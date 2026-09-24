Você assa um bolo e sente um cheiro de plástico queimado. Ao tocar no botão do forno, ele está mole e deformado. A borracha de vedação do forno rasgou com o calor excessivo. Sem a barreira que sela a porta, a fumaça quente escapa pela fresta e sobe diretamente sobre o painel de controle, derretendo os botões plásticos.
Por que a borracha de vedação rasga com o calor?
A vedação da porta do forno é feita de silicone ou fibra de vidro trançada, materiais que suportam temperaturas elevadas por anos. Mas eles não são eternos. O calor repetido dos ciclos de assar e a exposição a gorduras e líquidos acabam endurecendo o material.
O silicone perde a elasticidade e começa a rachar nos cantos inferiores, onde o calor se concentra e as assadeiras pesadas raspam a borracha. A fibra de vidro se desfia e perde a tensão, achatando-se contra a estrutura da porta. Quando a vedação está comprometida, a porta deixa de selar corretamente.
O que acontece quando a vedação falha?
O ar superaquecido do interior do forno encontra o caminho de menor resistência e escapa pela borda superior da porta. Esse fluxo de calor sobe diretamente sobre o painel de controle, que fica logo acima do forno. Os botões de plástico e os componentes eletrônicos do painel não foram projetados para suportar essa temperatura constante.
Os três estágios do dano são:
Quais sinais mostram que a vedação precisa ser trocada?
O problema avisa antes de derreter os botões. Os sinais aparecem na aparência da borracha e no comportamento do forno. Reconhecê-los cedo evita a troca do painel de controle.
Os principais indícios de vedação comprometida são:
- Boracha visivelmente rachada, ressecada ou desfiada.
- Vedação achatada que não volta à forma ao ser pressionada.
- Cheiro de queimado ou plástico quente perto do forno.
- Botões do painel quentes ao toque durante o uso.
- Assados irregulares, com partes cruas e partes queimadas.
Como trocar a borracha de vedação do forno?
Desligue o forno da tomada e deixe esfriar completamente antes de começar. A peça é presa por pequenos ganchos metálicos nos cantos da porta. Solte os ganchos com cuidado e remova a vedação antiga.
Limpe a canaleta onde a borracha se encaixa, removendo resíduos de gordura e sujeira. Certifique-se de que a superfície está seca. Posicione a vedação nova no sentido correto e encaixe os ganchos nos orifícios correspondentes. Verifique se a borracha ficou bem presa em todos os cantos e ao longo de toda a porta. Feche o forno e confirme se a porta sela sem folgas.
Quando a troca da vedação não resolve?
Se após a troca o forno continuar vazando calor, o problema pode estar nas dobradiças ou na estrutura da porta. A tabela abaixo orienta a decisão:
|Situação
|Sinal observado
|Ação recomendada
|Boracha ressecada Sem rasgos profundos
|Calor leve escapando
|Trocar a vedação
|Boracha rasgada Fresta visível na porta
|Botões quentes e assados irregulares
|Trocar a vedação imediatamente
|Dobradiças desalinhadas Porta não fecha uniforme
|Vazamento persiste após troca
|Avaliar dobradiças e estrutura
Por que a vedação é uma peça de segurança?
A vedação da porta do forno é a barreira que mantém o calor dentro da cavidade. A borracha de silicone é um material durável, mas sofre com o envelhecimento natural e o calor repetido.
A manutenção preventiva inclui inspecionar a vedação a cada seis meses e substituí-la aos primeiros sinais de desgaste. Uma borracha em bom estado mantém o forno eficiente, protege o painel de controle e evita o risco de derretimento dos botões. O custo da peça é baixo comparado ao prejuízo de um painel eletrônico queimado.