A porta do armário começa a bater torta, deixa uma fresta ou não fecha no encaixe. O instinto é pensar que o móvel estragou. Na maioria das vezes, o problema está em três pequenos parafusos de ajuste das dobradiças que ninguém sabe para que servem. Mexer no parafuso errado deixa a porta ainda mais torta e dá a impressão de que o armário precisa ser trocado.
Por que a porta do armário desalinha com o tempo?
As dobradiças modernas, conhecidas como articuladas ou de copo, foram projetadas com margem de ajuste para corrigir desvios milimétricos. Um erro de apenas dois ou três milímetros na instalação inicial, invisível a olho nu, é o ponto de partida para o desalinhamento que aparece meses depois.
Cada abertura e fechamento puxa levemente os parafusos da dobradiça. A madeira ao redor do encaixe também trabalha com a variação de temperatura e umidade da cozinha. O desalinhamento é um vazamento lento, que se acumula até ficar evidente.
Quais são os três parafusos de ajuste e o que cada um faz?
A dobradiça de armário tem três pontos de regulação. Cada um controla um eixo de movimento diferente. Saber qual usar é o que separa o ajuste simples do conserto que piora o problema.
Os três parafusos e suas funções são:
Quais sinais mostram qual parafuso precisa ser ajustado?
O diagnóstico vem da observação do problema. Cada desvio tem um sintoma específico e um parafuso correspondente. Tentar resolver tudo de uma vez é o erro que deixa a porta torta.
Os principais sintomas e suas causas são:
- Porta mais alta ou mais baixa que as vizinhas: ajuste vertical.
- Fresta desigual entre portas ou porta raspando na estrutura: ajuste lateral.
- Porta que não fecha ou fica saliente demais: ajuste de profundidade.
- Porta caída que abre sozinha: parafusos de fixação soltos na base.
- Porta que trava no meio do movimento: combinação de ajustes desregulados.
Como ajustar a porta do armário passo a passo?
O trabalho é simples e exige apenas uma chave Philips. Antes de girar qualquer parafuso, solte levemente os dois parafusos da base da dobradiça, que prendem a peça ao armário. Isso libera a porta para se mover durante o ajuste.
Comece pelo ajuste vertical, depois o lateral e, por último, o de profundidade. Faça giros de um quarto de volta por vez e teste o movimento da porta após cada ajuste. Apertar demais de uma vez é o que empena a porta e cria novos desvios.
Quando o ajuste não resolve e a dobradiça precisa ser trocada?
Alguns problemas vão além da regulação. A tabela abaixo orienta quando insistir no ajuste e quando partir para a substituição:
|Situação
|Sinal observado
|Ação recomendada
|Desalinhamento leve Porta torta por uso
|Fresta ou altura desigual
|Ajuste dos três parafusos resolve
|Parafusos espanados Furo da madeira alargado
|Parafuso gira sem apertar
|Preencher furo com cola e palito
|Dobradiça danificada Peça empenada ou enferrujada
|Ajuste não segura a porta
|Substituir a dobradiça
Por que entender os parafusos evita gastos desnecessários?
A dobradiça de armário foi projetada para ser ajustável. Ignorar a porta torta por muito tempo tem custo. A peça força além do previsto, o furo na madeira alarga e a porta pode soltar por completo. Nesse ponto, o reparo deixa de ser um giro de parafuso e passa a exigir troca de dobradiça ou reforço na estrutura do móvel.
Uma checagem rápida a cada seis meses, com uma chave Philips, mantém as portas alinhadas e prolonga a vida do armário. O ajuste correto é a manutenção mais barata que existe. Um parafuso bem regulado evita dor de cabeça e o bolso agradece.