tabela abaixo resume as práticas:
|Prática
|Efeito
|Recomendação
|Limpeza com vinagre A cada 2 ou 3 meses
|Dissolve o calcário antes de acumular
|Manutenção preventiva
|Secar a torneira após o uso Evita depósito mineral
|Reduz a formação de crosta
|Hábito simples
|Instalar filtro na entrada Água com muitos minerais
|Retém parte do cálcio
|Prevenção extra
|Ignorar o jato torto Sinal de entupimento
|Crosta endurece e entope de vez
|Nunca ignorar
Quando o aerador precisa ser substituído?
Se após a limpeza o jato continuar irregular, a tela pode estar danificada. A tabela abaixo orienta a decisão:
|Situação
|Sinal observado
|Ação recomendada
|Calcário leve Crosta fina nos furos
|Jato levemente irregular
|Limpeza com vinagre resolve
|Calcário espesso Furos parcialmente fechados
|Jato torto e fluxo fraco
|Molho prolongado e escova
|Tela danificada Peça deformada ou enferrujada
|Jato irregular mesmo limpo
|Substituir o aerador
Por que o aerador é uma peça essencial da torneira?
O aerador mistura ar à água e reduz o consumo sem perder a sensação de vazão. O calcário que se acumula nos furinhos é o mesmo que endurece a água da torneira.
A manutenção preventiva, com limpeza a cada dois ou três meses, mantém o jato uniforme e a torneira funcionando como nova. O vinagre é o aliado mais barato e eficaz contra o calcário. Um aerador limpo dura anos e evita o desperdício de água que espirra para fora da pia.