Você esfrega álcool, passa pano de microfibra, tenta de tudo, e as marcas brilhantes nas teclas do notebook continuam ali. O motivo é simples: as teclas de notebook brilhantes não estão sujas, estão desgastadas. O atrito constante dos dedos e a oleosidade natural da pele removem o acabamento fosco e expõem o plástico liso por baixo. Nenhum produto de limpeza reverte esse processo.
Por que as teclas ficam lisas e brilhantes com o tempo?
Teclados de notebook usam teclas de plástico ABS ou policarbonato com acabamento texturizado. Essa textura é aplicada na superfície para dar sensação tátil e reduzir o brilho do material. Com o uso diário, o atrito dos dedos age como uma lixa fina e vai removendo essa camada.
A oleosidade da pele acelera o processo. O sebo dos dedos reage com o plástico e contribui para o polimento da superfície. Em teclas muito usadas, como a barra de espaço e as letras mais frequentes, o desgaste aparece primeiro.
O que acontece com o plástico quando o acabamento fosco desaparece?
O acabamento fosco é resultado de microtexturas na superfície do plástico. Essas irregularidades dispersam a luz e criam o aspecto opaco. Quando o atrito remove essas microtexturas, a superfície fica lisa e passa a refletir a luz de forma direta, criando o brilho característico.
Os três fatores que aceleram o desgaste são:
Como saber se a tecla está desgastada e não suja?
O teste é simples. Passe um pano levemente umedecido com água e sabão neutro na tecla brilhante. Se a superfície continuar lisa e refletiva após secar, não é sujeira, é desgaste. A sujeira sai, o plástico polido não.
Os principais sinais de desgaste real nas teclas são:
- Brilho localizado nas teclas mais usadas.
- Superfície lisa ao toque, sem textura.
- Letras apagadas ou ilegíveis nas teclas afetadas.
- Áreas brilhantes que não saem com limpeza.
- Contraste entre teclas novas e teclas gastas no mesmo teclado.
O que fazer quando o desgaste já se instalou?
Não existe forma de restaurar o acabamento fosco original por limpeza ou produto químico. A microtextura removida não volta. As opções práticas são substituir as teclas, aplicar adesivos de silicone sobre elas ou trocar o teclado inteiro, quando possível.
Em notebooks com teclado integrado, a substituição exige assistência técnica. Já os modelos com teclado externo permitem troca direta das keycaps, peças que podem ser compradas separadamente.
Vale a pena usar protetor de teclado para evitar o desgaste?
O protetor de silicone cria uma barreira entre os dedos e o plástico, mas não elimina o problema. Ele mesmo sofre desgaste e pode acumular sujeira. A tabela abaixo compara as soluções disponíveis:
|Solução
|Eficácia contra desgaste
|Observação
|Limpeza com álcool ou sabão Remove apenas gordura
|Nenhuma
|Não reverte o brilho do plástico
|Protetor de silicone Barreira física sobre a tecla
|Parcial
|Pode alterar a sensação ao digitar
|Troca de keycaps Substituição das teclas
|Total
|Só é viável em teclados externos
Como reduzir o desgaste das teclas no dia a dia?
Manter as mãos limpas e secas antes de digitar reduz a oleosidade que acelera o polimento. Evitar comer perto do teclado também ajuda. Nenhuma dessas medidas reverte o desgaste existente, mas desacelera o avanço nas teclas ainda intactas.
O keycap é consumível. Aceitar isso ajuda a decidir quando vale trocar as teclas ou o teclado. Para quem usa o notebook por muitas horas por dia, o desgaste é inevitável, e a manutenção preventiva apenas retarda o processo.