A gaveta que antes deslizava sem esforço começa a raspar e a travar no meio do caminho. Você puxa com força e o movimento fica áspero. As corrediças telescópicas têm esferas de rolamento que garantem o deslize suave. Quando poeira e migalhas entram no mecanismo, essas esferas perdem o movimento livre e a gaveta passa a arrastar.

Por que a poeira entope as esferas de rolamento?

A corrediça telescópica é composta por trilhos que deslizam um dentro do outro, com esferas metálicas ou de polímero entre eles. Essas esferas reduzem o atrito e permitem que a gaveta abra e feche com um leve toque. O espaço entre os trilhos é pequeno e aberto.

Com o tempo, a poeira que circula no ambiente se deposita nos trilhos. Migalhas e resíduos de alimentos, em cozinhas, entram pelo caminho da gaveta. Essas partículas se misturam com a graxa original e formam uma pasta espessa que prende as esferas. O movimento fica pesado e a gaveta trava.

As corrediças telescópicas acumulam poeira e migalhas nas esferas e travam a gaveta. Limpar e lubrificar restaura o deslize original

O que acontece quando as esferas são obstruídas?

As esferas deixam de girar livremente e passam a arrastar. O esforço para abrir e fechar a gaveta aumenta, e o usuário tende a forçar o movimento. Esse esforço extra danifica as pistas dos trilhos e pode fazer as esferas caírem fora do encaixe.

Os três estágios do problema são:

Quais sinais mostram que a corrediça precisa de limpeza?

O problema avisa antes de travar por completo. A gaveta começa a fazer ruído, o movimento fica pesado e a peça não fecha até o fim com a mesma facilidade de antes.

Os principais indícios de corrediça suja são:

Gaveta que raspa ou range ao abrir e fechar.

Movimento pesado, que exige força para completar.

Gaveta que trava no meio do percurso.

Sujeira visível nos trilhos ou nas esferas.

Gaveta que não fecha completamente sem empurrar.

Como limpar e lubrificar as corrediças telescópicas?

O primeiro passo é remover a gaveta do móvel. Na maioria dos modelos, basta puxar até o batente e pressionar as travas laterais para soltar a peça. Com a gaveta fora, você tem acesso total aos trilhos.

Use um aspirador com bico estreito para remover a poeira solta. Depois, limpe os trilhos com um pano levemente umedecido em álcool isopropílico para dissolver a graxa velha e a sujeira grudada. Deixe secar por completo.

Para lubrificar, use graxa branca de lítio ou spray de silicone, nunca óleo de cozinha ou graxa comum. A graxa branca é indicada para mecanismos metálicos e não atrai poeira como os óleos. Aplique uma camada fina sobre as pistas e movimente a gaveta algumas vezes para distribuir.

As corrediças telescópicas acumulam poeira e migalhas nas esferas e travam a gaveta. Limpar e lubrificar restaura o deslize original

Quando a corrediça precisa ser substituída?

Se as pistas já estão riscadas ou as esferas caíram, a limpeza não resolve. A tabela abaixo orienta a decisão:

Situação Sinal observado Ação recomendada Poeira leve Movimento um pouco pesado Ruído ao deslizar Limpar e lubrificar Sujeira endurecida Graxa velha e migalhas Gaveta que trava no meio Limpeza profunda com álcool Pistas riscadas Esferas soltas ou faltando Gaveta não desliza Substituir a corrediça

Como evitar que a corrediça volte a travar?

A prevenção é simples. Evite guardar alimentos abertos nas gavetas que usam corrediças, porque migalhas e resíduos entram nos trilhos com facilidade. Limpe os trilhos com pano seco a cada três meses e reaplique a graxa branca uma vez por ano.

A corrediça foi projetada para durar milhares de ciclos. O rolamento de esferas é o que garante o deslize suave. Manter o mecanismo limpo e lubrificado é o cuidado que preserva o movimento original da gaveta e evita a troca prematura da peça.