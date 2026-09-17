O ferro desliza sobre a camisa de poliéster e deixa uma faixa brilhante que não sai na lavagem. Não é sujeira nem resíduo de amaciante. O ferro em tecidos sintéticos com temperatura alta derrete as fibras superficiais do tecido. Elas se fundem e criam uma superfície lisa e refletiva. Esse brilho vitrificado é permanente e não tem conserto caseiro.
Por que o poliéster e o nylon derretem com o calor?
Poliéster e nylon são fibras sintéticas, ou seja, plásticos transformados em fio. O poliéster começa a amolecer por volta de 110 °C e derrete perto de 250 °C. O nylon tem ponto de fusão ainda mais baixo, em torno de 220 °C.
O problema é que a regulagem “algodão” do ferro comum opera entre 200 °C e 230 °C. Essa faixa já ultrapassa o limite seguro para as fibras sintéticas. O contato direto por poucos segundos basta para deformar a superfície.
O que acontece com a fibra quando o ferro encosta?
O calor do ferro amolece a camada externa das fibras. A pressão do metal achata essas fibras amolecidas, alinhando-as como um espelho. A luz deixa de se dispersar e passa a refletir de forma direta, criando o aspecto brilhante e plastificado.
Os três graus de dano do calor excessivo são:
Quais sinais mostram que a peça foi danificada pelo ferro?
O dano nem sempre aparece na hora. Em tecidos claros, a marca pode se manifestar como um amarelado sutil. Em tecidos escuros, o brilho é imediato e evidente. O toque também denuncia: a área afetada fica mais lisa e dura que o resto da peça.
Os principais indícios de fibra derretida são:
- Manchas brilhantes que não saem na lavagem.
- Áreas endurecidas ou com aspecto plastificado.
- Amarelado em tecidos claros após passar.
- Resíduo grudento na base do ferro.
- Cheiro de plástico queimado durante o processo.
Como passar poliéster e nylon sem danificar?
A regra principal é usar a temperatura mais baixa possível. O ferro deve estar na regulagem “sintético” ou com apenas um ponto no dial. Nunca use a configuração para algodão ou linho.
Outras medidas essenciais incluem passar a peça do avesso e usar um pano de algodão limpo entre o ferro e o tecido. O pano cria uma barreira que distribui o calor e evita o contato direto do metal com a fibra sintética. O vapor em temperatura baixa ajuda a relaxar os vincos sem precisar aumentar o calor.
Quando o dano já está feito, há solução?
Se as fibras já foram fundidas, a recuperação é praticamente impossível. Truques com vinagre ou água oxigenada funcionam para manchas superficiais, mas não revertem o derretimento. A tabela abaixo orienta o que fazer em cada situação:
|Situação
|Sinal visível
|Ação recomendada
|Brilho leve Superfície apenas polida
|Faixa refletiva sem endurecimento
|Vapor e escovação suave
|Fibra fundida Derretimento superficial
|Área endurecida e plastificada
|Sem recuperação
|Amarelado em tecido claro Queimadura térmica
|Mancha amarela ou marrom
|Dano permanente
Qual é a forma segura de passar roupas sintéticas?
A temperatura é o fator decisivo. Leia a etiqueta antes de ligar o ferro. Um ponto no símbolo significa calor baixo, ideal para poliéster e nylon. Dois pontos servem para misturas com algodão. Três pontos são para linho e algodão puro, tecidos que não devem receber a mesma regulagem das fibras sintéticas.
Espere o ferro estabilizar na temperatura escolhida antes de encostar na peça. Mudar de uma regulagem alta para baixa exige tempo para o metal esfriar. Pressionar o ferro sem deslizar, em movimentos curtos, reduz o risco de estiramento e brilho. Tecidos sintéticos pedem paciência e calor mínimo, não força.