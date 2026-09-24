Você assa um bolo e sente um cheiro de plástico queimado. Ao tocar no botão do forno, ele está mole e deformado. A borracha de vedação do forno rasgou com o calor excessivo. Sem a barreira que sela a porta, a fumaça quente escapa pela fresta e sobe diretamente sobre o painel de controle, derretendo os botões plásticos.

Por que a borracha de vedação rasga com o calor?

A vedação da porta do forno é feita de silicone ou fibra de vidro trançada, materiais que suportam temperaturas elevadas por anos. Mas eles não são eternos. O calor repetido dos ciclos de assar e a exposição a gorduras e líquidos acabam endurecendo o material.

O silicone perde a elasticidade e começa a rachar nos cantos inferiores, onde o calor se concentra e as assadeiras pesadas raspam a borracha. A fibra de vidro se desfia e perde a tensão, achatando-se contra a estrutura da porta. Quando a vedação está comprometida, a porta deixa de selar corretamente.

Uma deformação plástica por alta temperatura inesperada domina a cozinha em segredo. Veja por que esse comportamento virou tendência e o que o torna único.

O que acontece quando a vedação falha?

O ar superaquecido do interior do forno encontra o caminho de menor resistência e escapa pela borda superior da porta. Esse fluxo de calor sobe diretamente sobre o painel de controle, que fica logo acima do forno. Os botões de plástico e os componentes eletrônicos do painel não foram projetados para suportar essa temperatura constante.

Os três estágios do dano são:

Quais sinais mostram que a vedação precisa ser trocada?

O problema avisa antes de derreter os botões. Os sinais aparecem na aparência da borracha e no comportamento do forno. Reconhecê-los cedo evita a troca do painel de controle.

Os principais indícios de vedação comprometida são:

Boracha visivelmente rachada, ressecada ou desfiada.

Vedação achatada que não volta à forma ao ser pressionada.

Cheiro de queimado ou plástico quente perto do forno.

Botões do painel quentes ao toque durante o uso.

Assados irregulares, com partes cruas e partes queimadas.

Como trocar a borracha de vedação do forno?

Desligue o forno da tomada e deixe esfriar completamente antes de começar. A peça é presa por pequenos ganchos metálicos nos cantos da porta. Solte os ganchos com cuidado e remova a vedação antiga.

Limpe a canaleta onde a borracha se encaixa, removendo resíduos de gordura e sujeira. Certifique-se de que a superfície está seca. Posicione a vedação nova no sentido correto e encaixe os ganchos nos orifícios correspondentes. Verifique se a borracha ficou bem presa em todos os cantos e ao longo de toda a porta. Feche o forno e confirme se a porta sela sem folgas.

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Quando a troca da vedação não resolve?

Se após a troca o forno continuar vazando calor, o problema pode estar nas dobradiças ou na estrutura da porta. A tabela abaixo orienta a decisão:

Situação Sinal observado Ação recomendada Boracha ressecada Sem rasgos profundos Calor leve escapando Trocar a vedação Boracha rasgada Fresta visível na porta Botões quentes e assados irregulares Trocar a vedação imediatamente Dobradiças desalinhadas Porta não fecha uniforme Vazamento persiste após troca Avaliar dobradiças e estrutura

Por que a vedação é uma peça de segurança?

A vedação da porta do forno é a barreira que mantém o calor dentro da cavidade. A borracha de silicone é um material durável, mas sofre com o envelhecimento natural e o calor repetido.

A manutenção preventiva inclui inspecionar a vedação a cada seis meses e substituí-la aos primeiros sinais de desgaste. Uma borracha em bom estado mantém o forno eficiente, protege o painel de controle e evita o risco de derretimento dos botões. O custo da peça é baixo comparado ao prejuízo de um painel eletrônico queimado.