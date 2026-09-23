Você guarda o carregador na mochila com o cabo dobrado em ângulos apertados e, depois de alguns meses, ele para de funcionar. O cabo do carregador rompeu os fios internos bem na ponta do conector. A dobra forçada cria uma tensão que se concentra nesse ponto, e o cobre se quebra por dentro sem que a capa externa mostre qualquer sinal.

Por que a ponta do conector é o ponto mais frágil?

O cabo do carregador é formado por fios de cobre finos envoltos em camadas de isolamento e uma malha de blindagem. Na ponta do conector, a capa externa e a blindagem terminam, e os fios ficam concentrados em um espaço pequeno.

Quando você dobra o cabo nesse ponto, a curvatura força os fios de cobre contra a estrutura rígida do conector. O cobre é um metal dúctil, mas não suporta flexão repetida no mesmo local. Com o tempo, os filamentos se rompem um a um, e a resistência elétrica aumenta até o cabo parar de funcionar.

Uma resistência elétrica por ângulo fechado inesperada domina a rotina em segredo. Veja por que esse comportamento virou tendência e o que o torna único.

O que acontece quando os fios internos se rompem?

O carregador começa a falhar de forma intermitente. O celular carrega quando o cabo está em certa posição e para de carregar quando se move. Com o tempo, o cabo para de funcionar por completo, e o carregamento fica cada vez mais lento.

Os três estágios do dano são:

Quais sinais mostram que o cabo está rompido?

O problema avisa antes de o cabo parar de funcionar. Os sinais aparecem no comportamento da carga e no aspecto do cabo perto do conector. Reconhecê-los cedo evita o risco de curto-circuito.

Os principais indícios de cabo comprometido são:

Carga que funciona apenas em certa posição.

Necessidade de mexer no cabo para carregar.

Capa externa com dobras marcadas ou desgaste na ponta.

Aquecimento anormal no conector durante a carga.

Carregamento cada vez mais lento.

Como enrolar e guardar o cabo corretamente?

A técnica correta é o enrolamento em laço, conhecido como over-under. Em vez de dobrar o cabo em ângulos apertados, você forma laços amplos e alterna a direção de cada volta. Isso evita que o cabo se enrole sobre si mesmo e cria torções.

Outra opção é usar um organizador de cabo ou uma presilha de velcro larga. Enrole o cabo em círculos de pelo menos 10 cm de diâmetro e prenda com a presilha. Evite enrolar o cabo em volta do carregador ou do notebook, porque isso cria dobras apertadas na saída do conector.

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Quando o cabo precisa ser substituído?

Se o cabo já apresenta falhas de contato, a substituição é necessária. A tabela abaixo orienta a decisão:

Situação Sinal observado Ação recomendada Cabo com dobra marcada Ainda carrega Funciona em certa posição Substituir preventivamente Carga intermitente Falha frequente Precisa mexer no cabo Substituir imediatamente Cabo aquecendo Risco de curto-circuito Conector quente ao toque Parar de usar e trocar

Por que o cuidado com o cabo evita prejuízos?

O cabo do carregador é um componente barato, mas o dano que ele pode causar é caro. Um cabo com fios rompidos aquece, derrete o isolamento e pode danificar a porta de carga do celular ou do notebook.

A manutenção é simples: enrole o cabo em laços largos, use presilhas de velcro e evite dobrar a ponta do conector. Um cabo bem cuidado dura anos. Um cabo dobrado de forma errada rompe em meses e pode levar o aparelho junto.