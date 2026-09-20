O tubo que conecta o fogão ao ponto de gás parece firme, sem rachaduras ou sinais de desgaste. Mesmo assim, ele pode estar vencido. O tubo flexível de alumínio tem prazo de validade impresso no próprio corpo, geralmente de cinco anos a partir da fabricação. Depois desse período, o material perde resistência e o risco de vazamento cresce sem aviso.

Por que o tubo flexível de alumínio vence?

O alumínio é um metal leve e flexível, mas não é eterno. Com o tempo, ele sofre fadiga mecânica causada pelas pequenas vibrações do fogão e pelas variações de temperatura. O material também pode sofrer corrosão interna, especialmente em contato com impurezas do gás.

As trincas por fadiga são o principal risco. Elas começam microscópicas e evoluem até abrir uma passagem para o gás. Uma dobra forçada além do limite do tubo acelera esse processo e pode causar uma rachadura quase invisível.

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Quais sinais mostram que o tubo precisa de troca?

O vencimento é o sinal mais claro, mas não é o único. O tubo pode apresentar danos visíveis antes do prazo, e esses sinais exigem substituição imediata.

Os principais indícios de tubo comprometido são:

Como verificar o prazo de validade do tubo?

A informação está gravada no próprio tubo, geralmente em relevo ou impressa ao longo do comprimento. Procure a inscrição VÁL seguida de quatro dígitos, que indicam o ano de vencimento.

Se o tubo estiver instalado atrás do fogão, puxe o aparelho com cuidado para longe da parede e inspecione a peça inteira. A validade é de cinco anos a partir da data de fabricação, e o consumidor é responsável por verificar e providenciar a troca.

Como trocar o tubo com segurança?

A troca é simples, mas exige cuidado. Desligue o registro de gás antes de começar. Remova o tubo antigo soltando as conexões com uma chave adequada. Não force as roscas.

Posicione o tubo novo sem torções e sem dobras apertadas. Conecte as extremidades e aperte com firmeza, sem exagero. Depois de reconectar, faça o teste de vazamento: misture água com detergente e passe a espuma sobre as conexões. Abra o registro e observe. Se surgirem bolhas, há vazamento e a conexão precisa ser reapertada ou refeita.

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Quando o tubo precisa ser substituído antes do prazo?

O prazo de cinco anos é o limite máximo, mas o tubo pode falhar antes. A tabela abaixo orienta a decisão:

Situação Sinal observado Ação recomendada Dentro do prazo Menos de cinco anos Sem danos visíveis Manter e inspecionar a cada ano Prazo vencido Mais de cinco anos Validade impressa ultrapassada Trocar imediatamente Dano visível Trinca, amassado ou torção Deformação no tubo Trocar antes do prazo

Por que a troca periódica é indispensável para a segurança?

O GLP é inflamável e, quando acumulado em ambiente fechado, qualquer faísca pode causar explosão. Vazamentos por tubos vencidos estão entre as principais causas de acidentes domésticos com gás.

A Defesa Civil recomenda a troca do tubo e da válvula reguladora a cada cinco anos. O tubo flexível é uma peça barata que protege um risco enorme. Verificar a validade impressa e substituir a peça no prazo é o cuidado mais simples e mais eficaz para evitar vazamentos perigosos.