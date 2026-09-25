O ar-condicionado está ligado há horas, mas o quarto não esfria. Você encosta a mão perto da janela e sente uma corrente de ar frio escapando para fora. A espuma de vedação do aparelho de janela ressecou com a exposição solar e deixou de selar a fresta entre o equipamento e o batente. O ar gelado que deveria circular dentro do ambiente vai embora pela abertura.

Por que a espuma de vedação resseca com o sol?

A espuma de vedação é feita de poliuretano ou EPDM, materiais que perdem elasticidade quando expostos à radiação ultravioleta por longos períodos. O sol forte quebra as ligações químicas do polímero, e a espuma endurece, racha e se desfaz.

Além da radiação, a variação de temperatura e a chuva aceleram o processo. Em aparelhos de janela instalados em fachadas que recebem sol direto, a espuma pode se degradar em poucos meses. O mesmo acontece com a fita de vedação que acompanha alguns modelos.

A espuma de vedação do ar-condicionado de janela resseca com o sol e deixa o ar gelado escapar. Entenda o problema e como substituir a peça

O que acontece quando a vedação falha?

A fresta entre o aparelho e a janela se abre. O ar gelado produzido pelo ar-condicionado escapa para fora, e o compressor trabalha por mais tempo para manter a temperatura. O consumo de energia sobe e o ambiente demora a esfriar.

Os três problemas causados pela vedação comprometida são:

Quais sinais mostram que a vedação precisa ser trocada?

O problema avisa antes de a fresta se tornar evidente. Os sinais aparecem no aspecto da espuma e no comportamento do aparelho. Reconhecê-los cedo evita o desperdício de energia.

Os principais indícios de vedação comprometida são:

Espuma visivelmente rachada, endurecida ou desmanchando.

Corrente de ar frio sentida perto da janela.

Ambiente que demora a esfriar mesmo com o aparelho ligado.

Entrada de insetos ou poeira pelas laterais do aparelho.

Frestas visíveis entre o ar-condicionado e o batente.

A espuma de vedação do ar-condicionado de janela resseca com o sol e deixa o ar gelado escapar. Entenda o problema e como substituir a peça

Como substituir a espuma de vedação corretamente?

Desligue o aparelho da tomada antes de começar. Remova a espuma antiga com uma espátula, tomando cuidado para não danificar a carcaça. Limpe a superfície com álcool isopropílico para eliminar poeira e gordura.

Meça o perímetro da fresta e corte a espuma nova no tamanho exato. Cole a espuma pressionando contra a superfície, sem esticar demais. Preencha toda a abertura, inclusive os cantos. Deixe o adesivo curar conforme a orientação do fabricante antes de ligar o aparelho.

Como proteger a vedação do sol?

A tabela abaixo resume as práticas de proteção:

Prática Efeito Recomendação Usar espuma com proteção UV Material resistente ao sol Dura muito mais tempo Melhor escolha Instalar toldo ou proteção externa Reduz a incidência solar Preserva a vedação Prevenção eficaz Espuma comum exposta ao sol Sem proteção UV Resseca e racha rapidamente Evitar

Quando a espuma precisa ser substituída?

Se a espuma já está rachada ou desmanchando, a substituição é imediata. A tabela abaixo orienta a decisão:

Situação Sinal observado Ação recomendada Espuma levemente ressecada Ainda veda Pequena fresta Substituir preventivamente Espuma rachada Fuga de ar visível Corrente de ar frio Trocar imediatamente Espuma desmanchando Material se desfaz Fresta aberta e insetos Remover e instalar nova

Por que a vedação é indispensável para o desempenho do aparelho?

O ar-condicionado de janela depende de um ambiente fechado para gelar de forma eficiente. A espuma de vedação é a barreira que separa o ar interno do externo.

A manutenção preventiva inclui verificar a vedação antes de cada temporada de calor e substituí-la aos primeiros sinais de desgaste. Uma espuma em bom estado mantém o ambiente gelado, reduz o consumo de energia e protege contra insetos e poluição. O custo da peça é baixo comparado ao desperdício de energia que uma fresta aberta provoca.