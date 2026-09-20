Você passa a mão na borda da cuba e sente que o silicone está firme. Dias depois, o fundo do gabinete está úmido e a madeira começa a inchar. O silicone da cuba pode parecer intacto na superfície e estar solto por baixo. A água escorre pela fresta escondida, penetra no MDF e estufa o móvel por dentro, sem que ninguém perceba até o dano estar avançado.

Por que o silicone descola na parte de baixo?

A vedação da cuba é feita em toda a volta do encontro entre a borda da peça e a bancada. A parte superior do filete de silicone está exposta e parece íntegra, mas a aderência embaixo depende de uma aplicação feita sobre superfície limpa, seca e livre de gordura.

Quando a cuba é assentada com massa úmida, poeira ou resíduo de sabão na borda, a cola adere à sujeira em vez do material. A parte inferior do cordão de silicone se solta primeiro. O vazamento começa discreto e vai aumentando a cada uso da pia.

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O que a água faz com o gabinete de MDF?

O MDF é um painel de fibras de madeira prensadas com resina. Ele absorve água pelas bordas não seladas e incha de forma irreversível. Quando a umidade penetra por baixo da cuba, o fundo do gabinete é o primeiro a sofrer.

Os três estágios do dano são:

Quais sinais mostram que o silicone da cuba está solto?

O problema avisa antes de o gabinete estufar. A água que fica parada na borda, o amolecimento do filete e o aparecimento de manchas escuras são os primeiros indícios.

Os principais sinais de vedação comprometida são:

Água acumulada na junção entre a cuba e a bancada.

Silicone que cede ao pressionar com o dedo.

Bordas escuras ou com pontos de mofo no filete.

Umidade no fundo do gabinete após o uso da pia.

Cheiro de mofo vindo de dentro do armário.

Como refazer a vedação da cuba corretamente?

A correção exige remover completamente o silicone antigo. Use uma espátula de plástico ou uma lâmina própria, tomando cuidado para não riscar a bancada nem a cuba. Remova todo o resíduo, inclusive a parte que ficou embaixo da borda.

Limpe a superfície com álcool isopropílico para eliminar gordura e sabão. A cuba precisa estar bem assentada e firme antes da aplicação. Aplique o silicone em movimento contínuo, pressionando contra as duas superfícies, e alise com uma espátula de silicone ou o dedo umedecido. Deixe curar por 24 horas sem contato com água.

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Quando o dano no gabinete já é irreversível?

Se o MDF já estufou, a recuperação raramente compensa. A tabela abaixo orienta a decisão:

Situação Sinal observado Ação recomendada Silicone solto, MDF intacto Vazamento recente Umidade leve no fundo Remover, secar e refazer a vedação MDF levemente inchado Bordas amolecidas Inchaço em pontos isolados Secar e avaliar substituição MDF estufado e esfarelando Dano estrutural Painel deformado e mofo Trocar o fundo do gabinete

Como evitar que o silicone da cuba volte a descolar?

A prevenção começa pela aplicação correta. A superfície precisa estar limpa, seca e livre de gordura. Nunca aplique silicone sobre massa úmida ou sobre resíduo do produto antigo. Use silicone de qualidade, próprio para áreas úmidas e com proteção antifúngica.

O cuba e a bancada se movem com a variação de temperatura e o peso da louça. A silicone precisa de flexibilidade para acompanhar esse movimento sem trincar. Inspecionar a vedação a cada seis meses e refazer o filete ao primeiro sinal de descolamento é o cuidado que protege o MDF e evita o vazamento silencioso que destrói o gabinete por dentro.