Você passa a camisa branca e, quando vê, apareceu uma mancha amarelada no meio do tecido. A causa pode estar dentro do ferro. O reservatório do ferro de passar acumula minerais da água ao longo do tempo. Esses resíduos entopem os furos da base e saem junto com o vapor, depositando manchas nas roupas claras.
Por que o reservatório acumula resíduos minerais?
A água encanada contém cálcio, magnésio e outros minerais dissolvidos. Quando essa água é aquecida dentro do ferro, os minerais se separam e formam uma crosta branca e dura, o calcário. Com o tempo, essa crosta se acumula no reservatório, nos canais internos e nos furos da base.
O problema é mais comum em regiões onde a água é classificada como dura, ou seja, com alta concentração de minerais. A Philips recomenda o uso de água destilada ou desmineralizada no reservatório justamente para evitar o acúmulo de calcário e prolongar a vida útil do aparelho.
O que acontece quando os minerais se acumulam?
O calcário reduz a passagem do vapor e força o sistema de aquecimento. Quando o ferro é acionado, partículas da crosta se desprendem e saem pelos furos da base junto com o vapor. Em roupas escuras, as manchas são discretas. Em tecidos brancos, aparecem como pontos amarelados ou marrons.
Os três problemas causados pelo acúmulo de minerais são:
Quais sinais mostram que o reservatório precisa de limpeza?
O ferro avisa antes de manchar as roupas. O vapor fica irregular, saem partículas brancas junto com a fumaça e a base acumula uma crosta visível. Reconhecer os sinais cedo evita a surpresa desagradável na hora de passar.
Os principais indícios de minerais acumulados são:
- Partículas brancas ou marrons saindo pelos furos da base.
- Vapor fraco, irregular ou com ruído de chiado.
- Crosta esbranquiçada na base do ferro.
- Manchas amareladas em roupas brancas após a passagem.
- Necessidade de passar várias vezes sobre o mesmo ponto.
Como limpar o reservatório com água e vinagre?
A limpeza é simples e não exige produtos caros. O vinagre branco é ácido e dissolve o calcário sem agredir o interior do aparelho. Misture uma parte de vinagre para uma parte de água e preencha o reservatório até a metade.
Ligue o ferro na tomada, deixe aquecer em pé por alguns minutos e pressione o botão de vapor sobre uma pia ou bacia. O vapor vai arrastar os resíduos dissolvidos. Repita o processo até a água sair limpa. Esvazie o restante, encha com água limpa e enxágue o sistema. Segundo a Tefal, a função autolimpeza de alguns modelos também ajuda a remover os depósitos minerais.
Quando a limpeza com vinagre não é suficiente?
Se a crosta já está espessa ou o ferro apresenta perda de vapor constante, a limpeza caseira pode não resolver. A tabela abaixo orienta a decisão:
|Situação
|Sinal observado
|Ação recomendada
|Calcário leve Vapor irregular
|Partículas ocasionais
|Limpeza com vinagre resolve
|Crosta moderada Vapor fraco e chiado
|Manchas frequentes
|Repetir a limpeza e usar autolimpeza
|Obstrução avançada Vapor quase nulo
|Base entupida e crosta espessa
|Assistência técnica ou troca
Como evitar que os minerais se acumulem de novo?
A prevenção começa pela água. Use água destilada ou desmineralizada no reservatório. Ela não contém os minerais que formam o calcário e é a recomendação da maioria dos fabricantes. A Mondial reforça que a limpeza periódica e o uso de água adequada prolongam a vida útil do ferro.
Se não encontrar água destilada, a água filtrada reduz parte do problema, mas não elimina todos os minerais. O ferro de passar é um aparelho simples, mas depende de cuidados básicos para não manchar as roupas. A calcário que se forma dentro do reservatório é o mesmo que endurece a água da torneira. Trocar a fonte de água e limpar o sistema a cada duas semanas é o que mantém o vapor limpo e as roupas brancas livres de manchas.