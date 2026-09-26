Você nota que a água filtrada voltou a ter gosto de cloro e um leve sabor estranho. O purificador está funcionando, mas a qualidade da água não é mais a mesma. O filtro de carvão ativado pode ter acumulado bactérias e perdido a capacidade de filtrar. Quando a troca é adiada além do prazo recomendado, o refil vira um ambiente propício para microrganismos e deixa de cumprir sua função.

Por que o filtro de carvão acumula bactérias?

O carvão ativado é um material poroso, com uma área de superfície interna enorme. Essa característica é o que permite que ele adsorva cloro, odores e compostos orgânicos. Mas a mesma estrutura que captura impurezas também serve de abrigo para bactérias .

O carvão remove o cloro da água, que é o agente desinfetante. Sem cloro, as bactérias que chegam ao filtro encontram um ambiente sem competição e com matéria orgânica acumulada para se alimentar. Estudos mostram que o carvão ativado é um meio ideal para o acúmulo e o crescimento de microrganismos, mesmo quando a água de entrada é clorada .

Uma contaminação silenciosa por saturação de poros inesperada domina o purificador em segredo. Veja por que esse comportamento virou tendência e o que o torna único.

O que acontece quando o filtro passa do prazo?

Com o uso prolongado, o carvão satura. Os poros se preenchem de contaminantes e a capacidade de adsorção se esgota. A partir desse ponto, o filtro pode liberar de volta na água parte das substâncias que havia retido, fenômeno conhecido como dumping .

Os três problemas do filtro vencido são:

Quais sinais mostram que o filtro precisa ser trocado?

O problema avisa antes de a água ficar imprópria. Os sinais aparecem no sabor, no cheiro e no fluxo. Reconhecê-los cedo evita beber água contaminada.

Os principais indícios de filtro vencido são:

Gosto ou cheiro de cloro na água filtrada .

Sabor estranho ou metálico que não existia antes .

Fluxo de água visivelmente reduzido .

Mudança na cor da água filtrada.

Filtro que já passou do prazo indicado pelo fabricante.

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Qual é o prazo de troca do filtro?

O prazo varia conforme o modelo e o fabricante. A tabela abaixo resume as recomendações mais comuns:

Modelo / Tipo Prazo de troca Observação Quooker CUBE Filtro de carvão ativado A cada 12 meses Independente do volume BRITA MAXTRA+ Jarra filtrante A cada 4 semanas ou 100 litros Depende da dureza da água Purificador de mesa comum Refil de carvão ativado A cada 6 meses ou 500 litros Trocar 3 vezes ao ano Sistema de alta produção 20 L/hora A cada 1 a 2 meses Volume intenso encurta o prazo

Como evitar a contaminação do filtro?

A prevenção começa pelo respeito ao prazo. Não espere o gosto de cloro voltar para trocar o refil. Anote a data da instalação e crie um lembrete para a substituição.

Se o purificador ficar sem uso por mais de três semanas, o filtro deve ser substituído antes de voltar a ser usado . A água parada dentro do carvão favorece a multiplicação de bactérias. Após a troca, deixe a água correr por pelo menos dois minutos para eliminar resíduos e água estagnada .

O carvão ativado é um material eficiente, mas tem limite. A manutenção preventiva, com a troca do refil no prazo correto, é o que garante água limpa e segura. O filtro de água não é um acessório permanente: é um consumível que precisa ser renovado. Adiar a troca é transformar um purificador em um criadouro de bactérias.