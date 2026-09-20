Você planta a semente, rega com cuidado e espera. Duas semanas depois, nada nasce. Ao cavar, encontra a semente mole e escurecida. As sementes plantadas fundo demais gastam toda a reserva de energia do broto tentando alcançar a superfície. Quando o esforço ultrapassa o que a semente pode oferecer, o tecido apodrece antes que a primeira folha apareça.

Por que a profundidade define a germinação?

A semente carrega uma reserva de energia limitada. Essa reserva sustenta o broto até que ele alcance a luz e comece a fotossintetizar. A distância até a superfície determina quanto dessa energia será consumida apenas para o deslocamento.

Quando a semente é enterrada fundo demais, o broto gasta tudo o que tem antes de chegar à luz. Sem energia para formar folhas, ele morre. O ambiente escuro e úmido do fundo do vaso também favorece fungos que atacam a semente enfraquecida. A Embrapa recomenda respeitar a profundidade indicada para cada espécie justamente para evitar esse desperdício.

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O que acontece com a semente enterrada fundo demais?

O processo tem três estágios. Primeiro, a semente germina e emite a radícula, a raiz inicial, que cresce para baixo. Depois, o broto começa a subir em direção à superfície, consumindo reservas. Por fim, se não alcança a luz a tempo, o tecido se esgota e apodrece.

Os três fatores que agravam o problema são:

Quais sinais mostram que a semente foi plantada fundo demais?

O sinal mais claro é a ausência de broto no prazo esperado para a espécie. Ao cavar com cuidado, você encontra a semente intacta ou mole, sem sinal de crescimento acima do solo.

Os principais indícios de profundidade excessiva são:

Nenhuma plântula após o prazo de germinação da espécie.

Semente encontrada mole ou escurecida ao cavar.

Broto branco e fino que não chegou à superfície.

Semente que germinou, mas o broto parou no meio do caminho.

Terra que racha, mas nenhuma folha aparece.

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Qual é a profundidade correta para cada tipo de semente?

A regra prática é enterrar a semente a uma profundidade equivalente a duas ou três vezes o seu diâmetro. Sementes grandes suportam camadas mais espessas. Sementes pequenas precisam de contato com a luz ou de uma camada fina de terra.

A tabela abaixo resume as profundidades recomendadas:

Tipo de semente Profundidade Observação Sementes grandes Feijão, abóbora, girassol 2 a 3 cm Suportam camada maior Sementes médias Tomate, pimentão, cenoura 0,5 a 1 cm Camada fina de terra Sementes pequenas Alface, manjericão, ervas Superfície, sem cobrir Precisam de luz para germinar

Como corrigir o plantio fundo demais?

Se a semente ainda está intacta, é possível salvá-la. Retire-a com cuidado, usando uma colher ou os dedos, e replante na profundidade correta. Sementes que já apodreceram não têm recuperação.

Para o futuro, use um palito ou lápis como medidor. Faça um furo na profundidade indicada, coloque a semente e cubra com terra peneirada. Pressione levemente para garantir contato com o substrato, sem compactar demais. Regue com cuidado para não desenterrar a semente.

Por que a profundidade certa faz toda a diferença?

A semente é um pacote de vida com reservas contadas. A germinação depende de temperatura, umidade e oxigênio, mas também da distância até a luz. Enterrar fundo demais quebra esse equilíbrio.

Respeitar a profundidade recomendada para cada espécie é o cuidado mais simples e mais determinante para o sucesso do plantio. A semente certa na profundidade certa germina forte e rápido. A semente enterrada fundo demais gasta o que tem e apodrece sem nunca ver o sol.