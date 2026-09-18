O jato do chuveiro começa a sair torto, espirrando para os lados em vez de cair direto. Você aumenta a pressão, e o problema piora. Os furos da espalhadora do chuveiro, aquela peça redonda por onde a água sai, entopem com calcário e minerais dissolvidos na água. Quando parte dos furinhos fecha, a água se concentra nos que sobraram e a pressão interna sobe, forçando a resistência além do limite.
Por que os furos da espalhadora entopem com calcário?
A água encanada carrega minerais dissolvidos, principalmente cálcio e magnésio. Quando essa água passa pelos furinhos da espalhadora e evapora, os minerais ficam para trás e formam uma crosta branca e dura, o calcário. Com o tempo, essa crosta se acumula e fecha a passagem.
O problema é mais comum em regiões onde a água é classificada como dura, ou seja, com alta concentração de minerais. O calor do chuveiro acelera o processo, porque a água quente deposita calcário mais rápido do que a fria. A dureza da água é o fator que determina a velocidade do entupimento.
O que acontece com a pressão interna quando os furos fecham?
A espalhadora funciona como um distribuidor. Ela divide a água que chega em dezenas de jatos finos e espalha o fluxo por toda a área do banho. Quando parte dos furos entope, a mesma quantidade de água precisa passar por menos aberturas.
Os três efeitos do entupimento parcial são:
Quais sinais mostram que os furos estão entupidos?
O entupimento avisa antes de causar danos maiores. O comportamento do jato e o som do chuveiro denunciam o problema. Reconhecer os sinais cedo evita a troca da resistência.
Os principais indícios de calcário na espalhadora são:
- Jato irregular, com furos que não saem água.
- Água espirrando para os lados em vez de cair reta.
- Manchas brancas ou crosta visível nos furinhos.
- Ruído de assobio ou chiado durante o banho.
- Chuveiro que esquenta mais que o normal na mesma posição.
Como limpar os furos da espalhadora?
A limpeza é simples e pode ser feita com vinagre branco, que dissolve o calcário. Desligue o disjuntor do chuveiro antes de qualquer intervenção. Remova a espalhadora girando no sentido anti-horário e mergulhe a peça em vinagre por algumas horas.
Depois de retirar, use uma escova de dentes velha para esfregar os furinhos. Um palito ajuda a desobstruir os pontos mais persistentes, sem forçar para não alargar as aberturas. Enxágue bem e recoloque a peça no lugar.
Quando o problema exige troca de peças?
Se após a limpeza o jato continua irregular ou o chuveiro apresenta aquecimento anormal, a resistência pode já ter sofrido dano. A tabela abaixo orienta a avaliação:
|Situação
|Sinal observado
|Ação recomendada
|Calcário leve Poucos furos obstruídos
|Jato levemente irregular
|Limpeza com vinagre resolve
|Entupimento avançado Muitos furos fechados
|Jato torto e chiado forte
|Limpar e verificar a resistência
|Resistência danificada Superaquecimento por pressão
|Cheiro de queimado ou chuveiro fraco
|Substituir a resistência
Como evitar que os furos entupam de novo?
A prevenção é mais fácil que a limpeza. Faça a manutenção da espalhadora a cada seis meses, mergulhando a peça em vinagre antes que a crosta se acumule. Em regiões de água dura, o intervalo deve ser menor.
O chuveiro elétrico depende de fluxo de água constante para dissipar o calor da resistência. O calcário que entope os furos é o mesmo que reduz a eficiência do aparelho e encurta a vida das peças. Limpar a espalhadora periodicamente é o cuidado mais barato para manter o banho seguro e o chuveiro durável.