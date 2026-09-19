A chave começa a exigir mais força para girar. Você insiste, e o mecanismo range, emperra e prende. O sistema de tranca da fechadura de embutir resseca com o tempo, e a falta de lubrificação acelera o desgaste dos pinos e molas internos. O grafite em pó na fechadura resolve o atrito sem manchar a madeira ou a chave, ao contrário dos óleos comuns.

Por que a fechadura de embutir resseca com o tempo?

Dentro do cilindro, pinos metálicos e molas trabalham em contato constante. Cada giro da chave gera atrito, e a poeira que entra pelo buraco da fechadura se acumula nesse mecanismo. Sem lubrificação, o movimento fica pesado e o metal se desgasta mais rápido.

Em portas internas, o problema é agravado pela falta de manutenção. A fechadura só recebe atenção quando trava por completo, e nesse ponto o dano interno já pode ser irreversível. O mecanismo de tranca depende de deslizamento suave para funcionar, e é isso que a lubrificação garante.

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Por que óleos comuns são contraindicados para fechaduras?

Aplicar óleo de cozinha ou lubrificante líquido parece aliviar na hora, mas cria um problema maior. Óleos são pegajosos e funcionam como ímã para poeira e detritos que circulam no ar. Com o tempo, essa mistura forma uma pasta espessa dentro do cilindro .

Os três danos causados por óleos na fechadura são:

Como o grafite em pó resolve o atrito sem manchar?

O grafite é um mineral composto por camadas de átomos de carbono que deslizam facilmente umas sobre as outras. Essa estrutura o torna um lubrificante seco: ele reduz o atrito entre os pinos metálicos sem deixar resíduo úmido para capturar poeira .

Diferente do óleo, o grafite não mancha a madeira nem a chave. Ele forma uma película microscópica que é imune à evaporação e não reage quimicamente com o metal. A aplicação é simples: insira o bico dosador no buraco da fechadura, aplique leves pressões e gire a chave algumas vezes para distribuir o pó .

Quais sinais mostram que a fechadura precisa de lubrificação?

O problema avisa antes de travar por completo. A chave passa a exigir mais força, o giro fica áspero e a fechadura range. Ignorar esses sinais leva ao travamento definitivo.

Os principais indícios de fechadura ressecada são:

Chave que exige força excessiva para girar.

Giro áspero ou com resistência em certos pontos.

Ruído de raspagem ou estalo ao acionar o trinco .

Chave que prende no cilindro e demora a sair.

Necessidade de girar a chave mais de uma vez para travar.

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Quando o grafite não resolve mais?

Se a lubrificação não devolve o movimento suave, o desgaste interno já pode ser avançado. A tabela abaixo orienta a decisão:

Situação Sinal observado Ação recomendada Atrito leve Chave gira com leve resistência Giro áspero, sem travamento Aplicar grafite em pó Resistência moderada Necessário forçar a chave Ruído de raspagem Limpar e lubrificar com grafite Travamento Chave não completa o giro Mecanismo preso ou chave entortada Chamar chaveiro

Por que o grafite é a escolha certa para fechaduras internas?

A grafita é um lubrificante sólido que não evapora, não oxida e não atrai sujeira. Sua estrutura em camadas permite que as superfícies metálicas deslizem sem desgaste, e o pó não deixa resíduo pegajoso.

Em portas internas de madeira, o grafite é especialmente indicado porque não mancha o acabamento nem a chave. O carbono que compõe o grafite é inerte e seguro para o mecanismo. Uma aplicação bem feita dura meses, e a fechadura volta a girar suavemente sem o risco de criar a pasta que condena o sistema.