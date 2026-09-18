A porta do armário começa a bater torta, deixa uma fresta ou não fecha no encaixe. O instinto é pensar que o móvel estragou. Na maioria das vezes, o problema está em três pequenos parafusos de ajuste das dobradiças que ninguém sabe para que servem. Mexer no parafuso errado deixa a porta ainda mais torta e dá a impressão de que o armário precisa ser trocado.

Por que a porta do armário desalinha com o tempo?

As dobradiças modernas, conhecidas como articuladas ou de copo, foram projetadas com margem de ajuste para corrigir desvios milimétricos. Um erro de apenas dois ou três milímetros na instalação inicial, invisível a olho nu, é o ponto de partida para o desalinhamento que aparece meses depois.

Cada abertura e fechamento puxa levemente os parafusos da dobradiça. A madeira ao redor do encaixe também trabalha com a variação de temperatura e umidade da cozinha. O desalinhamento é um vazamento lento, que se acumula até ficar evidente.

Deixar cair um anel ou brinco no ralo da pia nem sempre é um drama: o segredo para resgatá-lo está escondido nesta peça curva logo abaixo

Quais são os três parafusos de ajuste e o que cada um faz?

A dobradiça de armário tem três pontos de regulação. Cada um controla um eixo de movimento diferente. Saber qual usar é o que separa o ajuste simples do conserto que piora o problema.

Os três parafusos e suas funções são:

Quais sinais mostram qual parafuso precisa ser ajustado?

O diagnóstico vem da observação do problema. Cada desvio tem um sintoma específico e um parafuso correspondente. Tentar resolver tudo de uma vez é o erro que deixa a porta torta.

Os principais sintomas e suas causas são:

Porta mais alta ou mais baixa que as vizinhas: ajuste vertical.

Fresta desigual entre portas ou porta raspando na estrutura: ajuste lateral.

Porta que não fecha ou fica saliente demais: ajuste de profundidade.

Porta caída que abre sozinha: parafusos de fixação soltos na base.

Porta que trava no meio do movimento: combinação de ajustes desregulados.

Como ajustar a porta do armário passo a passo?

O trabalho é simples e exige apenas uma chave Philips. Antes de girar qualquer parafuso, solte levemente os dois parafusos da base da dobradiça, que prendem a peça ao armário. Isso libera a porta para se mover durante o ajuste.

Comece pelo ajuste vertical, depois o lateral e, por último, o de profundidade. Faça giros de um quarto de volta por vez e teste o movimento da porta após cada ajuste. Apertar demais de uma vez é o que empena a porta e cria novos desvios.

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Quando o ajuste não resolve e a dobradiça precisa ser trocada?

Alguns problemas vão além da regulação. A tabela abaixo orienta quando insistir no ajuste e quando partir para a substituição:

Situação Sinal observado Ação recomendada Desalinhamento leve Porta torta por uso Fresta ou altura desigual Ajuste dos três parafusos resolve Parafusos espanados Furo da madeira alargado Parafuso gira sem apertar Preencher furo com cola e palito Dobradiça danificada Peça empenada ou enferrujada Ajuste não segura a porta Substituir a dobradiça

Por que entender os parafusos evita gastos desnecessários?

A dobradiça de armário foi projetada para ser ajustável. Ignorar a porta torta por muito tempo tem custo. A peça força além do previsto, o furo na madeira alarga e a porta pode soltar por completo. Nesse ponto, o reparo deixa de ser um giro de parafuso e passa a exigir troca de dobradiça ou reforço na estrutura do móvel.

Uma checagem rápida a cada seis meses, com uma chave Philips, mantém as portas alinhadas e prolonga a vida do armário. O ajuste correto é a manutenção mais barata que existe. Um parafuso bem regulado evita dor de cabeça e o bolso agradece.