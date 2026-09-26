Você instala o ar-condicionado e, meses depois, sente cheiro de plástico queimado perto da tomada. O cabo está quente, e o disjuntor desarma com frequência. A bitola de fio para ar-condicionado inferior à exigida pela potência do aparelho faz a corrente encontrar resistência no condutor. O cabo aquece além do limite, o isolamento derrete e o risco de curto-circuito se torna real.

Por que o fio fino aquece com a corrente do ar-condicionado?

Todo condutor elétrico oferece uma resistência natural à passagem da corrente. Essa resistência é inversamente proporcional à área da seção transversal do fio, ou seja, quanto mais fino o cabo, maior a resistência. Quando a corrente do ar-condicionado passa por um fio subdimensionado, o atrito dos elétrons gera calor em excesso.

O cabo tem um limite de temperatura que o isolamento suporta. Em cabos com isolamento de PVC, esse limite é de 70 °C. Quando a corrente ultrapassa a capacidade de condução da bitola instalada, a temperatura sobe além desse valor, o PVC amolece, derrete e carboniza.

Um aquecimento silencioso por resistência de corrente inesperada domina o condutor em segredo. Veja por que esse comportamento virou tendência e o que o torna único.

O que acontece quando a bitola é insuficiente?

O superaquecimento é progressivo e silencioso. No início, o cabo apenas esquenta mais que o normal. Com o tempo, o isolamento perde a flexibilidade e começa a rachar. A exposição do cobre cria condições para curtos-circuitos e incêndios.

Os três estágios do dano são:

Quais sinais mostram que a fiação está sobrecarregada?

O problema avisa antes do incêndio. Os sinais aparecem no comportamento do disjuntor e no estado do cabo. Reconhecê-los cedo evita o pior.

Os principais indícios de bitola insuficiente são:

Disjuntor que desarma com frequência, principalmente na partida do ar.

Cheiro de plástico queimado perto da tomada ou do quadro.

Cabo quente ao toque depois de algum tempo de uso.

Isolamento rachado ou escurecido na saída do disjuntor.

Queda de tensão perceptível, com o ar perdendo força.

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Qual é a bitola correta para cada potência?

O dimensionamento depende da corrente do aparelho, da tensão e do comprimento do percurso. A NBR 5410 limita a queda de tensão a 4% nos circuitos terminais. A tabela abaixo resume as bitolas recomendadas para 220 V em percursos de até 20 metros:

Capacidade (BTU) Bitola mínima (220 V) Disjuntor sugerido 9.000 a 12.000 Split comum ou inverter 2,5 mm² 16 A a 20 A 18.000 Uso residencial médio 4,0 mm² 25 A 24.000 Salas grandes 4,0 mm² a 6,0 mm² 25 A a 32 A 30.000 a 36.000 Alta capacidade 6,0 mm² 32 A ou mais

Em 127 V, a corrente dobra para a mesma potência. Um aparelho de 12.000 BTU que usa 2,5 mm² em 220 V pode exigir 4,0 mm² em 127 V. Se o percurso for maior que 20 metros, a queda de tensão se torna o fator decisivo, e a bitola precisa subir uma categoria.

Como corrigir uma instalação com bitola insuficiente?

A correção exige substituir o cabo por outro com a bitola adequada. Não há como compensar o subdimensionamento com disjuntor maior, porque o disjuntor protege o cabo, não o aparelho. A tabela abaixo orienta a decisão:

Situação Sinal observado Ação recomendada Cabo com bitola menor Instalação recente Aquecimento leve Substituir o cabo Isolamento derretido Cabo danificado Cheiro de queimado Parar de usar e trocar Circuito compartilhado Tomadas e ar no mesmo disjuntor Disjuntor desarma sempre Criar circuito dedicado

Por que o circuito dedicado é obrigatório?

A instalação elétrica do ar-condicionado exige circuito exclusivo. A NBR 5410 determina que equipamentos com corrente superior a 10 A tenham circuito dedicado, sem compartilhamento com tomadas de uso geral. A bitola correta é o que garante que o cabo suporte a corrente sem aquecer.

O disjuntor precisa ser compatível com a bitola, nunca maior. Um disjuntor de 32 A em um cabo de 2,5 mm² não protege o fio: ele permite que a corrente ultrapasse a capacidade do condutor antes de desarmar. A manutenção preventiva inclui verificar a temperatura dos cabos e o aperto dos terminais uma vez por ano. O dimensionamento correto é a diferença entre um ar-condicionado que funciona por anos e uma instalação que vira risco de incêndio.