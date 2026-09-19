O ralo linear parece limpo. A grelha superior está livre, sem fios visíveis. Mesmo assim, a água começa a acumular no chão do box durante o banho e acaba escapando para fora. O ralo linear de box tem uma calha interna comprida que retém cabelos e resíduos de sabão longe dos olhos. Quando essa sujeira forma uma barreira, o escoamento trava e a água transborda.

Por que o ralo linear acumula sujeira invisível?

O ralo linear foi projetado para escoar grandes volumes de água em uma área ampla. A água entra pela grelha e percorre uma calha horizontal antes de descer pelo tubo de saída. Nesse caminho, a velocidade da água diminui, e os resíduos sólidos se depositam no fundo da calha.

O cabelo é o principal culpado. Ele se enrola nas paredes internas e forma uma rede que captura sabão, gordura e células mortas. Essa massa cresce a cada banho, sempre fora do alcance da limpeza superficial. A calha interna funciona como uma armadilha silenciosa.

Uma tendência inesperada domina o banheiro em segredo. Veja por que esse comportamento virou tendência e o que o torna único.

O que acontece quando a calha entope?

A barreira reduz o diâmetro de passagem da água. No início, o escoamento fica mais lento. Depois, a água começa a acumular sobre a grelha e se espalha pelo piso do box. Por fim, ela vaza para fora da área delimitada.

Os três estágios do problema são:

Quais sinais mostram que a calha interna está entupida?

O problema se instala aos poucos, longe da vista. Os sintomas aparecem quando a barreira já está formada. Reconhecê-los cedo evita o transbordamento e a limpeza mais trabalhosa.

Os principais indícios de entupimento na calha são:

Água que acumula sobre a grelha durante o banho.

Escoamento visivelmente mais lento que o normal.

Odor de mofo ou esgoto vindo do ralo.

Manchas escuras visíveis ao remover a grelha.

Água que escapa para fora do box antes do fim do banho.

Como limpar a calha interna do ralo linear?

A limpeza exige remover a grelha superior. Na maioria dos modelos, ela sai por encaixe ou parafusos simples. Com a grelha fora, use luvas e retire manualmente o cabelo acumulado no fundo da calha.

Depois da remoção manual, use uma escova estreita ou um passa-fio para soltar o resíduo grudado nas paredes internas. Água quente com detergente ajuda a dissolver a gordura de sabão. Para manchas de mofo, uma solução de vinagre branco aplicada por alguns minutos resolve sem agredir o material.

Uma tendência inesperada domina o banheiro em segredo. Veja por que esse comportamento virou tendência e o que o torna único.

Quando o problema exige intervenção mais profunda?

Se a limpeza da calha não resolve, o bloqueio pode estar no tubo de saída. A tabela abaixo orienta a decisão:

Situação Sinal observado Ação recomendada Sujeira leve na calha Cabelo acumulado no fundo Escoamento um pouco lento Limpeza manual com a grelha removida Barreira formada Massa de cabelo e sabão Água acumula sobre a grelha Remover resíduo e passar água quente Tubo de saída entupido Bloqueio além da calha Transbordamento mesmo com calha limpa Chamar profissional para desobstrução

Como evitar que o ralo linear entupa de novo?

A prevenção é simples. Instale uma telinha ou ralo filtrante sobre a grelha para reter o cabelo antes que ele entre na calha. Limpe o filtro após cada banho e faça uma limpeza profunda da calha a cada dois meses.

O ralo linear é eficiente quando recebe manutenção. A gordura de sabão que se acumula nas paredes internas é o que transforma cabelo solto em barreira sólida. Impedir que o resíduo chegue à calha é mais fácil do que removê-lo depois. Alguns minutos por mês evitam o transbordamento que molha o banheiro inteiro.