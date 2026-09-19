Você passa a camisa branca e, quando vê, apareceu uma mancha amarelada no meio do tecido. A causa pode estar dentro do ferro. O reservatório do ferro de passar acumula minerais da água ao longo do tempo. Esses resíduos entopem os furos da base e saem junto com o vapor, depositando manchas nas roupas claras.

Por que o reservatório acumula resíduos minerais?

A água encanada contém cálcio, magnésio e outros minerais dissolvidos. Quando essa água é aquecida dentro do ferro, os minerais se separam e formam uma crosta branca e dura, o calcário. Com o tempo, essa crosta se acumula no reservatório, nos canais internos e nos furos da base.

O problema é mais comum em regiões onde a água é classificada como dura, ou seja, com alta concentração de minerais. A Philips recomenda o uso de água destilada ou desmineralizada no reservatório justamente para evitar o acúmulo de calcário e prolongar a vida útil do aparelho.

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O que acontece quando os minerais se acumulam?

O calcário reduz a passagem do vapor e força o sistema de aquecimento. Quando o ferro é acionado, partículas da crosta se desprendem e saem pelos furos da base junto com o vapor. Em roupas escuras, as manchas são discretas. Em tecidos brancos, aparecem como pontos amarelados ou marrons.

Os três problemas causados pelo acúmulo de minerais são:

Quais sinais mostram que o reservatório precisa de limpeza?

O ferro avisa antes de manchar as roupas. O vapor fica irregular, saem partículas brancas junto com a fumaça e a base acumula uma crosta visível. Reconhecer os sinais cedo evita a surpresa desagradável na hora de passar.

Os principais indícios de minerais acumulados são:

Partículas brancas ou marrons saindo pelos furos da base.

Vapor fraco, irregular ou com ruído de chiado.

Crosta esbranquiçada na base do ferro.

Manchas amareladas em roupas brancas após a passagem.

Necessidade de passar várias vezes sobre o mesmo ponto.

Como limpar o reservatório com água e vinagre?

A limpeza é simples e não exige produtos caros. O vinagre branco é ácido e dissolve o calcário sem agredir o interior do aparelho. Misture uma parte de vinagre para uma parte de água e preencha o reservatório até a metade.

Ligue o ferro na tomada, deixe aquecer em pé por alguns minutos e pressione o botão de vapor sobre uma pia ou bacia. O vapor vai arrastar os resíduos dissolvidos. Repita o processo até a água sair limpa. Esvazie o restante, encha com água limpa e enxágue o sistema. Segundo a Tefal, a função autolimpeza de alguns modelos também ajuda a remover os depósitos minerais.

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Quando a limpeza com vinagre não é suficiente?

Se a crosta já está espessa ou o ferro apresenta perda de vapor constante, a limpeza caseira pode não resolver. A tabela abaixo orienta a decisão:

Situação Sinal observado Ação recomendada Calcário leve Vapor irregular Partículas ocasionais Limpeza com vinagre resolve Crosta moderada Vapor fraco e chiado Manchas frequentes Repetir a limpeza e usar autolimpeza Obstrução avançada Vapor quase nulo Base entupida e crosta espessa Assistência técnica ou troca

Como evitar que os minerais se acumulem de novo?

A prevenção começa pela água. Use água destilada ou desmineralizada no reservatório. Ela não contém os minerais que formam o calcário e é a recomendação da maioria dos fabricantes. A Mondial reforça que a limpeza periódica e o uso de água adequada prolongam a vida útil do ferro.

Se não encontrar água destilada, a água filtrada reduz parte do problema, mas não elimina todos os minerais. O ferro de passar é um aparelho simples, mas depende de cuidados básicos para não manchar as roupas. A calcário que se forma dentro do reservatório é o mesmo que endurece a água da torneira. Trocar a fonte de água e limpar o sistema a cada duas semanas é o que mantém o vapor limpo e as roupas brancas livres de manchas.