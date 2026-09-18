O jato do chuveiro começa a sair torto, espirrando para os lados em vez de cair direto. Você aumenta a pressão, e o problema piora. Os furos da espalhadora do chuveiro, aquela peça redonda por onde a água sai, entopem com calcário e minerais dissolvidos na água. Quando parte dos furinhos fecha, a água se concentra nos que sobraram e a pressão interna sobe, forçando a resistência além do limite.

Por que os furos da espalhadora entopem com calcário?

A água encanada carrega minerais dissolvidos, principalmente cálcio e magnésio. Quando essa água passa pelos furinhos da espalhadora e evapora, os minerais ficam para trás e formam uma crosta branca e dura, o calcário. Com o tempo, essa crosta se acumula e fecha a passagem.

O problema é mais comum em regiões onde a água é classificada como dura, ou seja, com alta concentração de minerais. O calor do chuveiro acelera o processo, porque a água quente deposita calcário mais rápido do que a fria. A dureza da água é o fator que determina a velocidade do entupimento.

Uma tendência inesperada domina o chuveiro em segredo. Veja por que esse comportamento virou tendência e o que o torna único.

O que acontece com a pressão interna quando os furos fecham?

A espalhadora funciona como um distribuidor. Ela divide a água que chega em dezenas de jatos finos e espalha o fluxo por toda a área do banho. Quando parte dos furos entope, a mesma quantidade de água precisa passar por menos aberturas.

Os três efeitos do entupimento parcial são:

Quais sinais mostram que os furos estão entupidos?

O entupimento avisa antes de causar danos maiores. O comportamento do jato e o som do chuveiro denunciam o problema. Reconhecer os sinais cedo evita a troca da resistência.

Os principais indícios de calcário na espalhadora são:

Jato irregular, com furos que não saem água.

Água espirrando para os lados em vez de cair reta.

Manchas brancas ou crosta visível nos furinhos.

Ruído de assobio ou chiado durante o banho.

Chuveiro que esquenta mais que o normal na mesma posição.

Como limpar os furos da espalhadora?

A limpeza é simples e pode ser feita com vinagre branco, que dissolve o calcário. Desligue o disjuntor do chuveiro antes de qualquer intervenção. Remova a espalhadora girando no sentido anti-horário e mergulhe a peça em vinagre por algumas horas.

Depois de retirar, use uma escova de dentes velha para esfregar os furinhos. Um palito ajuda a desobstruir os pontos mais persistentes, sem forçar para não alargar as aberturas. Enxágue bem e recoloque a peça no lugar.

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Quando o problema exige troca de peças?

Se após a limpeza o jato continua irregular ou o chuveiro apresenta aquecimento anormal, a resistência pode já ter sofrido dano. A tabela abaixo orienta a avaliação:

Situação Sinal observado Ação recomendada Calcário leve Poucos furos obstruídos Jato levemente irregular Limpeza com vinagre resolve Entupimento avançado Muitos furos fechados Jato torto e chiado forte Limpar e verificar a resistência Resistência danificada Superaquecimento por pressão Cheiro de queimado ou chuveiro fraco Substituir a resistência

Como evitar que os furos entupam de novo?

A prevenção é mais fácil que a limpeza. Faça a manutenção da espalhadora a cada seis meses, mergulhando a peça em vinagre antes que a crosta se acumule. Em regiões de água dura, o intervalo deve ser menor.

O chuveiro elétrico depende de fluxo de água constante para dissipar o calor da resistência. O calcário que entope os furos é o mesmo que reduz a eficiência do aparelho e encurta a vida das peças. Limpar a espalhadora periodicamente é o cuidado mais barato para manter o banho seguro e o chuveiro durável.