O quadro de distribuição é o coração da instalação elétrica. Chuveiros e fornos elétricos puxam correntes altas e exigem conexões perfeitas. Quando o disjuntor do chuveiro ou do forno tem bornes frouxos, a resistência de contato aumenta, a temperatura sobe e os fios começam a derreter por dentro do quadro. Conferir o aperto das conexões é a medida mais simples para evitar esse risco.
Por que as conexões frouxas geram calor?
O contato entre o fio e o borne do disjuntor precisa ser firme e íntimo. Quando o parafuso não está bem apertado, a área de contato efetiva diminui. A corrente elétrica encontra resistência maior nesse ponto e a energia se dissipa na forma de calor.
Esse calor aquece o metal do borne e o isolamento do fio. Com o tempo, o isolamento derrete, o cobre oxida e a resistência aumenta ainda mais. O ciclo é conhecido como fuga térmica: o aumento da resistência eleva a temperatura, que acelera o dano, que por sua vez aumenta a resistência.
O que acontece com os fios quando a conexão falha?
O calor gerado na conexão se propaga para o fio. O isolamento de PVC começa a mudar de cor por volta de 200 °C e se transforma em fumaça por volta de 300 °C. Nesse ponto, o dano já ocorreu e o risco de incêndio é real.
Os três estágios do derretimento são:
Quais sinais mostram que a conexão está superaquecendo?
O problema avisa antes de derreter os fios. O cheiro de plástico queimado perto do quadro, o disjuntor que desarma sem motivo e a temperatura elevada no painel são os primeiros indícios.
Os principais alertas de conexão comprometida são:
- Cheiro de queimado vindo do quadro de distribuição.
- Disjuntor do chuveiro ou forno que desarma com frequência.
- Bornes ou fios quentes ao toque.
- Marcas escuras ou isolamento derretido perto das conexões.
- Ruído de estalo ou zumbido no painel.
Como fazer o reaperto das conexões com segurança?
O reaperto deve ser feito com o circuito desenergizado. Desligue o disjuntor geral do quadro antes de qualquer intervenção. Use uma chave ou destornilhador adequado ao tamanho do parafuso do borne.
Aperte com firmeza, sem forçar além do limite. O torque correto depende do diâmetro do parafuso e é normalizado. Sem torquímetro, use a chave de maior tamanho que encaixe na fenda e aplique pressão firme, sem exagerar. Após apertar, puxe levemente o fio para confirmar que ele não se solta.
Quando o problema exige um eletricista?
Se o dano já está instalado ou o quadro apresenta aquecimento generalizado, a intervenção caseira não é suficiente. A tabela abaixo orienta a decisão:
|Situação
|Sinal observado
|Ação recomendada
|Conexão levemente frouxa Sem dano visível
|Bornes sem marcas de calor
|Reapertar com o circuito desligado
|Isolamento já derretido Fio com marcas escuras
|Cheiro de queimado
|Substituir o trecho do fio
|Disjuntor danificado Bornes carbonizados
|Desarme frequente
|Chamar eletricista
Por que o dimensionamento também importa?
Além do aperto, o disjuntor precisa ser compatível com a corrente do circuito. Um chuveiro de 5.500 W em 127 V exige disjuntor de 45 A, mas muitas instalações usam 40 A, o que causa aquecimento excessivo e derretimento dos cabos.
O disjuntor existe para proteger o fio. Se a corrente do aparelho ultrapassa a capacidade do disjuntor ou o fio é subdimensionado, a proteção falha. O chuveiro elétrico e o forno são cargas de alta potência que exigem circuito exclusivo e dimensionamento correto. Conferir o aperto dos bornes e verificar a compatibilidade entre disjuntor, fio e aparelho é o que mantém a instalação segura e evita o derretimento dentro do quadro.