Você guarda o carregador na mochila com o cabo dobrado em ângulos apertados e, depois de alguns meses, ele para de funcionar. O cabo do carregador rompeu os fios internos bem na ponta do conector. A dobra forçada cria uma tensão que se concentra nesse ponto, e o cobre se quebra por dentro sem que a capa externa mostre qualquer sinal.
Por que a ponta do conector é o ponto mais frágil?
O cabo do carregador é formado por fios de cobre finos envoltos em camadas de isolamento e uma malha de blindagem. Na ponta do conector, a capa externa e a blindagem terminam, e os fios ficam concentrados em um espaço pequeno.
Quando você dobra o cabo nesse ponto, a curvatura força os fios de cobre contra a estrutura rígida do conector. O cobre é um metal dúctil, mas não suporta flexão repetida no mesmo local. Com o tempo, os filamentos se rompem um a um, e a resistência elétrica aumenta até o cabo parar de funcionar.
O que acontece quando os fios internos se rompem?
O carregador começa a falhar de forma intermitente. O celular carrega quando o cabo está em certa posição e para de carregar quando se move. Com o tempo, o cabo para de funcionar por completo, e o carregamento fica cada vez mais lento.
Os três estágios do dano são:
Quais sinais mostram que o cabo está rompido?
O problema avisa antes de o cabo parar de funcionar. Os sinais aparecem no comportamento da carga e no aspecto do cabo perto do conector. Reconhecê-los cedo evita o risco de curto-circuito.
Os principais indícios de cabo comprometido são:
- Carga que funciona apenas em certa posição.
- Necessidade de mexer no cabo para carregar.
- Capa externa com dobras marcadas ou desgaste na ponta.
- Aquecimento anormal no conector durante a carga.
- Carregamento cada vez mais lento.
Como enrolar e guardar o cabo corretamente?
A técnica correta é o enrolamento em laço, conhecido como over-under. Em vez de dobrar o cabo em ângulos apertados, você forma laços amplos e alterna a direção de cada volta. Isso evita que o cabo se enrole sobre si mesmo e cria torções.
Outra opção é usar um organizador de cabo ou uma presilha de velcro larga. Enrole o cabo em círculos de pelo menos 10 cm de diâmetro e prenda com a presilha. Evite enrolar o cabo em volta do carregador ou do notebook, porque isso cria dobras apertadas na saída do conector.
Quando o cabo precisa ser substituído?
Se o cabo já apresenta falhas de contato, a substituição é necessária. A tabela abaixo orienta a decisão:
|Situação
|Sinal observado
|Ação recomendada
|Cabo com dobra marcada Ainda carrega
|Funciona em certa posição
|Substituir preventivamente
|Carga intermitente Falha frequente
|Precisa mexer no cabo
|Substituir imediatamente
|Cabo aquecendo Risco de curto-circuito
|Conector quente ao toque
|Parar de usar e trocar
Por que o cuidado com o cabo evita prejuízos?
O cabo do carregador é um componente barato, mas o dano que ele pode causar é caro. Um cabo com fios rompidos aquece, derrete o isolamento e pode danificar a porta de carga do celular ou do notebook.
A manutenção é simples: enrole o cabo em laços largos, use presilhas de velcro e evite dobrar a ponta do conector. Um cabo bem cuidado dura anos. Um cabo dobrado de forma errada rompe em meses e pode levar o aparelho junto.