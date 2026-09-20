A gaveta que antes deslizava sem esforço começa a raspar e a travar no meio do caminho. Você puxa com força e o movimento fica áspero. As corrediças telescópicas têm esferas de rolamento que garantem o deslize suave. Quando poeira e migalhas entram no mecanismo, essas esferas perdem o movimento livre e a gaveta passa a arrastar.
Por que a poeira entope as esferas de rolamento?
A corrediça telescópica é composta por trilhos que deslizam um dentro do outro, com esferas metálicas ou de polímero entre eles. Essas esferas reduzem o atrito e permitem que a gaveta abra e feche com um leve toque. O espaço entre os trilhos é pequeno e aberto.
Com o tempo, a poeira que circula no ambiente se deposita nos trilhos. Migalhas e resíduos de alimentos, em cozinhas, entram pelo caminho da gaveta. Essas partículas se misturam com a graxa original e formam uma pasta espessa que prende as esferas. O movimento fica pesado e a gaveta trava.
O que acontece quando as esferas são obstruídas?
As esferas deixam de girar livremente e passam a arrastar. O esforço para abrir e fechar a gaveta aumenta, e o usuário tende a forçar o movimento. Esse esforço extra danifica as pistas dos trilhos e pode fazer as esferas caírem fora do encaixe.
Os três estágios do problema são:
Quais sinais mostram que a corrediça precisa de limpeza?
O problema avisa antes de travar por completo. A gaveta começa a fazer ruído, o movimento fica pesado e a peça não fecha até o fim com a mesma facilidade de antes.
Os principais indícios de corrediça suja são:
- Gaveta que raspa ou range ao abrir e fechar.
- Movimento pesado, que exige força para completar.
- Gaveta que trava no meio do percurso.
- Sujeira visível nos trilhos ou nas esferas.
- Gaveta que não fecha completamente sem empurrar.
Como limpar e lubrificar as corrediças telescópicas?
O primeiro passo é remover a gaveta do móvel. Na maioria dos modelos, basta puxar até o batente e pressionar as travas laterais para soltar a peça. Com a gaveta fora, você tem acesso total aos trilhos.
Use um aspirador com bico estreito para remover a poeira solta. Depois, limpe os trilhos com um pano levemente umedecido em álcool isopropílico para dissolver a graxa velha e a sujeira grudada. Deixe secar por completo.
Para lubrificar, use graxa branca de lítio ou spray de silicone, nunca óleo de cozinha ou graxa comum. A graxa branca é indicada para mecanismos metálicos e não atrai poeira como os óleos. Aplique uma camada fina sobre as pistas e movimente a gaveta algumas vezes para distribuir.
Quando a corrediça precisa ser substituída?
Se as pistas já estão riscadas ou as esferas caíram, a limpeza não resolve. A tabela abaixo orienta a decisão:
|Situação
|Sinal observado
|Ação recomendada
|Poeira leve Movimento um pouco pesado
|Ruído ao deslizar
|Limpar e lubrificar
|Sujeira endurecida Graxa velha e migalhas
|Gaveta que trava no meio
|Limpeza profunda com álcool
|Pistas riscadas Esferas soltas ou faltando
|Gaveta não desliza
|Substituir a corrediça
Como evitar que a corrediça volte a travar?
A prevenção é simples. Evite guardar alimentos abertos nas gavetas que usam corrediças, porque migalhas e resíduos entram nos trilhos com facilidade. Limpe os trilhos com pano seco a cada três meses e reaplique a graxa branca uma vez por ano.
A corrediça foi projetada para durar milhares de ciclos. O rolamento de esferas é o que garante o deslize suave. Manter o mecanismo limpo e lubrificado é o cuidado que preserva o movimento original da gaveta e evita a troca prematura da peça.