Uma emenda de fio na área de serviço ou perto da caixa d’água parece resolvida com algumas voltas de fita isolante. Meses depois, a fita está solta, o cobre aparece e o risco de curto-circuito aumenta. A fita isolante em local úmido perde aderência porque a cola não resiste à umidade constante. Substituir o remendo por conectores de pressão Wago garante uma união muito mais segura e durável.
Por que a fita isolante solta em locais úmidos?
A fita isolante comum é feita de PVC com uma camada de adesivo. A umidade penetra entre a fita e o fio, comprometendo a cola. O calor também acelera o processo: em ambientes como lavanderias e áreas externas, a combinação de água e temperatura faz a fita perder a aderência em poucas semanas.
A fita serve para isolar eletricamente partes condutoras, mas não deve substituir conectores, emendas soldadas ou dispositivos próprios para instalações permanentes. Em locais úmidos, a recomendação é nunca usar fita isolante comum.
Quais riscos a fita solta representa para a instalação?
Quando a fita se descola, o cobre fica exposto. Se dois condutores se tocam, acontece um curto-circuito. Se a emenda aquece por mau contato, o risco é de incêndio. Esse tipo de remendo é extremamente perigoso, porque pode gerar superaquecimento, curtos-circuitos e até incêndios.
Os três riscos principais da fita solta em local úmido são:
Quais sinais mostram que a emenda com fita está comprometida?
O problema se anuncia antes de causar um acidente. A fita começa a soltar nas pontas, o adesivo perde a pegajosidade e a superfície fica escorregadia. O fio exposto aparece por baixo das voltas.
Os principais indícios de fita comprometida são:
- Fita que se solta nas extremidades ou desenrola sozinha.
- Adesivo sem pegajosidade, com aspecto seco ou amarelado.
- Cobre visível por entre as voltas da fita.
- Cheiro de queimado perto da emenda.
- Disjuntor que desarma sem motivo aparente.
Como os conectores de pressão Wago resolvem o problema?
Os conectores Wago usam uma tecnologia de mola chamada CAGE CLAMP, que prende o condutor por pressão mecânica constante. A união é à prova de vibração e não solta com umidade, calor ou variação de temperatura. O corpo transparente permite conferir visualmente se o fio está bem encaixado.
A instalação é simples: levante a alavanca, insira o fio desencapado no comprimento indicado, e feche a alavanca. O contato é firme e a conexão é classificada como livre de manutenção em ambientes adequados.
Quando o conector Wago é a escolha certa?
O Wago 221 é indicado para todos os tipos de condutores, com corrente de até 32 A na versão de 4 mm² e 41 A na de 6 mm². A tabela abaixo resume as situações:
|Situação
|Fita isolante
|Conector Wago
|Local seco e temporário Emergência rápida
|Funciona por pouco tempo
|Solução definitiva
|Área úmida Lavanderia, garagem, externa
|Solta em semanas
|Seguro e durável
|Carga alta Chuveiro, ar-condicionado
|Risco de superaquecimento
|Suporta até 41 A
Como substituir a fita pelo conector Wago na prática?
Desligue o disjuntor do circuito antes de qualquer intervenção. Corte a fita antiga e limpe o fio até o cobre brilhar. Desencape o condutor no comprimento indicado na lateral do conector, geralmente entre 12 e 14 mm. Levante a alavanca, insira o fio até o fim e feche a alavanca até ouvir o encaixe. Repita para cada condutor e confirme pelo corpo transparente se todos estão bem presos.
A fita isolante continua útil para proteção complementar em conexões já seguras, mas não substitui um conector. O conector de pressão foi projetado para unir condutores de forma permanente e resistente à umidade. Em áreas molhadas, a diferença entre os dois é o que separa uma instalação segura de um risco constante.