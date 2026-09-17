Tirar a carne do congelador e deixar sobre a pia para descongelar “mais rápido” é um hábito passado de geração em geração. Na prática, é um risco. Descongelar carne na pia expõe o alimento à chamada zona de perigo térmico, faixa de temperatura em que bactérias nocivas se multiplicam de forma acelerada. O cozimento posterior não elimina todas as toxinas já produzidas.

O que é a zona de perigo térmico?

A zona de perigo térmico é a faixa de temperatura entre 4 °C e 60 °C. Nesse intervalo, bactérias como Salmonella, Escherichia coli e Staphylococcus aureus encontram condições ideais para se reproduzir.

Em temperatura ambiente, muitas dessas bactérias dobram de número a cada 20 minutos. Uma única célula pode se transformar em mais de um bilhão em cerca de 10 horas, contagem suficiente para causar doença.

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Por que a carne na pia entra na zona de perigo?

O descongelamento não acontece de forma uniforme. A superfície da carne descongela primeiro e atinge rapidamente temperaturas acima de 5 °C, enquanto o centro ainda está congelado. Nesse cenário, a parte externa já está na zona de perigo, com bactérias se multiplicando, mesmo que o interior pareça gelado ao toque.

Os três fatores que tornam esse método perigoso são:

Quais riscos o descongelamento na pia traz para a saúde?

O risco não depende apenas da presença de bactérias, mas do tempo de exposição e da temperatura. Quanto mais tempo a carne fica na zona de perigo, maior a chance de multiplicação e de produção de toxinas.

O Staphylococcus aureus, por exemplo, produz toxinas que não são destruídas pelo cozimento. Isso significa que mesmo uma carne bem passada pode causar intoxicação alimentar se tiver ficado tempo demais em temperatura ambiente. A contaminação cruzada também é um risco: os líquidos que escorrem da carne na pia podem contaminar superfícies, utensílios e outros alimentos.

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Como descongelar carne da forma segura?

A recomendação oficial é que o descongelamento ocorra de forma lenta e gradual, em temperatura inferior a 5 °C. O método mais seguro é transferir a carne do congelador para a geladeira com antecedência.

A tabela abaixo resume os métodos seguros e seus cuidados:

Método Como funciona Recomendação Geladeira Descongelamento lento Carne mantida abaixo de 5 °C o tempo todo Método mais seguro Micro-ondas Função descongelar Rápido, mas exige cozimento imediato Cozinhar logo após Água fria Em embalagem impermeável Água trocada a cada 30 minutos Alternativa quando não há tempo

Por que o cozimento não resolve o problema?

O calor mata as bactérias, mas não neutraliza todas as toxinas que elas produzem. Além disso, a contaminação pode ter avançado a ponto de o alimento não ser mais seguro, mesmo depois de cozido.

A orientação é que a carne seja descongelada na geladeira, no micro-ondas ou diretamente na panela, quando a receita permitir. Deixar sobre a bancada, perto da janela ou em qualquer ambiente com temperatura ambiente por tempo prolongado são práticas que devem ser abandonadas. A segurança alimentar começa no freezer, passa pelo descongelamento e termina no prato.