A pia da cozinha demora a escoar, e o problema volta depois de cada limpeza. A causa pode estar no tubo que fica embaixo da cuba. O tubo sifonado de PVC acumula uma crosta de gordura nas paredes internas. Essa camada reduz o diâmetro de passagem da água e cria entupimentos lentos que se agravam com o tempo.
Por que a gordura se acumula no sifão?
A água que desce pela pia da cozinha carrega óleo, gordura e resíduos de comida. Quando essa água quente entra no sifão, ela perde temperatura ao longo do percurso. A gordura, que estava líquida, esfria e se solidifica nas paredes internas do tubo .
O PVC tem uma superfície lisa, mas a gordura adere mesmo assim. Com o tempo, as camadas se sobrepõem e formam uma crosta espessa, semelhante a uma cera dura. Essa crosta retém partículas de comida e fiapos, que se acumulam e reduzem o espaço interno do tubo .
O que acontece quando a crosta se forma?
A passagem da água fica cada vez mais estreita. O escoamento se torna lento e a pia acumula líquido durante o uso. Em estágios avançados, o sifão entope completamente e a água para de descer.
Os três estágios do problema são:
Quais sinais mostram que o sifão está entupindo?
O problema avisa antes do bloqueio total. Os sinais aparecem no comportamento da água e no estado do sifão. Reconhecê-los cedo evita a desobstrução mais trabalhosa.
Os principais indícios de acúmulo de gordura são:
- Água que escoa lentamente após o uso da pia.
- Acúmulo de água no fundo da cuba durante a lavagem.
- Cheiro de gordura rançosa vindo do ralo .
- Ruído de gorgolejo ao escoar a água.
- Necessidade de usar desentupidor com frequência.
Como remover a crosta de gordura do sifão?
O primeiro passo é desmontar o sifão. Coloque um balde embaixo da peça para recolher a água retida. Solte as conexões com a mão ou com uma chave adequada e remova o copo do sifão .
Limpe as paredes internas com uma escova de cerdas firmes ou um desentupidor mecânico. Se a crosta estiver muito endurecida, use uma solução de água quente com detergente ou uma mistura de bicarbonato de sódio e vinagre para amolecer o resíduo. Enxágue bem antes de remontar .
Como evitar que a gordura volte a acumular?
A prevenção começa pelos hábitos na cozinha. A tabela abaixo resume as práticas:
|Prática
|Efeito
|Recomendação
|Descartar óleo no lixo Nunca na pia
|Evita a formação da crosta
|Hábito essencial
|Limpeza periódica do sifão A cada 3 a 6 meses
|Remove o acúmulo antes de entupir
|Manutenção preventiva
|Água quente após a lavagem Alguns litros na pia
|Ajuda a dissolver gordura leve
|Complementar
|Jogar gordura na pia Óleo de fritura, restos
|Entupimento garantido
|Nunca fazer
Quando o problema exige substituição do sifão?
Se a crosta for muito espessa ou o tubo estiver deformado, a substituição é a solução. A tabela abaixo orienta a decisão:
|Situação
|Sinal observado
|Ação recomendada
|Crosta leve Escoamento lento
|Água desce com dificuldade
|Limpeza com escova e água quente
|Crosta espessa Entupimento recorrente
|Pia para de escoar
|Desmontar e limpar profundamente
|Tubo deformado ou rachado Dano estrutural
|Vazamento e escoamento ruim
|Substituir o sifão
Por que a gordura é o principal inimigo da pia?
A gordura é o resíduo que mais contribui para entupimentos em pias de cozinha. O sifão é a primeira peça a sofrer com o acúmulo.
A manutenção preventiva, com descarte correto do óleo e limpeza periódica do sifão, é o que mantém o escoamento livre. Um sifão limpo dura anos sem entupir. Um sifão com crosta de gordura entope repetidamente e exige intervenção cada vez mais frequente.