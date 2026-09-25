O ar-condicionado está ligado há horas, mas o quarto não esfria. Você encosta a mão perto da janela e sente uma corrente de ar frio escapando para fora. A espuma de vedação do aparelho de janela ressecou com a exposição solar e deixou de selar a fresta entre o equipamento e o batente. O ar gelado que deveria circular dentro do ambiente vai embora pela abertura.
Por que a espuma de vedação resseca com o sol?
A espuma de vedação é feita de poliuretano ou EPDM, materiais que perdem elasticidade quando expostos à radiação ultravioleta por longos períodos. O sol forte quebra as ligações químicas do polímero, e a espuma endurece, racha e se desfaz.
Além da radiação, a variação de temperatura e a chuva aceleram o processo. Em aparelhos de janela instalados em fachadas que recebem sol direto, a espuma pode se degradar em poucos meses. O mesmo acontece com a fita de vedação que acompanha alguns modelos.
O que acontece quando a vedação falha?
A fresta entre o aparelho e a janela se abre. O ar gelado produzido pelo ar-condicionado escapa para fora, e o compressor trabalha por mais tempo para manter a temperatura. O consumo de energia sobe e o ambiente demora a esfriar.
Os três problemas causados pela vedação comprometida são:
Quais sinais mostram que a vedação precisa ser trocada?
O problema avisa antes de a fresta se tornar evidente. Os sinais aparecem no aspecto da espuma e no comportamento do aparelho. Reconhecê-los cedo evita o desperdício de energia.
Os principais indícios de vedação comprometida são:
- Espuma visivelmente rachada, endurecida ou desmanchando.
- Corrente de ar frio sentida perto da janela.
- Ambiente que demora a esfriar mesmo com o aparelho ligado.
- Entrada de insetos ou poeira pelas laterais do aparelho.
- Frestas visíveis entre o ar-condicionado e o batente.
Como substituir a espuma de vedação corretamente?
Desligue o aparelho da tomada antes de começar. Remova a espuma antiga com uma espátula, tomando cuidado para não danificar a carcaça. Limpe a superfície com álcool isopropílico para eliminar poeira e gordura.
Meça o perímetro da fresta e corte a espuma nova no tamanho exato. Cole a espuma pressionando contra a superfície, sem esticar demais. Preencha toda a abertura, inclusive os cantos. Deixe o adesivo curar conforme a orientação do fabricante antes de ligar o aparelho.
Como proteger a vedação do sol?
A tabela abaixo resume as práticas de proteção:
|Prática
|Efeito
|Recomendação
|Usar espuma com proteção UV Material resistente ao sol
|Dura muito mais tempo
|Melhor escolha
|Instalar toldo ou proteção externa Reduz a incidência solar
|Preserva a vedação
|Prevenção eficaz
|Espuma comum exposta ao sol Sem proteção UV
|Resseca e racha rapidamente
|Evitar
Quando a espuma precisa ser substituída?
Se a espuma já está rachada ou desmanchando, a substituição é imediata. A tabela abaixo orienta a decisão:
|Situação
|Sinal observado
|Ação recomendada
|Espuma levemente ressecada Ainda veda
|Pequena fresta
|Substituir preventivamente
|Espuma rachada Fuga de ar visível
|Corrente de ar frio
|Trocar imediatamente
|Espuma desmanchando Material se desfaz
|Fresta aberta e insetos
|Remover e instalar nova
Por que a vedação é indispensável para o desempenho do aparelho?
O ar-condicionado de janela depende de um ambiente fechado para gelar de forma eficiente. A espuma de vedação é a barreira que separa o ar interno do externo.
A manutenção preventiva inclui verificar a vedação antes de cada temporada de calor e substituí-la aos primeiros sinais de desgaste. Uma espuma em bom estado mantém o ambiente gelado, reduz o consumo de energia e protege contra insetos e poluição. O custo da peça é baixo comparado ao desperdício de energia que uma fresta aberta provoca.